Δημοσκόπηση Interview: Καθαρό προβάδισμα της ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, «μάχη» Τσίπρα με Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση

Πλεύση Ελευθερίας: 4,9%Φωνή Λογικής: 3.3%ΜέΡΑ25: 2,7%Δημοκράτες: 1,8%ΣΥΡΙΖΑ: 0,9:Νίκη: 0.8%Νέα Αριστερά: 0,6%Στο ερώτημα εάν «κατά την απόψή σας ο πρωθυπουργός θα πάει σε πρόωρες εκλογές ή θα εξαντλήσει την τετραετία» οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες. Συγκεκριμένα το 45.4% απαντά πως θα οδηγηθούμε σε πρόωρες κάλπες, ενώ από την άλλη ένα ποσοστό 50% απαντά πως η κυβέρνηση θα εξανλτήσει την τετραετία.