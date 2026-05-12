Ευρωπαϊκή ανησυχία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Φόβοι για νέα μη επανδρωμένα σκάφη στη Μεσόγειο

Το μη επανδρωμένο σκάφος με εκρηκτικά εξετάζεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις – Παρέμβαση Γεραπετρίτη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και νέο ευρωπαϊκό μπλόκο στον ρωσικό «Σκιώδη Στόλο»





Όριο η Μεσόγειος Αξιολογώντας δημόσια το συμβάν, «πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης, στέλνοντας σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση για τα όρια των αντοχών των ελληνικών Αρχών απέναντι σε ανάλογα φαινόμενα.







Στο επίκεντρο του χθεσινού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες έθεσε η ελληνική κυβέρνηση την υπόθεση του θαλάσσιου drone , έμφορτου με εκρηκτικά , που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα, με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη να διεθνοποιεί το θέμα, την ώρα που το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας εξετάζουν ενδελεχώς οι Ένοπλες Δυνάμεις.Αξιολογώντας δημόσια το συμβάν, «πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης, στέλνοντας σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση για τα όρια των αντοχών των ελληνικών Αρχών απέναντι σε ανάλογα φαινόμενα.Όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, «θα ήθελα, πάντως, να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος», καταλήγοντας ότι «η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».Η τελευταία αποστροφή του Γιώργου Γεραπετρίτη μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, με δεδομένο ότι το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας που εντοπίστηκε στη Λευκάδα δεν ήταν το μόνο αντίστοιχο σκάφος που έχει κάνει την εμφάνισή του το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, δείχνοντας μια διάθεση προβολής της πολεμικής δραστηριότητας αφενός στη θάλασσα και αφετέρου στα νερά της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.Υπό αυτήν την έννοια, η οριοθέτηση του θεάτρου του πολέμου υπήρξε ένα σαφές μήνυμα από πλευράς του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών με αποδέκτες τόσο περιφερειακές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και την Ουκρανία, στην οποία πέφτουν μοιραία οι προβολείς, καθώς το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε είναι ουκρανικής τεχνολογίας.Υπό αυτήν την έννοια, η τοποθέτηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών χθες στις Βρυξέλλες μάλλον πυροδότησε έναν τόνο επίσπευσης στις διεργασίες εντός της ΕΕ, καθώς οι Βρυξέλλες φαίνεται να προετοιμάζουν νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον του «Σκιώδους Στόλου», σύμφωνα με το Politico.Συγκεκριμένα, «οι Βρυξέλλες βλέπουν την ευκαιρία να προετοιμάσουν έναν ακόμη γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, και το χαλαρό δίκτυο παλαιών, αδιαφανών δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο είναι πιθανό να αποτελέσει βασικό στόχο, δήλωσαν Ευρωπαίοι διπλωμάτες και αξιωματούχοι» αναφέρεται στο γνωστό ιστότοπο, προσθέτοντας ότι «το σφίξιμο των βιδών στον στόλο θα βοηθήσει να περιοριστεί μια από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων του Κρεμλίνου - και θα αυξήσει την πίεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν να εγκαταλείψει τις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία».Στο ίδιο πλαίσιο, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται επίσης να αναβιώσει την ιδέα της απαγόρευσης των θαλάσσιων υπηρεσιών για τα ρωσικά πλοία, η οποία μέχρι στιγμής έχει μπλοκαριστεί από τη Μάλτα και την Ελλάδα» σύμφωνα με το Politico, κίνηση που δεν είναι ασύνδετη με τον κίνδυνο που διατρέχει ο ευρωπαϊκός Νότος και το τουριστικό προϊόν του από τις παράνομες μεταφορές αγαθών.Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, πάντως, οπότε και αναμένεται το 21ο κύμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων, το θαλάσσιο drone έχει μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού στην Αθήνα και εξετάζεται διεξοδικά, προκειμένου να γίνει εφικτός ο εντοπισμός τόσο του χειριστή του, όσο και του κατασκευαστή του, με ό,τι αυτό σημαίνει για το διμερές πλαίσιο συνεργασίας της χώρας.Την ίδια στιγμή, όμως, και με δεδομένη την ανεύρεση των μοναδικών σειριακών αριθμών του δορυφορικού κατόπτρου και του router, τα στοιχεία ταυτότητας του θαλάσσιου drone φαντάζουν μάλλον εύκολη υπόθεση για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, που δεν αποκλείεται να επιδιώξουν να «καθαρίσουν» προληπτικά το τοπίο, επιχειρώντας να ανιχνεύσουν την ύπαρξη ή μη και άλλων αντίστοιχων θαλάσσιων drones στο Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος.

Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με την συνδρομή των φρεγατών FDI του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ μια άλλη δυνατότητα θα ήταν να «χτενίσει» την περιοχή το Λιμενικό, το οποίο είναι επιφορτισμένο και με τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, χωρίς να αποκλείεται να υπάρξει μια συνδυαστική επιχείρηση το επόμενο χρονικό διάστημα, μαζί με επαυξημένα μέτρα επιτήρησης.