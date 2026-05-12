Πόθεν έσχες 2025: Στα ακίνητα η μεγαλύτερη κινητικότητα των πολιτικών, ο όγκος συναλλαγών ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ

Το μεγαλύτερο ποσό για αγορά ακινήτου δαπανήθηκε από τον σύντροφο του Στέφανου Κασσελάκη και ακολουθεί ο Βασίλης Κικίλιας





Κώστας Τσιάρας προχώρησε στην πώληση ακινήτων στην Πάρο εισπράττοντας 550.000 ευρώ



Οργιώδη κινητικότητα στον κλάδο του real estate εμφανίζουν τα πόθεν έσχες υπουργών και βουλευτών για το 2025 (χρήση 2024) με αρκετούς να σπεύδουν να εκμεταλλευτούν την εκτόξευση τιμών στα ακίνητα του κέντρου της Αθήνας, των νοτίων προαστίων και των Κυκλάδων μοσχοπουλώντας διαμερίσματα ακόμα και 3 φορές πάνω από την αξία αγοράς.Είναι χαρακτηριστικό ότι ο όγκος μεταβολών - συναλλαγών που καταγράφονται στους πίνακες με την ακίνητη περιουσία των μελών της εθνικής αντιπροσωπείας ξεπερνά τα 20 εκατ ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσό για αγορά ακινήτου δαπανήθηκε από τον Τάιλερ Μακμπέθ . Ο σύντροφος του Στέφανου Κασσελάκη κατέβαλε 1,8 εκατ ευρώ για το διαμέρισμα στο Κολωνάκι. Ακολουθεί αγορά ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας από τον Υπουργό Ναυτιλίαςέναντι 1,05 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά ο υπουργός Ανάπτυξηςεισέπραξε 1,6 εκατ. ευρώ από πώληση 3 ακινήτων στον Κότρωνα Μάνης και η υφυπουργός Εξωτερικώναύξησε τις καταθέσεις κατά 1,2 εκατ ευρώ μετά από πώληση διαμερίσματος στην Αθήνα.Αναλυτικά:προχώρησε σε πώληση διαμερίσματος 8ου ορόφου 214 τμ με θέση πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας εισπράττοντας 1,2 εκατ ευρώ. Το συγκεκριμένο ακίνητο το είχε αγοράσει το 2009 έναντι 700 χιλ ευρώ.Σε αναβάθμιση ακίνητης περιουσίας προχώρησε και ο Υπουργός Ναυτιλίαςκαθώς πούλησε ακίνητο τρεις φορές πάνω από την τιμή αγοράς. Συγκεκριμένα εισέπραξε 900.000 ευρώ από πώληση οικοπέδου 400 τμ στην Βούλα το οποίο είχε αγοράσει το 2015 καταβάλλοντας 282.000 ευρώ. Την ίδια χρονιά αγόρασε διαμέρισμα 115 τ.μ στην Αθήνα με 1,05 εκατομμυρίου ευρώ.Η Υφυπουργόςαγόρασε το 2024 διαμέρισμα 138 τ.μ στην Αθήνα αντί 350.000 ευρώ, ποσό το οποίο προήλθε από δωρεά.Μεταβολές με προσθήκη ακινήτων εμφανίζει το πόθεν έσχες του. Ο πρώην πρωθυπουργός απέκτησε με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο 119 τ.μ. κι 211 τ.μ αντίστοιχα. Επίσης κληρονόμησε στο Αθαμάνιο Άρτας το 25% οικοπέδου 855 τ.μ.Η σύζυγος του πρωθυπουργού,πούλησε σπίτι που είχε από κληρονομιά στο Λονδίνο αντί 875.842 ευρώΟ πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξηςπροχώρησε στην πώληση ακινήτων στην Πάρο εισπράττοντας 550.000 ευρώΗ Υπουργός Εργασίαςαπέκτησε από κληρονομιά μονοκατοικία στο Ψυχικό και δύο διαμερίσματα στη Οία της ΣαντορίνηςΗ βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑπροχώρησε σε αγορά οικοπέδου 3 στρεμμάτων στο Πικέρμι Αττικής καταβάλλοντας 300.000 ευρώ από κοινό λογαριασμό που έχει με τον σύντροφό της. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου ανέρχεται σε 420.772 ευρώΟ Υπουργός Ανάπτυξηςπροχώρησε σε πώληση ακινήτων (βοσκότοποι και καλλιέργειες) συνολικού εμβαδού 40 στρεμμάτων στον Κότρωνα Ανατολικής Μάνης εισπράττοντας 1.614.000 ευρώ.

Ο σύντροφος του Στεφάνου Κασσελάκη, Τάιλερ Μακμπέθ, το 2024 εισήγαγε συνάλλαγμα 1.827.000 ευρώ προκειμένου να αγοράσει ακίνητο. Πρόκειται για το διαμέρισμα 4ου ορόφου και 246 τ.μ. στο Κολωνάκι για το οποίο καταβλήθηκε 1.826.416 ευρώ. Σύμφωνα με το πόθεν έσχες η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε 775.405 ευρώ



Στην αγορά των ακινήτων επένδυσε μέρος των 18,4 εκατ δολαρίων που απέσπασε από τις ΗΠΑ ως δικηγόρος προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση Novartis ο Παύλος Σαράκης. Το 2024 συνέστησε την εταιρεία MEL SYL Επενδύσεις Ακινήτων Μομνοπρόσωπη Α.Ε. με αρχικό κεφάλαιο εισφοράς 6.000.000 ευρώ το οποίο έως το τέλος του ίδιου έτους ανέβηκε σε 10.000.000 ευρώ. Τα εισοδήματα του ανεξάρτητου βουλευτή για το 2024 ανήλθαν σε 697.125 ευρώ ενώ εντός του 2024 άνοιξε θυρίδα στην Ελβετία.



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αγόρασε μονοκατοικία 40 τ.μ στη Σέριφο αντί 120.000 ευρώ.



Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης απέκτησε από κληρονομιά ποσοστά ιδιοκτησίας σε κατάστημα και διαμέρισμα στην Ημαθία και τη Θεσσαλονίκη.



Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας απέκτησε μέσω γονικής παροχής τέσσερα διαμερίσματα στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας



Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης απέκτησε με χρησικτησία δενδροκαλλιέργεια 3,5 στρεμμάτων στον δήμο Τεμένους Ηρακλείου.



Ο βουλευτής της Ν.Δ Γιάννης Οικονόμου εκποίησε διαμέρισμα στον Άγιο Δημήτριο αττικής αντί 280.000 ευρώ



Ο βουλευτής Πιερίας με την ΝΔ Σπύρος Κουλκουδίνας αγόρασε στην Κατερίνη μονοκατοικία καταβάλλοντας 225.000 ευρώ



Η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή αγόρασε διαμέρισμα αξίας 105.000 ευρώ στη Νέα Ερυθραία



Ο βουλευτής της Ν.Δ Δημήτρης Καιρίδης πούλησε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη αντί 120.000 ευρώ . Ταυτόχρονα αγόρασε διαμέρισμα στην Αθήνα με τίμημα 130.000 ευρώ



Ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης προχώρησε σε αγορά οικοπέδου 1,2 στρεμμάτων στην Σαρωνίδα Αττικής. Το συνολικό ποσό αγοράς ανέρχεται σε 260.000 ευρώ ενώ η αντικειμενική του αξία είναι 156.909 ευρώ. Η αποπληρωμή γίνεται με 6 άτοκες δόσεις.



Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου απέκτησε μέσω κληρονομιάς διαμέρισμα 60 τμ στη Θεσσαλονίκη.