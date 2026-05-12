Ο Μητσοτάκης με Μερτς και Λαγκάρντ στο Αάχεν για τη βράβευση Ντράγκι: Τόνωση διεθνούς προφίλ πριν το συνέδριο της ΝΔ
Μπορεί στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό η κυβέρνηση να δέχεται πιέσεις και να προσπαθεί να ανοίξει βηματισμό, στο εξωτερικό όμως η εικόνα της Ελλάδας φαίνεται ότι έχει βελτιωθεί άρδην σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Αυτό προκύπτει και από το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι εις εκ των δύο βασικών ομιλητών της βράβευσης του Μάριο Ντράγκι με το βραβείο «Καρλομάγνος» την ερχόμενη Πέμπτη στο Αάχεν.
Ο κ. Μητσοτάκης θα εκφωνήσει πανηγυρικό λόγο για τον άλλοτε Ευρωπαίο κεντρικό τραπεζίτη και πρωθυπουργό της Ιταλίας μετά τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ενώ την Τετάρτη το βράδυ θα έχει προηγηθεί η ομιλία της διοικήτριας της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ στο επίσημο δείπνο.
Η «ουσία» της πρόσκλησης του κ. Μητσοτάκη βρίσκεται στις δημόσιες τοποθετήσεις αυτών που αναλαμβάνουν να αποφασίσουν για την απονομή του βραβείου και εκεί αντανακλάται η αλλαγή της εικόνας της Ελλάδας στη Γερμανία. Άλλωστε, η ελληνική περιπέτεια με την κορύφωση του 2015 αποτελεί οργανικό μέρος της ταραχώδους θητείας του Μάριο Ντράγκι στην ηγεσία της ΕΚΤ την περίοδο της ευρωκρίσης.
«Υπό την κυβέρνηση Mητσοτάκη, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έδειξε εντυπωσιακά πώς οι μεταρρυθμίσεις, η οικονομική ανάκαμψη και μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα μπορούν να συμβαδίζουν. Η χώρα αποτελεί σήμερα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική σταθεροποίησης που συνέβαλε να διαμορφώσει ο Ντράγκι μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ανάπτυξη, επενδύσεις και κοινωνική αισιοδοξία», επισημαίνει σε δήλωση του ο Άρμιν Λάσετ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της γερμανικής Bundestag και πρόεδρος της Επιτροπής για την απονομή του βραβείου.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο δήμαρχος του Άαχεν Μίχαελ Ζίμονς, ο οποίος στέκεται στον υψηλό συμβολισμό της άφιξης του κ. Μητσοτάκη στην πόλη του. «Η Ελλάδα ήταν κάποτε το “προβληματικό παιδί” της Ευρωζώνης – σήμερα είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα ανανέωσης και σταθερότητας. Το ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός εκφωνεί μία από τις επίσημες ομιλίες προς τιμήν του Μάριο Ντράγκι καταδεικνύει τη συγκεκριμένη επίδραση που μπορούν να έχουν η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οι θαρραλέες μεταρρυθμίσεις και η συνετή νομισματική πολιτική», τονίζει ο δήμαρχος του Άαχεν.
Προφανώς, οι διεθνείς υποχρεώσεις τέτοιου είδους αποτελούν «ένεση» στο προφίλ του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είναι από τα βασικά μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και πλέον ένας από τους εμπειρότερους πρωθυπουργούς στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σημειωτέον, η ομιλία στο Άαχεν γίνεται μια ημέρα πριν ανοίξει τις πόρτες του το συνέδριο της ΝΔ που θα αποτελέσει εφαλτήριο για τις κάλπες, για τις οποίες ο κ. Μητσοτάκης καλείται σύντομα να πάρει αποφάσεις πότε θα γίνουν.
Χθες το απόγευμα στα γραφεία της ΝΔ συνεδρίασε η Οργανωτική Επιτροπή για τις τελευταίες λεπτομέρειες, ενώ σήμερα ο κ. Μητσοτάκης συναντά την πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου που έρχεται στην Αθήνα, προκειμένου να δώσει το παρών στο συνέδριο.
Ειρήσθω εν παρόδω, η παρουσία του κ. Μητσοτάκη στο Άαχεν θα είναι μια γέφυρα με τον «Καραμανλισμό» και τις ρίζες της παράταξης της ΝΔ. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε τιμηθεί με το βραβείο «Καρλομάγνος» το μακρινό 1978, όταν είχε περιγράψει το όραμα του για την Ευρώπη, με την Ελλάδα να έχει θέση στην ΕΟΚ. Ένα όραμα που ολοκληρώθηκε λίγα χρόνια μετά, με την επίσημη προσχώρηση της Ελλάδας στον «σκληρό πυρήνα» της Ευρώπης.
