Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Associated Press

Ζωή Ψαρρά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες αντιπυραυλικών συστημάτων Iron Dome και προσωπικό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την υπεράσπιση της χώρας κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα, Μάικ Χάκαμπι, σύμφωνα με το Associated Press.

«Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το πρώτο μέλος της Συμφωνίας του Αβραάμ», δήλωσε ο ίδιος στη Διάσκεψη του Τελ Αβίβ. «Κοιτάξτε απλά τα οφέλη. Το Ισραήλ μόλις τους έστειλε συστοιχίες Iron Dome και προσωπικό για να βοηθήσει στη λειτουργία τους», είπε.

Το Ιράν έχει στοχοποιήσει τα ΗΑΕ περισσότερο από κάθε άλλη χώρα από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και έχει συνεχίσει να εξαπολύει επιθέσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εκεχειρίας.
