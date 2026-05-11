Συνέλαβαν τους ληστές της Τιθορέας: 8 άτομα, ανάμεσά τους δύο γυναίκες

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και στην Αθήνα όπου συνελήφθησαν ακόμη 3 άτομα.Επίσης έχει εντοπιστεί οπλισμός και οχήματα. Πάνω στους δράστες βρέθηκαν καλάσνικοφ, σκόρπιον, χειροβομβίδες και πιστόλια.«Απογευματινές ώρες σήμερα προσήχθησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος 8 άτομα (6 άνδρες και 2 γυναίκες) και εξετάζονται για την εμπλοκή τους σε υπόθεση ληστείας που έλαβε χώρα πρωινές ώρες σήμερα 11/05/2026 σε υποκατάστημα τράπεζας σε περιοχή της Φθιώτιδας, καθώς και σε έτερες ληστείες. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπισθεί βαρύς οπλισμός. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».