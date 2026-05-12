Ηλιόπουλη: Δύο 17χρονες έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, νεκρή η μία, μάχη για τη ζωή της δίνει η δεύτερη
Πριν τη μοιραία πτώση, έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας και στη συνέχεια βούτηξαν μαζί στο κενό
Δύο ανήλικες 17 ετών βούτηξαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.
Συγκεκριμένα, όλα έγιναν το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου, όταν οι δύο κοπέλες ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας που βρίσκεται στον έκτο όροφο και βούτηξαν μαζί στο κενό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τη μοιραία πτώση, έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας.
Η μία εκ των δύο μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπιείο Βούλας και νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Το δεύτερο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Άνδρας που έχει κατάστημα δίπλα στο σημείο που έγινε το περιστατικό περιέγραψε τι συνέβη. «Άκουσα κραυγές και στη συνέχεια έναν δυνατό κρότο. Γύρισα το κεφάλι και είδα τα δύο κορίτσια.
Πήρα το ΕΚΑΒ και την Άμεση Δράση. Το ΕΚΑΒ ήρθε όντως πολύ γρήγορα, αλλά μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο ήμουν κοντά στην κοπέλα που ανέπνεε και της μιλούσα προσπαθώντας να της δώσω δύναμη να κρατήσει τις αισθήσεις της.
Κατέβηκε μια κυρία από τον πρώτο, η οποία πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Στη συνέχεια κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι που είπε ότι είναι αδερφός της κοπέλας αυτής» δήλωσε εμφανώς σοκαρισμένος.
Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, λίγο πριν το περιστατικό οι δύο 17χρονες φέρονται να ζήτησαν από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας τα κλειδιά της ταράτσας. «Η φίλη μου της λέει “εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε”. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ίδια πρόσθεσε πως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι επρόκειτο να ακολουθήσει. «Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός», είπε.
