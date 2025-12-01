«Στα μέτρα των δυνατοτήτων κάνετε τα μέγιστα, είστε ο πιο εργατικός υπουργός» - Τα καλά λόγια του Πέτρου Παππά στον Άδωνι Γεωργιάδη
«Στα μέτρα των δυνατοτήτων κάνετε τα μέγιστα, είστε ο πιο εργατικός υπουργός» - Τα καλά λόγια του Πέτρου Παππά στον Άδωνι Γεωργιάδη
Επειδή στην πολιτική μου ζωή έχω βιώσει μεγάλη εχθροπάθεια αυτή του η συμπεριφορά με κέρδισε, έγραψε ο υπουργός Υγείας για τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
Με θετικό τρόπο τοποθετήθηκε απέναντι στο έργο του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς, σε συζήτηση που διοργάνωσε το Debate House για το ΕΣΥ
«Δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται γιατί αν όχι ο πιο εργατικός είναι από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε έκανε ό,τι μπορούσε» είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του επανέλαβε, δε, «αναγνώρισα ότι στα μέτρα των δυνατοτήτων και των πόρων, κάνατε τα μέγιστα. Εγώ λέω ότι ότι είστε ο πιο εργατικός υπουργός».
Με αφορμή αυτές τις τοποθετήσεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση στο Χ γράφοντας «θα ήταν άδικο να μήν ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή @PetrosPappas4 για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας».
«Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί. Επειδή στην πολιτική μου ζωή έχω βιώσει μεγάλη εχθροπάθεια αυτή του η συμπεριφορά με κέρδισε» κατέληξε στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.
«Δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται γιατί αν όχι ο πιο εργατικός είναι από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε έκανε ό,τι μπορούσε» είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του επανέλαβε, δε, «αναγνώρισα ότι στα μέτρα των δυνατοτήτων και των πόρων, κάνατε τα μέγιστα. Εγώ λέω ότι ότι είστε ο πιο εργατικός υπουργός».
Με αφορμή αυτές τις τοποθετήσεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση στο Χ γράφοντας «θα ήταν άδικο να μήν ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή @PetrosPappas4 για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας».
«Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί. Επειδή στην πολιτική μου ζωή έχω βιώσει μεγάλη εχθροπάθεια αυτή του η συμπεριφορά με κέρδισε» κατέληξε στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.
Θα ήταν άδικο να μήν ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή @PetrosPappas4 για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι… pic.twitter.com/hGe6IFDZ2p— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 1, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Τι αλλάζει στις κληρονομιές και τις διαθήκες - Δείτε παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις
Σταύρος Θεοδωράκης στον Δανίκα: Γιατί δεν έκανα κυβέρνηση με τον Τσίπρα
«Έχεις σκοτώσει άνθρωπο - Με πονάει το αυτί μου»: Ο εξωφρενικός διάλογος του οδηγού στη Λούτσα με διασώστη, τι λέει αυτόπτης μάρτυρας
Τι αλλάζει στις κληρονομιές και τις διαθήκες - Δείτε παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις
Σταύρος Θεοδωράκης στον Δανίκα: Γιατί δεν έκανα κυβέρνηση με τον Τσίπρα
«Έχεις σκοτώσει άνθρωπο - Με πονάει το αυτί μου»: Ο εξωφρενικός διάλογος του οδηγού στη Λούτσα με διασώστη, τι λέει αυτόπτης μάρτυρας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα