Μυστήριο με το ρωσικό πλοίο που βυθίστηκε στη Μεσόγειο, φέρεται να μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα
Το Ursa Major βυθίστηκε, μετά από σειρά εκρήξεων, στα ανοιχτά της Καρθαγένης στις 23 Δεκεμβρίου 2024 - Εικάζεται πως χτυπήθηκε από τορπίλη Barracuda, που διαθέτουν οι ΗΠΑ, ορισμένοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν
Η τύχη που είχε το Ursa Major καλύπτεται από μυστήριο μετά τη βύθισή του, στις 23 Δεκεμβρίου 2024. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, ενδέχεται να σηματοδοτεί μια σπάνια και υψηλού ρίσκου επέμβαση δυτικής στρατιωτικής δύναμης, με στόχο να αποτραπεί η αποστολή αναβαθμισμένης πυρηνικής τεχνολογίας από τη Ρωσία προς βασικό της σύμμαχο, τη Βόρεια Κορέα. Το πλοίο απέπλευσε μόλις δύο μήνες αφότου ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε στείλει στρατεύματα για να συνδράμουν την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.
Η έντονη πρόσφατη στρατιωτική δραστηριότητα γύρω από το ναυάγιο έχει ενισχύσει το μυστήριο σχετικά με το φορτίο και τον προορισμό του. Αμερικανικά αεροσκάφη ανίχνευσης πυρηνικών ιχνών έχουν πετάξει δύο φορές πάνω από το βυθισμένο πλοίο τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία πτήσεων. Το ναυάγιο επισκέφθηκε επίσης, μία εβδομάδα μετά τη βύθιση, ένα ύποπτο ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο, το οποίο προκάλεσε τέσσερις επιπλέον εκρήξεις, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την ισπανική έρευνα για το περιστατικό.
Η ισπανική κυβέρνηση έχει πει ελάχιστα, δημοσιοποιώντας μόνο μια ανακοίνωση στις 23 Φεβρουαρίου, έπειτα από πιέσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης. Επιβεβαίωσε ότι ο Ρώσος καπετάνιος του πλοίου είχε δηλώσει στους Ισπανούς ερευνητές πως το Ursa Major μετέφερε «εξαρτήματα για δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες, παρόμοιους με εκείνους που χρησιμοποιούνται σε υποβρύχια», και ότι δεν ήταν βέβαιος αν περιείχαν πυρηνικό καύσιμο.
The cargo ship Ursa Major, which was carrying components for two nuclear reactors, sank under mysterious circumstances in December 2024 off the coast of Spain.
Η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν το Ursa Major στον βυθό της Μεσογείου παραμένει ασαφής. Σύμφωνα με την ισπανική έρευνα, όπως την περιέγραψε πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενό της, ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε ένας σπάνιος τύπος τορπίλης για να διατρηθεί το κύτος του πλοίου. Το περιστατικό σημειώθηκε στις τελευταίες εβδομάδες της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία βρισκόταν σε φάση ευνοϊκή για τη Μόσχα και υπήρχε ισχυρή επιθυμία των ΗΠΑ να μην υπάρξει άμεση κλιμάκωση με τη Ρωσία.
Το Ursa Major, γνωστό και ως Sparta 3 είχε χρησιμοποιηθεί για την εκκένωση ρωσικού εξοπλισμού από τη Συρία και έδεσε στις 2 Δεκεμβρίου στο λιμάνι καυσίμων Ουστ-Λούγκα, στον Κόλπο της Φινλανδίας, πριν μετακινηθεί σε εγκατάσταση εμπορευματοκιβωτίων στις αποβάθρες της Αγίας Πετρούπολης. Το δημόσιο δηλωτικό φορτίου του πλοίου ανέφερε ότι προορισμός του ήταν το Βλαδιβοστόκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή, όταν απέπλευσε στις 11 Δεκεμβρίου, μεταφέροντας δύο μεγάλα «καπάκια φρεατίων», 129 άδεια εμπορευματοκιβώτια και δύο μεγάλους γερανούς.
Το πλοίο κινήθηκε κατά μήκος των γαλλικών ακτών, προτού αεροσκάφη και σκάφη του πορτογαλικού Πολεμικού Ναυτικού το παρακολουθήσουν στα ύδατα της Πορτογαλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ναυτικού. Δύο ρωσικά στρατιωτικά πλοία, το Ivan Gren και το Aleksandr Otrakovsky, συνόδευαν το σκάφος, ενώ το πρωί της 22ας Δεκεμβρίου το πορτογαλικό Ναυτικό σταμάτησε την παρακολούθησή του, προστίθεται στην ανακοίνωση.
Περίπου τέσσερις ώρες αργότερα, σε ισπανικά ύδατα, το πλοίο επιβράδυνε απότομα, γεγονός που οδήγησε Ισπανούς διασώστες να επικοινωνήσουν μέσω ασυρμάτου για να ελέγξουν αν βρισκόταν σε κίνδυνο, σύμφωνα με την έρευνα της ισπανικής κυβέρνησης, την οποία διεξήγαγαν οι τοπικές ναυτιλιακές αρχές στο νότιο λιμάνι της Καρθαγένης. Το πλήρωμα του πλοίου απάντησε ότι όλα ήταν καλά.
Περίπου 24 ώρες αργότερα, όμως, το πλοίο παρέκκλινε απότομα από την πορεία του και στις 11:53 π.μ., στις 23 Δεκεμβρίου, εξέπεμψε επείγουσα κλήση βοήθειας, σύμφωνα με την έρευνα. Είχε υποστεί τρεις εκρήξεις στη δεξιά πλευρά, πιθανότατα κοντά στο μηχανοστάσιο, από τις οποίες σκοτώθηκαν δύο μέλη του πληρώματος. Το πλοίο έμεινε έτσι με κλίση και ακίνητο, όπως δείχνει βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τα 14 επιζώντα μέλη του πληρώματος εκκένωσαν το πλοίο με σωσίβια λέμβο και αργότερα περισυνελέγησαν από το Salvamar Draco, ισπανικό διασωστικό σκάφος. Στις 7:27 μ.μ., ισπανικό στρατιωτικό πλοίο έφτασε για να συνδράμει. Μισή ώρα αργότερα, όμως, ένα από τα ρωσικά στρατιωτικά πλοία που συνόδευαν το Ursa Major, το Ivan Gren, διέταξε τα κοντινά σκάφη να παραμείνουν σε απόσταση δύο ναυτικών μιλίων και αργότερα ζήτησε να του επιστραφεί αμέσως το διασωθέν πλήρωμα.
Οι ισπανικές αρχές θαλάσσιας διάσωσης επέμειναν ότι έπρεπε να πραγματοποιήσουν επιχείρηση διάσωσης και έστειλαν ελικόπτερο στο πλοίο για να ελέγξουν αν υπήρχαν επιζώντες. Πλάνα που είδε το CNN, δείχνουν έναν διασώστη να επιχειρεί να εισέλθει στο μηχανοστάσιο του πλοίου, αλλά να το βρίσκει σφραγισμένο. Ο Ισπανός διασώστης ελέγχει τους χώρους διαμονής για επιζώντες και κοιτάζει μέσα στα εμπορευματοκιβώτια του πλοίου, βλέποντας δύο γεμάτα με σκουπίδια, δίχτυα ψαρέματος και άλλο εξοπλισμό, σύμφωνα με το βίντεο.
Το Ursa Major φαινόταν σταθερό και δεν έδειχνε πιθανό να βυθιστεί άμεσα, σύμφωνα με την πηγή που γνωρίζει την έρευνα. Στις 9:50 μ.μ., όμως, το Ivan Gren εκτόξευσε σειρά κόκκινων φωτοβολίδων πάνω από το σημείο και ακολούθησαν τέσσερις εκρήξεις. Τέσσερα παρόμοια σεισμικά σήματα καταγράφηκαν ακριβώς εκείνη την ώρα, στην ευρύτερη περιοχή, με μοτίβο που έμοιαζε με υποθαλάσσιες νάρκες ή εκρήξεις σε υπαίθρια λατομεία, ανέφερε στο CNN το Ισπανικό Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο.
Στις 11:10 μ.μ., το Ursa Major αναφέρθηκε ότι είχε βυθιστεί, σύμφωνα με την πηγή που γνωρίζει την ισπανική έρευνα.
Τα 14 μέλη του ρωσικού πληρώματος που επέζησαν μεταφέρθηκαν στην ξηρά, στην πόλη-λιμάνι της Καρθαγένης, όπου ανακρίθηκαν από την ισπανική αστυνομία και τους ερευνητές. Ο Ρώσος καπετάνιος ήταν απρόθυμος να μιλήσει για το φερόμενο περιεχόμενο του πλοίου, φοβούμενος για την ασφάλειά του, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισπανικής κυβέρνησης προς τους βουλευτές της αντιπολίτευσης.
Ο καπετάνιος πιέστηκε «να διευκρινίσει τι εννοούσε με τον όρο “καπάκια φρεατίων”», τα αντικείμενα που αναφέρονταν αρχικά στο δηλωτικό φορτίου του πλοίου, προστίθεται στην ανακοίνωση. «Τελικά ομολόγησε ότι επρόκειτο για εξαρτήματα δύο πυρηνικών αντιδραστήρων, παρόμοιων με εκείνους που χρησιμοποιούνται από υποβρύχια. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, και χωρίς αυτό να μπορεί να επιβεβαιωθεί, δεν περιείχαν πυρηνικό καύσιμο».
Η πηγή που γνωρίζει την έρευνα ανέφερε ότι ο Ρώσος καπετάνιος, ο οποίος κατονομάστηκε ως Ιγκόρ Ανισίμοφ, πίστευε ότι θα εκτρεπόταν προς το βορειοκορεατικό λιμάνι Ρασόν για να παραδώσει τους δύο αντιδραστήρες. Η ισπανική έρευνα αναλύει την απίθανη επιλογή ενός θαλάσσιου ταξιδιού γύρω από τον κόσμο για την παράδοση φορτίου με δύο γερανούς, 100 άδεια εμπορευματοκιβώτια και δύο μεγάλα καπάκια φρεατίων, από ένα ρωσικό λιμάνι σε άλλο, παρά το εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο που διασχίζει τη χώρα. Η έρευνα υποστηρίζει ότι οι γερανοί βρίσκονταν στο πλοίο για να βοηθήσουν στην παράδοση ευαίσθητου φορτίου κατά την άφιξη στο Ρασόν.
Το πλήρωμα του πλοίου επέστρεψε στη Ρωσία λίγες ημέρες αργότερα. Το CNN επικοινώνησε με άνδρα που έφερε το ίδιο όνομα και είχε την ίδια όψη με τον Ρώσο καπετάνιο. Εκείνος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή με το Ursa Major και δήλωσε ότι είναι συνταξιούχος. Τέσσερις ημέρες μετά τη βύθιση, η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου, Oboronlogistics, χαρακτήρισε το περιστατικό «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση» και ανέφερε ότι σημειώθηκαν τρεις εκρήξεις. Στο κύτος του πλοίου βρέθηκε οπή διαστάσεων 50 επί 50 εκατοστών, με το κατεστραμμένο μέταλλο να είναι στραμμένο προς τα μέσα. «Το κατάστρωμα του πλοίου ήταν γεμάτο θραύσματα», προστίθεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.
Μία εβδομάδα αργότερα, σύμφωνα με την πηγή που γνωρίζει την έρευνα, ο ρωσικός στρατός επέστρεψε στο σημείο. Το Yantar - επισήμως ρωσικό ερευνητικό πλοίο, αλλά κατηγορούμενο για κατασκοπεία και δολιοφθορές σε ύδατα του ΝΑΤΟ - παρέμεινε πάνω από το ναυάγιο του Ursa Major για πέντε ημέρες, είπε η πηγή, προτού εντοπιστούν τέσσερις ακόμη εκρήξεις, πιθανώς με στόχο τα απομεινάρια του πλοίου στον βυθό.
Στοιχεία θαλάσσιας παρακολούθησης από την εταιρεία εμπορικών πληροφοριών Kpler δείχνουν ότι το Yantar βρισκόταν στην περιοχή τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, αγκυροβολώντας στην Αίγυπτο και στη συνέχεια στην Αλγερία, ενώ στις 15 Ιανουαρίου εξέπεμψε ένα στίγμα θέσης 20 χιλιόμετρα από την τελευταία θέση του Ursa Major.
Κρίσιμα στοιχεία στον βυθό της ΜεσογείουΟρισμένες λεπτομέρειες της ισπανικής έρευνας για το περιστατικό δημοσιεύθηκαν πρώτα από την τοπική εφημερίδα της Καρθαγένης, La Verdad τον Δεκέμβριο, προκαλώντας σειρά ερωτήσεων από βουλευτές της ισπανικής αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής Χουάν Αντόνιο Ρόχας Μανρίκε δήλωσε στο CNN: «Όταν κάποιος δεν παρέχει καθαρά και πλήρως τις πληροφορίες που ζητάς, τουλάχιστον υποψιάζεσαι ότι κρύβει κάτι… φυσικά».
Στην ανακοίνωσή της προς τους βουλευτές, η ισπανική κυβέρνηση ανέφερε ότι τα συντρίμμια του Ursa Major βρίσκονται σε βάθος περίπου 2.500 μέτρων και ότι η ανάκτηση του καταγραφέα δεδομένων από τέτοιο βάθος «δεν είναι δυνατή χωρίς σημαντικούς τεχνικούς πόρους και κινδύνους». Ειδικοί έχουν αμφισβητήσει γιατί η κυβέρνηση θεωρεί την επιχείρηση τόσο επικίνδυνη, εφόσον δεν εμπλέκεται ραδιενεργό υλικό.
Ο Ρόχας, πρώην πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, εξέφρασε επίσης σκεπτικισμό, λέγοντας στο CNN: «Σήμερα τα μαύρα κουτιά συνήθως επιπλέουν στην επιφάνεια με εντοπιστή, ώστε να μπορούν να βρεθούν σε κάθε ατύχημα. Νομίζω ότι κάποιος έχει το μαύρο κουτί. Αλλά δεν γνωρίζουμε αν είναι η Ισπανία ή αν το έχουν εντοπίσει οι ίδιοι οι Ρώσοι».
Ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης δείξει ενδιαφέρον για την περιοχή, στέλνοντας δύο φορές πάνω από το σημείο του περιστατικού ένα προηγμένο αεροσκάφος ανίχνευσης πυρηνικών ιχνών, γνωστό ως WC135-R και με βάση στη Νεμπράσκα, μετά τη βύθιση του Ursa Major - μία φορά στις 28 Αυγούστου πέρυσι και ξανά στις 6 Φεβρουαρίου φέτος, σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία πτήσεων.
Εκπρόσωπος της 55ης Πτέρυγας στην αεροπορική βάση Όφατ της Νεμπράσκα, ο Κρις Πιρς, επιβεβαίωσε ότι ο ρόλος του αεροσκάφους συνήθως «υποστηρίζει τη συλλογή και ανάλυση πυρηνικών καταλοίπων». «Δεν μπορούμε να παράσχουμε πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένη διαδρομή πτήσης, ευρήματα αποστολής ή οποιονδήποτε συντονισμό με εταίρους», πρόσθεσε. Ένα άλλο WC135-R είχε ακολουθήσει σχετικά παρόμοια πορεία πτήσης 13 μήνες πριν από τη βύθιση του Ursa Major, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ενδιαφέρον για την περιοχή μπορεί να προϋπήρχε της βύθισης ή να ήταν ρουτίνα.
Δεν είναι σαφές αν αυτές οι δύο σπάνιες και δαπανηρές πτήσεις - με αεροσκάφη που συνήθως πετούν μυστικά και χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό πυρηνικής δραστηριότητας στη ρωσική Αρκτική ή γύρω από το Ιράν - εντόπισαν ίχνη μόλυνσης από το ναυάγιο του Ursa Major. Η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι φοβάται ακτινοβολία κατά μήκος της νότιας ακτής της χώρας, που αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό, και δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο προς αυτή την κατεύθυνση.
Πιθανή ανταλλαγή πυρηνικών μυστικώνΟ ισχυρισμός ότι η Βόρεια Κορέα ήταν ο πιθανός αποδέκτης των δύο αντιδραστήρων που φέρεται να βρίσκονταν στο πλοίο έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση, από το ολοκληρωτικό καθεστώς του Κιμ Γιόνγκ Ουν, εικόνων τον Δεκέμβριο του 2025 από το πρώτο πυρηνικό υποβρύχιό του. Οι στατικές εικόνες, στις οποίες εμφανίζεται ο Ουν να χαμογελά, δείχνουν μόνο το σφραγισμένο κύτος του σκάφους και δεν παρέχουν καμία απόδειξη ότι υπάρχει λειτουργικός πυρηνικός αντιδραστήρας στο εσωτερικό του.
Ο Μάικ Πλάνκετ, ανώτερος αναλυτής ναυτικών πλατφορμών στην Janes, εταιρεία πληροφοριών άμυνας, δήλωσε ότι ήταν απίθανο οι αντιδραστήρες, εφόσον ήταν νέοι, να είχαν μεταφερθεί με καύσιμο στο εσωτερικό τους. «Αν αυτοί οι αντιδραστήρες προέρχονται από παροπλισμένα υποβρύχια, τότε θα είναι ραδιενεργοί, αν και προφανώς όχι στον ίδιο βαθμό σαν να ήταν πλήρως φορτωμένοι με καύσιμο», είπε.
Οποιαδήποτε απόφαση της Ρωσίας να μεταφέρει αυτή την τεχνολογία στη Βόρεια Κορέα «δεν λαμβάνεται ελαφρά τη καρδία και είναι κάτι που γίνεται μόνο μεταξύ πολύ στενών συμμάχων», πρόσθεσε. Εφόσον ισχύει, «πρόκειται για μια μεγάλη κίνηση της Μόσχας». Περιέγραψε μια τέτοια εξέλιξη ως «δυνητικά πολύ ανησυχητική, ιδιαίτερα αν είσαι η Νότια Κορέα».
Η ισπανική έρευνα, όπως περιγράφηκε στο CNN, καταγράφει το καθεστώς της Βόρειας Κορέας ως στρατηγικό σύμμαχο της Ρωσίας, καθώς και το γεγονός ότι η Πιονγκγιάνγκ έχει ανοιχτά καλέσει τη Μόσχα να μοιραστεί την τεχνική της τεχνογνωσία στον πυρηνικό τομέα. Είναι πιθανό τέτοια αιτήματα να αυξήθηκαν αφού τουλάχιστον 10.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες μετέβησαν στη Ρωσία τον Οκτώβριο του 2024 για να πολεμήσουν την ουκρανική εισβολή στην περιοχή του Κουρσκ.
Η έρευνα αναφέρει ότι είναι πιθανό οι αντιδραστήρες που μεταφέρονταν να ήταν του μοντέλου VM-4SG, το οποίο συναντάται συχνά στα ρωσικά πυρηνοκίνητα υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων κλάσης Delta IV, αλλά παρέχει περιορισμένα στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό.
Το CNN απέκτησε δορυφορικές εικόνες της Vantor από το Ursa Major, δεμένο στο ανατολικό άκρο του λιμανιού Ουστ-Λούγκα, στον Κόλπο της Φινλανδίας, στις 4 Δεκεμβρίου 2024. Γεωεντοπισμένα βίντεο time-lapse, αναρτημένα στον λογαριασμό της ιδιοκτήτριας εταιρείας του πλοίου, Oboronlogistics, δείχνουν το πλοίο να φορτώνεται εκεί με εμπορευματοκιβώτια και γερανούς.
Μετά τη βύθιση, η ρωσική εφημερίδα Kommersant ανέφερε ότι το Ursa Major μετέφερε λιμενικούς γερανούς και θυρίδες σχεδιασμένες να καλύπτουν τους πυρηνικούς αντιδραστήρες νέου παγοθραυστικού που κατασκευαζόταν στο Βλαδιβοστόκ. Το δημοσίευμα δεν ανέφερε τα δύο λευκά αντικείμενα.
Τι άνοιξε μια τρύπα μεγέθους μαξιλαριού στο κύτος του Ursa MajorΗ ισπανική έρευνα εξετάζει επίσης το αρχικό πλήγμα που προκάλεσε την απόκλιση του Ursa Major από την πορεία του και την κλίση του, σύμφωνα με την πηγή που γνωρίζει την έκθεση. Ο Ρώσος καπετάνιος είπε στους ερευνητές ότι δεν άκουσε κάποιο χτύπημα ή έκρηξη στις 22 Δεκεμβρίου, όταν το πλοίο του επιβράδυνε ξαφνικά. Μόνο 24 ώρες αργότερα ακολούθησαν τρεις εκρήξεις κοντά στο μηχανοστάσιο, σκοτώνοντας δύο μέλη του πληρώματος, τον δεύτερο μηχανικό Νικίτιν και τον μηχανικό Γιάκοβλεφ, των οποίων οι σοροί δεν βρέθηκαν.
Η έρευνα προτείνει ότι η οπή διαστάσεων 50 επί 50 εκατοστών στο κύτος του Ursa Major πιθανότατα δημιουργήθηκε από τορπίλη Barracuda. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν πιστεύεται ότι διαθέτουν τέτοιου είδους τορπίλη υψηλής ταχύτητας, η οποία εκτοξεύει αέρα μπροστά από το όπλο για να μειώσει την αντίσταση του νερού. Αυτό της επιτρέπει να αναπτύσσει πολύ υψηλές ταχύτητες και να διαπερνά το κύτος του στόχου, με αποτέλεσμα ορισμένα μοντέλα να μην χρησιμοποιούν εκρηκτική γόμωση για την πρόκληση ζημιάς.
Η πηγή που γνωρίζει την έρευνα ανέφερε ότι το συμπέρασμα ήταν πως η χρήση ενός τέτοιου μηχανισμού θα ταίριαζε με το μέγεθος της οπής στο κύτος του Ursa Major και ότι θα μπορούσε να είχε προκαλέσει ένα αθόρυβο πλήγμα, οδηγώντας στην ξαφνική επιβράδυνση του πλοίου στις 22 Δεκεμβρίου.
Άλλοι ειδικοί, τους οποίους επικαλείται το CNN είχαν διαφορετική άποψη. Ο Πλάνκετ, αναλυτής της Janes, εκτίμησε ότι μια μαγνητική νάρκη προσκολλημένη στο κύτος είναι πιθανότερη εξήγηση για το μέγεθος και τη θέση της οπής. «Ακούγεται σαν εκρηκτικός μηχανισμός κοίλης γόμωσης που τοποθετήθηκε πάνω στο κύτος από κάποιον ή κάτι», είπε.
Οι Ρώσοι ιδιοκτήτες του πλοίου, η Oboronlogistics, καθώς και οι ρωσικές, ισπανικές και βρετανικές στρατιωτικές αρχές δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο. Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει. Πολλοί δυτικοί αξιωματούχοι ασφάλειας και πληροφοριών στους οποίους απευθύνθηκε το CNN περιέγραψαν το περιστατικό ως παράξενο ή υπαινίχθηκαν ότι ορισμένα από τα συμπεράσματα της ισπανικής έρευνας ήταν υπερβολικά, αλλά δεν έδωσαν εναλλακτική, αθώα εξήγηση για τις αρχικές εκρήξεις που έπληξαν το πλοίο ή για την έντονη ρωσική αντίδραση στην κατάσταση στην οποία βρέθηκε.
