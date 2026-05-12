Σοβαρά τραυματισμένος ο παίκτης του Survivor που χτυπήθηκε από ταχύπλοο ενώ έκανε ψαροντούφεκο - «Δεν είναι σε κατάσταση να μεταφερθεί» λέει ο Γεωργιάδης
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Έλληνας παίκτης έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο
Για «πολύ σοβαρό τραυματισμό» του Έλληνα παίκτη του Survivor που χτυπήθηκε από ταχύπλοο σκάφος ενώ έκανε ψαροντούφεκο έκανε λόγο το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Όπως είπε στον ΑΝΤ1 για τον Έλληνα παίκτη του ριάλιτι του ΣΚΑΪ, «δεν είναι σε κατάσταση για να μεταφερθεί». Όπως πρόσθεσε, πάντως, ««αν το ζητήσουν οι συγγενείς το ΕΣΥ θα το κάνει δεν αφήνουμε κανένα πίσω».
Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της AcunMedya για το σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο, το περιστατικό σημειώθηκε εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι. Σχετικά με την κατάσταση του παίκτη, η εταιρεία παραγωγής αναφέρει ότι «παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου».
Η ανακοίνωση της AcunMedya
«Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.
Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.
Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.
Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».
Σε ανακοίνωσή του το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας, αναφέρει ότι το σκάφος με το όνομα «Adrien III» επέστρεψε το πρωί της Κυριακής στο ναυπηγείο του Μπαγιαΐμπε, μετά το ατύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα.
Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης του σκάφους, Γουόκερ Νέιθαν Πολάνκο Μοράλες, το πλοιάριο κατευθυνόταν προς τη νήσο Σαόνα στο πλαίσιο τουριστικής εκδρομής, όταν χτύπησε κατά λάθος τον Έλληνα παίκτη του Survivor ο οποίος πραγματοποιούσε κατάδυση στην περιοχή.
Ο Έλληνας παίκτης υπέστη σοβαρό τραυματισμό από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων του σκάφουςΣύμφωνα με το τοπικό μέσο cdn.com.do, το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα στη Δομινικανή Δημοκρατία, όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε έναν Έλληνα παίκτη του Survivor, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται γυρίσματα του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.
Ο Έλληνας παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης υπέστη σοβαρό τραυματισμό από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων του σκάφους.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του Εθνικού Συστήματος Άμεσης Ανάγκης της Δομινικανής Δημοκρατίας, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Centro Médico Central Romana» όπου παραμένει νοσηλευόμενος υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.
Το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας, ως αρμόδια ναυτική αρχή, διεξάγει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Σοκαρισμένος είναι ο πατέρας του παίκτη του Survivor οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο σκάφος ενώ ο ίδιος έκανε ψαροντούφεκο. Περιέγραψε όσα του είπαν από την εταιρεία παραγωγής, ενώ θέλησε να τονίσει ότι ο γιος του έκανε χρήση της απαραίτητης σημαδούρας που δίνεται από το παιχνίδι για λόγους ασφαλείας. Αποκαλύπτει επίσης ότι παρών στο περιστατικό ήταν και ένας συμπαίκτης του.
Συγκεκριμένα μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Mega, ο πατέρας του παίκτη του ριάλιτι αναφέρει: «Η κατάσταση ήταν σοβαρή. Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο» και προσθέτει για τις συνθήκες του ατυχήματος: «Ηταν με ψαροντούφεκο, όταν πέρασε ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές. Είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε. Ηταν μπροστά κι άλλος παίκτης και το χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και τη σημαδούρα. Εχασε αρκετό αίμα, έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα».
Όπως αναφέρει επίσης ο πατέρας του άτυχου παίκτη, τις επόμενες ώρες θα μεταβούν στον Άγιο Δομίνικο κάποια συγγενικά του πρόσωπα για να τον επισκεφθούν.
Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» μίλησε και η μητέρα του παίκτη που είχε το ατύχημα στο Survivor, λέγοντας μεταξύ άλλων πως: «το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο ακρωτηριάστηκε και το άλλο στον αστράγαλο έχει πάρα πολύ σοβαρά θέματα και θέλει χειρουργεία. Προς το παρόν παλεύουμε για τη ζωή μας, Πάει καλά, δόξα τω Θεώ, επειδή είναι πολύ δυνατός αλλά προς το παρόν κοιτάμε αυτό το κομμάτι»
Τέλος, σημειώνεται πως η προβολή του προγράμματος αναστέλλεται μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του σταθμού:
«Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του "Survivor" στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του "Survivor" γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί. Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».
«Από θαύμα έζησε, έχασε πολύ αίμα»: Ο πατέρας του παίκτη του Survivor που χτυπήθηκε από ταχύπλοο μιλάει για την κατάσταση του γιου του
ΣΚΑΙ: Αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του SurvivorΟ ΣΚΑΪ εξέφρασε τη στήριξη και τη συμπαράστασή του προς τον ίδιο και την οικογένειά του. Παράλληλα το κανάλι του Φαλήρου διευκρίνισε ότι, αν και η παραγωγή του παιχνιδιού πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό την ευθύνη της Acun Medya, ο σταθμός παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του παίκτη και προτίθεται να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην ιατρική του φροντίδα, αλλά και στη διαδικασία αποκατάστασής του.
