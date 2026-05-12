Από τη Ρεματιά Χαλανδρίου ξεκίνησε η μάχη Τσίπρα με Ανδρουλάκη για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά
Η πρώτη αντιπαράθεση μετά την εκδήλωση στη Ρεματιά, οι αιχμές Ζαχαριάδη κατά Ανδρουλάκη και το σκηνικό προεκλογικού «πολέμου» στον χώρο της αντιπολίτευσης
Από τη Ρεματιά του Χαλανδρίου ξεκίνησε χθες το σκληρό προεκλογικό μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη- Τσίπρα, με το ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα να διεκδικούν την ίδια θέση από τον κατά τ’ άλλα «μονομέτωπο» αγώνα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Τόσο ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ όσο και ο πρώην πρωθυπουργός που «επιστρέφει» μέσω «Ιθάκης» στο πολιτικό σκηνικό ποντάρει στην ίδια – την κεντροαριστερή- κοίτη για την επίτευξη των εκλογικών του στόχων. Αναπόδραστα η σύγκρουση θα είναι μετωπική και μεταξύ των δύο αρχηγών και μεταξύ των κομμάτων τους, καθώς η νίκη του ενός θα λειτουργήσει ως η εκκωφαντική ήττα του άλλου. Ο κ. Ανδρουλάκης έγινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από τις διαδοχικές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και στράφηκε στην αντιπαράθεση με την κυβερνητική παράταξη, χωρίς ωστόσο το ΠΑΣΟΚ να κάνει το προσδοκώμενο δημοσκοπικό άλμα. Και ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε εκτιμώντας ότι η συνθήκη τον ευνοεί για να καταφέρει ότι δεν κατάφερε μέχρι τώρα το ΠΑΣΟΚ υπό το Νίκο Ανδρουλάκη.
Από την πρώτη προεκλογική εκδήλωση χθες στη Ρεματιά, ο κ. Τσίπρας έδειξε τις προθέσεις του λέγοντας ότι δεν επανήλθε για να κάνει αντιπολίτευση αλλά να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπονοώντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη όσο και αν προσπαθεί δεν πρόκειται να κάνει πράξη τον διακηρυγμένο στόχο της για πολιτική αλλαγή. Λίγο νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Ζαχαριάδης – πριν ακόμη αναχωρήσει από την Κουμουνδούρου για τη Ρεματιά- είχε εξαπολύσει επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον κ. Ανδρουλάκη λέγοντας ότι «ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα» για να του απαντήσει ο Κώστας Τσουκαλάς ότι «ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, που τελεί υπό διάλυση με τις ευλογίες του κ. Τσίπρα, έκανε σαφές ότι γνώμονας τους είναι να αντιπολιτεύονται την αξιωματική αντιπολίτευση». Ο κ. Ζαχαριάδης - συνέχισε ο κ. Τσουκαλάς- προχώρησε σήμερα σε μια πρωτοφανή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο του». Τσουκαλάς και Ζαχαριάδης συνέχισαν αυτό το ιδιότυπο πινγκ-πονγκ απαντώντας ο ένας στον άλλο και με άλλες ανακοινώσεις, ενώ την ίδια ώρα στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ αρκετά στελέχη έκαναν προβλέψεις για προεκλογικό «πόλεμο», όχι μόνο με τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και εντός της κατακερματισμένης αριστεράς με ότι αυτό συνεπάγεται.
Οι δύο εκπρόσωποι και όχι τυχαία αντάλλαξαν σκληρά λόγια. Ο κ. Ζαχαριάδης, ο οποίος μαζί με άλλα στελέχη και οκτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκαν χθες στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα, έχει ήδη υιοθετήσει ρητορική «εκπροσώπου» για το νέο κόμμα, ξεκινώντας από την αποδόμηση του ΠΑΣΟΚ. «Και κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση σε κάνει ο λαός. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και στις τελευταίες εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές ήρθε τρίτο. Για να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει και να θέλεις και να μπορείς να σταθείς στο ύψος του ρόλου», υποστήριξε απευθυνόμενος στη Χαριλάου Τρικούπη και τονίζοντας ότι «κάποιοι έχουν μπερδέψει το μπόι τους με την σκιά τους». Ο «πράσινος» εκπρόσωπος συμμετέχοντας στο πινγκ-πονγκ δηλώσεων και ακούγοντας τον κ. Ζαχαριάδη να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι ««δεν ήταν το δικό μας κόμμα στο ίδιο υπουργικό συμβούλιο με τον κ. Μητσοτάκη και κορυφαίους υπουργούς της σημερινής του κυβέρνησης», ανέσυρε την εικόνα περασμένων δεκαετιών με την κυβερνητική συνεργασία του Ενιαίου Συνασπισμού με τη ΝΔ: «Κύριε Ζαχαριάδη, συγκρατηθείτε. Δεν χρειάζεται να επιδεικνύετε τέτοιο υπερβάλλοντα ζήλο. Ξεσκονίστε τη μνήμη σας: Το κόμμα σας έκατσε στο τραπέζι της κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και κατήγοροι του Ανδρέα Παπανδρέου υπήρξατε, και με την Ακροδεξιά του κ. Καμμένου συγκυβερνήσατε, και τρίτο μνημόνιο εφαρμόσατε».
Στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην πρόσφατη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου έθεσαν το ζήτημα της επιστροφής Τσίπρα και το πως το κόμμα τους θα προσπαθήσει να συγκρατήσει δίπλα του τα ευρύτερα κοινά της κεντροαριστερής δεξαμενής. Συμφώνησαν ότι ο αγώνας θα είναι «μονομέτωπος» με τη ΝΔ αλλά δεν έκαναν αναλυτική συζήτηση για τους τόνους της αντιπαράθεσης με τα νέα κόμματα, του Τσίπρα και της Καρυστιανού. Σε κάθε περίπτωση η μάχη για τη δεύτερη θέση θα καταγραφεί από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα γίνουν μετά και από την επίσημη ανακοίνωση κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, που θα γίνει ενδεχομένως μέσα στον Μάιο (το αργότερο τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου). Έμπειρα στελέχη του ευρύτερου χώρου εκτιμούν ότι για το ΠΑΣΟΚ η μάχη με τον Τσίπρα θα είναι σαφώς ευκολότερη στην περιφέρεια, ενώ για τον πρώην πρωθυπουργό στην Αττική και σε άλλα αστικά κέντρα, όπου όμως στον ανταγωνισμό συνυπολογίζονται και τα άλλα κόμματα, όπως της Ζωής Κωνσταντοπούλου που είναι σε γραμμή μετωπικής σύγκρουσης με τον πρώην αρχηγό της στον ΣΥΡΙΖΑ. Άγνωστη επί του παρόντος είναι η απήχηση, τόσο στο λεκανοπέδιο, όσο και στην περιφέρεια της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία θα ανακοινώσει το κόμμα της από τη Θεσσαλονίκη στις 21 Μαΐου, πριν από τα «αποκαλυπτήρια» του κ. Τσίπρα, όπως όλα δείχνουν- εκτός και αν ο πρώην πρωθυπουργός θελήσει να αιφνιδιάσει.
