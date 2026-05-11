Κόμμα τον Ιούνιο προανήγγειλε ο Τσίπρας: «Έρχεται η ώρα του θερισμού»
Κόμμα τον Ιούνιο προανήγγειλε ο Τσίπρας: «Έρχεται η ώρα του θερισμού»
Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη αλλά να τον νικήσουμε είπε στην εκδήλωση για την «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής» - Η αναφορά του στη Φώφη Γεννηματά - Ποιοι έδωσαν το παρών
Για τον Ιούνιο προσδιόρισε την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας απόψε σε εκδήλωση για την «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής» που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι.
«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα. Έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Μητσοτάκη όταν γίνουν οι εκλογές» είπε χαρακτηριστικά για το νέο κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας τονίζοντας αρκετές φορές με έμφαση ότι ο στόχος του δεν είναι να κάνει αντιπολίτευση στη ΝΔ αλλά να την νικήσει.
Δείτε βίντεο
Ο πρώην πρωθυπουργός, που δεν παρέλειψε να κάνει ανοίγματα και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ με αναφορές στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της και επιχείρησε για μια ακόμη φορά να στείλει μηνύματα στη μεσαία τάξη λέγοντας ότι τα χρήματα που απαιτούνται για να αλλάξει η σημερινή οικονομική κατάσταση μπορούν να βρεθούν από την φορολόγηση των 20 μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν πολλά στελέχη από τον χώρο της Αριστεράς τα οποία ζήτησαν από τον κ. Τσίπρα να αποκαλύψει το όνομα του κόμματος. «Όλα θα γίνουν στην ώρα τους» ήταν η απάντησή του.
Ο πρώην πρωθυπουργός στην ομιλία του είπε ότι τον Νοέμβριο με την «Ιθάκη» ρίξαμε έναν σπόρο για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης και όπως όλα δείχνουν οι καρποί πλέον μεγαλώνουν σε όλη την χώρα.
«Τότε η ανάγκη ήταν να έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση και σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια παράταξη που θα νικήσει τον Μητσοτάκη. Στόχος δεν είναι να του κάνουμε αντιπολίτευση αλλά να τον νικήσουμε» είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Τσίπρας που άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το Κράτος Δικαίου και την οικονομία είπε ότι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι ώριμο τέκνο της ανάγκης του λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας.
Ο κ. Τσίπρας, που επανέλαβε τις ενστάσεις του για την επικείμενη αύξηση της μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, δεν παρέλειψε να κάνει αναφορές και στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά λέγοντας ότι εκείνη είχε μιλήσει για «Μητσοτάκης ΑΕ και εγώ μιλάω για Μητσοτάκης Ltd».
«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα. Έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Μητσοτάκη όταν γίνουν οι εκλογές» είπε χαρακτηριστικά για το νέο κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας τονίζοντας αρκετές φορές με έμφαση ότι ο στόχος του δεν είναι να κάνει αντιπολίτευση στη ΝΔ αλλά να την νικήσει.
Δείτε βίντεο
Ο πρώην πρωθυπουργός, που δεν παρέλειψε να κάνει ανοίγματα και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ με αναφορές στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της και επιχείρησε για μια ακόμη φορά να στείλει μηνύματα στη μεσαία τάξη λέγοντας ότι τα χρήματα που απαιτούνται για να αλλάξει η σημερινή οικονομική κατάσταση μπορούν να βρεθούν από την φορολόγηση των 20 μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν πολλά στελέχη από τον χώρο της Αριστεράς τα οποία ζήτησαν από τον κ. Τσίπρα να αποκαλύψει το όνομα του κόμματος. «Όλα θα γίνουν στην ώρα τους» ήταν η απάντησή του.
Ο πρώην πρωθυπουργός στην ομιλία του είπε ότι τον Νοέμβριο με την «Ιθάκη» ρίξαμε έναν σπόρο για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης και όπως όλα δείχνουν οι καρποί πλέον μεγαλώνουν σε όλη την χώρα.
«Τότε η ανάγκη ήταν να έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση και σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια παράταξη που θα νικήσει τον Μητσοτάκη. Στόχος δεν είναι να του κάνουμε αντιπολίτευση αλλά να τον νικήσουμε» είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Τσίπρας που άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το Κράτος Δικαίου και την οικονομία είπε ότι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι ώριμο τέκνο της ανάγκης του λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας.
Ο κ. Τσίπρας, που επανέλαβε τις ενστάσεις του για την επικείμενη αύξηση της μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, δεν παρέλειψε να κάνει αναφορές και στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά λέγοντας ότι εκείνη είχε μιλήσει για «Μητσοτάκης ΑΕ και εγώ μιλάω για Μητσοτάκης Ltd».
Αναφέρθηκε επίσης και στα υπερκέρδη των τραπεζών κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια από την κυβέρνηση της ΝΔ ενώ δεν παρέλειψε να κάνει και νέο άνοιγμα στη μεσαία τάξη απορρίπτοντας την συζήτηση περί αύξησης της φορολογίας σε βάρος της μικρής επιχειρηματικότητας, της μεσαίας και της λίγο μεγαλύτερης.
«Μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά. Μόνο στους 20 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους αν αυξήσεις την φορολογία μπορείς να στηρίξεις την κοινωνία. Αυτό το 1% των επιχειρήσεων πρέπει να περάσει από τον πάγκο» είπε μεταξύ άλλων.
Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας επεφύλασσε και μία αναφορά στην αναθεώρηση του Συντάγματος, λέγοντας ότι εκείνοι που κατέλυσαν τους θεσμούς και έκαναν κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, δεν έχουν καμία αξιοπιστία για να το αναθεωρήσουν, και τέλος, επιτέθηκε προσωπικά στον Γιάννη Στουρνάρα, λέγοντας ότι «εκείνος που ευθύνεται για την κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια των τραπεζών θέλει και τρίτη εξαετία στη Τράπεζα της Ελλάδας, κάτι που σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν γίνεται».
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Τσίπρας είπε: Τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα. Ερχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Μητσοτάκη όταν γίνουν οι εκλογές.»
Στην εκδήλωση, εκτός από τον κ. Τσίπρα, συμμετείχαν επίσης ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος, αρχιτέκτονας και πολιτικός αναλυτής, ο Σπύρος Δρίτσας, χειρουργός, η Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, ο Χάρης Μαυρουδής, ηθοποιός και δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου, και η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος. Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης.
Στην εκδήλωση, έδωσαν το παρών μεταξύ άλλων οι: Όλγα Γεροβασίλη, Γιώργος Σιακαντάρης, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αθηνά Λινού
Γρηγόρης Θεοδωράκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κώστα Ζαχαριάδης, Γιώργος Βασιλειάδης, Ελένη Αυλωνίτου, Έφη Χριστοφιλοπούλου, Κώστας Μπάρκας, Μίλτος Ζαμπάρας, Γιώργος Καραμέρος, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Διονύσης Τεμπονέρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Μπουλμπασάκος, Ανδρέας Νεφελούδης, Νίκος Μπίστης κ.α.
Δείτε βίντεο με την υποδοχή του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο της Ρεματιάς
Δείτε βίντεο: Αρκετοί βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο αμφιθέατρο
Λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Τσίπρα και συντονιστής του Μανιφέστου, Γιώργος Σιακαντάρης, μίλησε στο Orange Press Agency, περιγράφοντας το κλίμα εγρήγορσης που επικρατεί.
«Νομίζω ότι έχουν τροπολογηθεί οι εξελίξεις. Οι ανάγκες είναι εμφανείς και μετά και την παρουσίαση του μανιφέστου, το οποίο σε γενικές γραμμές είχε μία ευνοϊκή υποδοχή, παρόλες τις κριτικές, οι οποίες είναι καλοδεχούμενες, μερικές εξ αυτών. Είμαστε τώρα πλέον σε μια φάση που αναμένουμε και τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα, αλλά είμαστε και σε μια φάση που αναμένεται και η δική μας συμμετοχή, όλων όσων είναι εδώ πέρα, όλων όσων ενδιαφέρονται, όλων όσων θέλουν να αλλάξει η σημερινή κατάσταση» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Σιακαντάρης.
Δείτε φωτογραφίες
«Μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά. Μόνο στους 20 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους αν αυξήσεις την φορολογία μπορείς να στηρίξεις την κοινωνία. Αυτό το 1% των επιχειρήσεων πρέπει να περάσει από τον πάγκο» είπε μεταξύ άλλων.
Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας επεφύλασσε και μία αναφορά στην αναθεώρηση του Συντάγματος, λέγοντας ότι εκείνοι που κατέλυσαν τους θεσμούς και έκαναν κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, δεν έχουν καμία αξιοπιστία για να το αναθεωρήσουν, και τέλος, επιτέθηκε προσωπικά στον Γιάννη Στουρνάρα, λέγοντας ότι «εκείνος που ευθύνεται για την κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια των τραπεζών θέλει και τρίτη εξαετία στη Τράπεζα της Ελλάδας, κάτι που σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν γίνεται».
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Τσίπρας είπε: Τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα. Ερχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Μητσοτάκη όταν γίνουν οι εκλογές.»
Στην εκδήλωση, εκτός από τον κ. Τσίπρα, συμμετείχαν επίσης ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος, αρχιτέκτονας και πολιτικός αναλυτής, ο Σπύρος Δρίτσας, χειρουργός, η Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, ο Χάρης Μαυρουδής, ηθοποιός και δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου, και η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος. Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης.
Στην εκδήλωση, έδωσαν το παρών μεταξύ άλλων οι: Όλγα Γεροβασίλη, Γιώργος Σιακαντάρης, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αθηνά Λινού
Γρηγόρης Θεοδωράκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κώστα Ζαχαριάδης, Γιώργος Βασιλειάδης, Ελένη Αυλωνίτου, Έφη Χριστοφιλοπούλου, Κώστας Μπάρκας, Μίλτος Ζαμπάρας, Γιώργος Καραμέρος, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Διονύσης Τεμπονέρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Μπουλμπασάκος, Ανδρέας Νεφελούδης, Νίκος Μπίστης κ.α.
Δείτε βίντεο με την υποδοχή του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο της Ρεματιάς
Δείτε βίντεο: Αρκετοί βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο αμφιθέατρο
Λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Τσίπρα και συντονιστής του Μανιφέστου, Γιώργος Σιακαντάρης, μίλησε στο Orange Press Agency, περιγράφοντας το κλίμα εγρήγορσης που επικρατεί.
«Νομίζω ότι έχουν τροπολογηθεί οι εξελίξεις. Οι ανάγκες είναι εμφανείς και μετά και την παρουσίαση του μανιφέστου, το οποίο σε γενικές γραμμές είχε μία ευνοϊκή υποδοχή, παρόλες τις κριτικές, οι οποίες είναι καλοδεχούμενες, μερικές εξ αυτών. Είμαστε τώρα πλέον σε μια φάση που αναμένουμε και τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα, αλλά είμαστε και σε μια φάση που αναμένεται και η δική μας συμμετοχή, όλων όσων είναι εδώ πέρα, όλων όσων ενδιαφέρονται, όλων όσων θέλουν να αλλάξει η σημερινή κατάσταση» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Σιακαντάρης.
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα