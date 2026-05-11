Κόμμα τον Ιούνιο προανήγγειλε ο Τσίπρας: «Έρχεται η ώρα του θερισμού»

Αναφέρθηκε επίσης και στα υπερκέρδη των τραπεζών κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια από την κυβέρνηση της ΝΔ ενώ δεν παρέλειψε να κάνει και νέο άνοιγμα στηαπορρίπτοντας την συζήτηση περίσε βάρος της μικρής επιχειρηματικότητας, της μεσαίας και της λίγο μεγαλύτερης.«Μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά. Μόνο στους 20 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους αν αυξήσεις την φορολογία μπορείς να στηρίξεις την κοινωνία. Αυτό το 1% των επιχειρήσεων πρέπει να περάσει από τον πάγκο» είπε μεταξύ άλλων.Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας επεφύλασσε και μία αναφορά στην αναθεώρηση του Συντάγματος, λέγοντας ότι εκείνοι που κατέλυσαν τους θεσμούς και έκαναν κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, δεν έχουν καμία αξιοπιστία για να το αναθεωρήσουν, και τέλος, επιτέθηκε προσωπικά στον Γιάννη Στουρνάρα, λέγοντας ότι «εκείνος που ευθύνεται για την κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια των τραπεζών θέλει και τρίτη εξαετία στη Τράπεζα της Ελλάδας, κάτι που σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν γίνεται».Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Τσίπρας είπε: Τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα. Ερχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Μητσοτάκη όταν γίνουν οι εκλογές.»Στην εκδήλωση, εκτός από τον κ. Τσίπρα, συμμετείχαν επίσης ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος, αρχιτέκτονας και πολιτικός αναλυτής, ο Σπύρος Δρίτσας, χειρουργός, η Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, ο Χάρης Μαυρουδής, ηθοποιός και δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου, και η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος. Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης.Στην εκδήλωση, έδωσαν το παρών μεταξύ άλλων οι: Όλγα Γεροβασίλη, Γιώργος Σιακαντάρης, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αθηνά ΛινούΓρηγόρης Θεοδωράκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κώστα Ζαχαριάδης, Γιώργος Βασιλειάδης, Ελένη Αυλωνίτου, Έφη Χριστοφιλοπούλου, Κώστας Μπάρκας, Μίλτος Ζαμπάρας, Γιώργος Καραμέρος, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Διονύσης Τεμπονέρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος,κ.α.Λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Τσίπρα και συντονιστής του Μανιφέστου, Γιώργος Σιακαντάρης, μίλησε στο Orange Press Agency, περιγράφοντας το κλίμα εγρήγορσης που επικρατεί.«Νομίζω ότι έχουν τροπολογηθεί οι εξελίξεις. Οι ανάγκες είναι εμφανείς και μετά και την παρουσίαση του μανιφέστου, το οποίο σε γενικές γραμμές είχε μία ευνοϊκή υποδοχή, παρόλες τις κριτικές, οι οποίες είναι καλοδεχούμενες, μερικές εξ αυτών. Είμαστε τώρα πλέον σε μια φάση που αναμένουμε και τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα, αλλά είμαστε και σε μια φάση που αναμένεται και η δική μας συμμετοχή, όλων όσων είναι εδώ πέρα, όλων όσων ενδιαφέρονται, όλων όσων θέλουν να αλλάξει η σημερινή κατάσταση» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Σιακαντάρης.