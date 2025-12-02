Ο Μπάρκας του ΣΥΡΙΖΑ αποκάλεσε «σφουγγοκωλάριο» του Άδωνι τον Πέτρο Παππά

Κλείσιμο

Στη «γωνία» έχει βρεθεί το ΠΑΣΟΚ μετά τα καλά λόγια του βουλευτή του, Πέτρου Παππά προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Μετά την εσωστρέφεια που έχει προκαλέσει η υπόθεση, έρχονται πλέον και οι εξωγενείς επιθέσεις.Χαρακτηριστική είναι αυτή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Μπάρκα, πρώην συντρόφου του κ. Παππά -μεταπήδησε στο ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ-, ο οποίος με ένα λακωνικό tweet τον αποκαλεί σφουγγοκωλάριο του κ. Γεωργιάδη.«Σφουγγοκωλάριος του κ. Άδωνι Γεωργιάδη, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ» γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Μπάρκας, δίχως ωστόσο να κατονομάσει τον κ. Παππά.Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν όταν, στο πλαίσιο ενός debate που είχαν ο κ. Παππάς με τον κ. Γεωργιάδη, ο πρώτος είπε «δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται γιατί αν όχι ο πιο εργατικός είναι από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε έκανε ό,τι μπορούσε».Λίγες ώρες μετά ο κ. Παππάς επιχείρησε να επαναδιατυπώσει, μετά από παρέμβαση της Χαριλάου Τρικούπη, εκδίδοντας μία διευκρινιστική δήλωση. Σε αυτήν ανέφερε μεταξύ άλλων πως «ς μάχιμος γιατρός, στα Επείγοντα του ΕΣΥ, επί 17 χρόνια, εξήγησα ξεκάθαρα, ότι με τις εξευτελιστικές αμοιβές των γιατρών και των νοσηλευτών, τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες, την ουσιαστικά ανύπαρκτη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας –ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα–, τις πολύωρες κι επικίνδυνες για την ίδια τη ζωή των ασθενών αναμονές στα Νοσοκομεία και την οικονομική ασφυξία στην οποία έχουν οδηγήσει τα μικρομεσαία εργαστήρια, το ΕΣΥ δεν μπορεί παρά να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο. Αν όλα αυτά ο Υπουργός τα αντιλαμβάνεται ως "έπαινο", τότε ας τα κρατήσει. Είναι αποκλειστικά δικά του».Ο όρος «σφουγγοκωλάριος» προέρχεται από την ελληνιστική και ρωμαϊκή αρχαιότητα, κυρίως από τα βασιλικά και αυτοκρατορικά περιβάλλοντα όπου υπήρχαν αυλικοί και υπηρέτες με συγκεκριμένους ρόλους.Στα ελληνιστικά βασίλεια (όπως των Πτολεμαίων ή των Σελευκιδών) και αργότερα στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, οι ανώτατοι άρχοντες περιβάλλονταν από πολυμελείς αυλές με ανθρώπους που είχαν καθήκοντα προσωπικής εξυπηρέτησης αλλά και ψυχαγωγίας.Σε αυτό το πλαίσιο, εμφανίζεται ο όρος «σφουγγοκωλάριος» ως κάποιος που κυκλοφορεί διαρκώς γύρω από τον άρχοντα, τον υπηρετεί και τον κολακεύει, στην κυριολεξία και στη μεταφορική του διάσταση.Στη μεσαιωνική και βυζαντινή χρήση η λέξη επιβιώνει και γενικεύεται ως χαρακτηρισμός του «κόλακα της εξουσίας», ενώ κυριολεκτικά παραμένει ακόμη και σήμερα ως μειωτικός χαρακτηρισμός αφού αποτυπώνει αυτόν που καθαρίζει τα οπίσθια ισχυρών προσώπων από τις βρωμιές που παράγουν.