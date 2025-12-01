«Στα μέτρα των δυνατοτήτων κάνετε τα μέγιστα, είστε ο πιο εργατικός υπουργός» - Τα καλά λόγια του Πέτρου Παππά στον Άδωνι Γεωργιάδη

Επειδή στην πολιτική μου ζωή έχω βιώσει μεγάλη εχθροπάθεια αυτή του η συμπεριφορά με κέρδισε, έγραψε ο υπουργός Υγείας για τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ