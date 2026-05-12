Σε δημόσια διαβούλευση το νέο πλαίσιο για το άσυλο και τις επιστροφές μεταναστών
Το νομοσχέδιο προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα, ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου και επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής για όσους δεν δικαιούνται παραμονή στη χώρα
Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, με την κυβέρνηση να προωθεί αλλαγές στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, στις διαδικασίες ασύλου και στις επιστροφές μεταναστών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διεθνούς προστασίας.
Με το νέο πλαίσιο, η Ελλάδα ενισχύει αποφασιστικά την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιταχύνει τις διαδικασίες ασύλου και θεσπίζει αυστηρότερους και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς επιστροφής για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή νόμιμη παραμονή στη χώρα.
Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ενσωματώνει τις βασικές προβλέψεις του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου και, ταυτόχρονα, εισάγει εμπροσθοβαρώς κρίσιμα στοιχεία του υπό διαπραγμάτευση νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Επιστροφών, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αυστηρού και λειτουργικού συστήματος διαχείρισης μεταναστευτικών ροών.
Ειδικότερα, προβλέπονται:
- Υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου (screening) για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπηκόους τρίτων χωρών, με πλήρη εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας, λήψη βιομετρικών δεδομένων, ελέγχους ασφαλείας και υγειονομικούς ελέγχους.
- Επιτάχυνση των συνοριακών διαδικασιών ασύλου με αυστηρά και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα εξέτασης αιτήσεων.
- Εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών απόρριψης αιτήσεων που κρίνονται προδήλως αβάσιμες ή προέρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας.
- Ενίσχυση του πλαισίου κράτησης και διοικητικής παρακολούθησης προσώπων που υπόκεινται σε διαδικασία επιστροφής.
- Δημιουργία αποτελεσματικότερου μηχανισμού επιστροφών, με αυξημένη συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πρόβλεψη αξιοποίησης κόμβων επιστροφής (return hubs) σε τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών.
- Αναβάθμιση της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών συστημάτων καταγραφής και ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του νέου Eurodac.
- Ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και τη Frontex για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων και την υλοποίηση επιστροφών.
Η Ελλάδα προχωρά έγκαιρα στην προσαρμογή της στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, διαμορφώνοντας ένα σύστημα που συνδυάζει την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, την ταχεία εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας και την ουσιαστική εφαρμογή επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται παραμονή.
Η μεταναστευτική πολιτική της χώρας βασίζεται σε σαφείς κανόνες: προστασία για όσους πραγματικά τη δικαιούνται, αλλά και άμεσες και αποτελεσματικές διαδικασίες επιστροφής για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διεθνούς προστασίας ή νόμιμης παραμονής.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
