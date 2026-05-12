Δημοσκόπηση Interview: Καθαρό προβάδισμα της ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, «μάχη» Τσίπρα με Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση
Στην τέταρτη θέση το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού - Ακολουθούν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, Λατινοπούλου και Βαρουφάκης - Μοιρασμένες οι απαντήσεις για το εάν ο πρωθυπουργός θα πάει σε πρόωρες εκλογές
Σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, με την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος να δίνει στο κυβερνών κόμμα ποσοστό 30,1%.
Την ίδια ώρα, στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,1%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,9%, σε απόσταση οριακών διαφορών. Ακολουθεί το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 8.7%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Ελληνική Λύση με 5,7% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5.5%.
Την ίδια ώρα το φράγμα του 3% ξεπερνούν η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25. Ακολουθούν οι Δημοκράτες στο 2%, ενώ αρκετά χαμηλά βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1%. Νίκη και Νέα Αριστερά λαμβάνουν ποσοστό 0,9 και 0,7% αντίστοιχα.
Στο ερώτημα «αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο;», το 49,1% των ερωτηθέντων απαντά το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 22,9% εκτιμά ότι τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταλάβει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Ακολουθεί το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 11,9%, ενώ το 9,4% θεωρεί ότι δεύτερο θα αναδειχθεί κάποιο άλλο κόμμα.
Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, στο ερώτημα «τι θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές την Κυριακή», η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%, το κόμμα Τσίπρα 13,7% και το ΠΑΣΟΚ 13,2%. Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφεται στο 7,8%.
Ελληνική Λύση: 5.1%
Ακολουθούν:ΚΚΕ: 5.2%
Πλεύση Ελευθερίας: 4,9%
Φωνή Λογικής: 3.3%
ΜέΡΑ25: 2,7%
Δημοκράτες: 1,8%
ΣΥΡΙΖΑ: 0,9:
Νίκη: 0.8%
Νέα Αριστερά: 0,6%
Στο ερώτημα εάν «κατά την απόψή σας ο πρωθυπουργός θα πάει σε πρόωρες εκλογές ή θα εξαντλήσει την τετραετία» οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες. Συγκεκριμένα το 45.4% απαντά πως θα οδηγηθούμε σε πρόωρες κάλπες, ενώ από την άλλη ένα ποσοστό 50% απαντά πως η κυβέρνηση θα εξανλτήσει την τετραετία.
