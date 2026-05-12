«Από θαύμα έζησε, έχασε πολύ αίμα»: Ο πατέρας του παίκτη του Survivor που χτυπήθηκε από ταχύπλοο μιλάει για την κατάσταση του γιου του

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» μίλησε και η μητέρα του παίκτη που είχε το ατύχημα στο Survivor, λέγοντας μεταξύ άλλων πως: «το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο ακρωτηριάστηκε και το άλλο στον αστράγαλο έχει πάρα πολύ σοβαρά θέματα και θέλει χειρουργεία. Προς το παρόν παλεύουμε για τη ζωή μας, Πάει καλά, δόξα τω Θεώ, επειδή είναι πολύ δυνατός αλλά προς το παρόν κοιτάμε αυτό το κομμάτι»