Ηλιόπουλη: Δύο 17χρονες έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, νεκρή η μία, μάχη για τη ζωή της δίνει η δεύτερη

Ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας και μέσα σε δευτερόλεπτα έπεσαν, λέει γειτόνισσα για τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη

Πήρα το ΕΚΑΒ και την Άμεση Δράση. Το ΕΚΑΒ ήρθε όντως πολύ γρήγορα, αλλά μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο ήμουν κοντά στην κοπέλα που ανέπνεε και της μιλούσα προσπαθώντας να της δώσω δύναμη να κρατήσει τις αισθήσεις της.Κατέβηκε μια κυρία από τον πρώτο, η οποία πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Στη συνέχεια κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι που είπε ότι είναι αδερφός της κοπέλας αυτής» δήλωσε εμφανώς σοκαρισμένος.Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, λίγο πριν το περιστατικό τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος από την πτώση τους.Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, λίγο πριν το περιστατικό οι δύο 17χρονες φέρονται να ζήτησαν από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας τα κλειδιά της ταράτσας. «Η φίλη μου της λέει “εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε”. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η ίδια πρόσθεσε πως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι επρόκειτο να ακολουθήσει. «Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός», είπε.