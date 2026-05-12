Δένδιας: Το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα

Η παρουσία του επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την προσέλευσή του στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες