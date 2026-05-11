Συνέλαβαν τους ληστές της Τιθορέας: 8 άτομα, ανάμεσά τους δύο γυναίκες
Επί τόπου συνελήφθησαν 4 άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι έπεσαν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ μερικά λεπτά μετά την εισβολή στην τράπεζα στη Φθιώτιδα σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος
Στη ΓΑΔΑ βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες οι δράστες της ένοπλης ληστείας που έγινε το πρωί της Δευτέρας σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Τιθορέα.
Επί τόπου συνελήφθησαν 4 άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι έπεσαν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ μερικά λεπτά μετά την εισβολή στην τράπεζα στη Φθιώτιδα σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Επίσης στη ΓΑΔΑ βρίσκονται ακόμη τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, ανεβάζοντας τον αριθμό των συλληφθέντων στους 8 η ηλικία των οποίων είναι μέχρι 33 ετών.
Τα καλάσνικοφ των ληστών ήταν με σφαίρα στη θαλάμη, όμως η αποφασιστικότητα των αστυνομικών δεν επέτρεψε στους δράστες να τα χρησιμοποιήσουν.
Αμέσως μετά την ένοπλη εισβολή στην τράπεζα στην Τιθορέα, στην ευρύτερη περιοχή αναπτύχθηκαν, εκτός από τις τοπικές αστυνομικές αρχές, και δυνάμεις από την Αθήνα και συγκεκριμένα από το Τμήμα Διαρρηκτών. Πάνοπλοι αστυνομικοί άρχισαν να σαρώνουν τους δρόμους όταν κατάφεραν να εντοπίσουν το ασημί κλεμμένο όχημα των δραστών. Το ακολούθησαν, όμως οι κακοποιοί προσπάθησαν να ξεφύγουν αναπτύσσοντας ταχύτητα στους επαρχιακούς δρόμους.
Οι δυνάμεις της ΔΑΟΕ ήταν αποφασισμένες να μην τους αφήσουν να διαφύγουν αυτή τη φορά και εγκλώβισαν το όχημα σε ένα αδιέξοδο.
Εκεί οι ληστές βγήκαν από το όχημα με τα καλάσνικοφ στα χέρια, σημαδεύοντας τους αστυνομικούς.
Διαπιστώνοντας ότι δεν είχαν πλέον τη δυνατότητα να ξεφύγουν, αποφάσισαν να παραδοθούν, με τους αστυνομικούς να τους περνούν χειροπέδες και, κάτω από άκρα μυστικότητα, να τους μεταφέρουν στη ΓΑΔΑ, ανεβάζοντάς τους στα γραφεία των Διαρρηκτών από τα ασανσέρ που χρησιμοποιούν οι διοικητές της ασφάλειας και όχι από την κεντρική είσοδο.
Ήταν σημαντικό για αυτούς να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες, ώστε να κάνουν εφόδους στα σπίτια των συλληφθέντων.
Εκτός από τη ληστεία στην Τιθορέα, οι αρχές θεωρούν πως οι συγκεκριμένοι δράστες έχουν διαπράξει και τη ληστεία στην Κάτοχη Μεσολογγίου το 2025, εκεί όπου κράτησαν ομήρους υπαλλήλους και πελάτες.
Γενετικό υλικό και αποτυπώματα από τους συλληφθέντες θα αναλυθούν κατά προτεραιότητα, ώστε να διαπιστωθεί σε ποιες άλλες περιπτώσεις έχουν εμπλακεί.
Η σύλληψη των ληστών χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα και χωρίς να τραυματιστεί κανείς αποτελεί επιτυχία της ΔΑΟΕ, που είχε να αντιμετωπίσει κάποιους οπλισμένους ακόμη και με χειροβομβίδες.
Οι έρευνες συνεχίστηκαν και στην Αθήνα όπου συνελήφθησαν ακόμη 3 άτομα.
Επίσης έχει εντοπιστεί οπλισμός και οχήματα. Πάνω στους δράστες βρέθηκαν καλάσνικοφ, σκόρπιον, χειροβομβίδες και πιστόλια.
Δείτε τη στιγμή που οι δράστες φεύγουν από το σημείο της ληστείας και τους πέφτουν τα χρήματα:
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
«Απογευματινές ώρες σήμερα προσήχθησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος 8 άτομα (6 άνδρες και 2 γυναίκες) και εξετάζονται για την εμπλοκή τους σε υπόθεση ληστείας που έλαβε χώρα πρωινές ώρες σήμερα 11/05/2026 σε υποκατάστημα τράπεζας σε περιοχή της Φθιώτιδας, καθώς και σε έτερες ληστείες. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπισθεί βαρύς οπλισμός. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».
