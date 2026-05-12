Σοβαρά τραυματισμένος ο παίκτης του Survivor που χτυπήθηκε από ταχύπλοο ενώ έκανε ψαροντούφεκο - «Δεν είναι σε κατάσταση να μεταφερθεί» λέει ο Γεωργιάδης



«Από θαύμα έζησε, έχασε πολύ αίμα»: Ο πατέρας του παίκτη του Survivor που χτυπήθηκε από ταχύπλοο μιλάει για την κατάσταση του γιου του





Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» μίλησε και η μητέρα του παίκτη που είχε το ατύχημα στο Survivor, λέγοντας μεταξύ άλλων πως: «το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο ακρωτηριάστηκε και το άλλο στον αστράγαλο έχει πάρα πολύ σοβαρά θέματα και θέλει χειρουργεία. Προς το παρόν παλεύουμε για τη ζωή μας, Πάει καλά, δόξα τω Θεώ, επειδή είναι πολύ δυνατός αλλά προς το παρόν κοιτάμε αυτό το κομμάτι»



Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» μίλησε και η μητέρα του παίκτη που είχε το ατύχημα στο Survivor, λέγοντας μεταξύ άλλων πως: «το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο ακρωτηριάστηκε και το άλλο στον αστράγαλο έχει πάρα πολύ σοβαρά θέματα και θέλει χειρουργεία. Προς το παρόν παλεύουμε για τη ζωή μας, Πάει καλά, δόξα τω Θεώ, επειδή είναι πολύ δυνατός αλλά προς το παρόν κοιτάμε αυτό το κομμάτι»

ΣΚΑΙ: Αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του Survivor

Ο ΣΚΑΪ εξέφρασε τη στήριξη και τη συμπαράστασή του προς τον ίδιο και την οικογένειά του. Παράλληλα το κανάλι του Φαλήρου διευκρίνισε ότι, αν και η παραγωγή του παιχνιδιού πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό την ευθύνη της Acun Medya, ο σταθμός παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του παίκτη και προτίθεται να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην ιατρική του φροντίδα, αλλά και στη διαδικασία αποκατάστασής του.

Τέλος, σημειώνεται πως η προβολή του προγράμματος αναστέλλεται μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού.

«

».