Ο Γιώργος Λιανός είναι σοκαρισμένος, δεν είναι σε κατάσταση να βγει στην εκπομπή, είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη στο Survivor
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Έλληνας παίχτης έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο
Συγκλονισμένος είναι ο Γιώργος Λιανός λόγω του σοβαρού τραυματισμού παίκτη στο «Survivor», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να αναφέρει ότι ο παρουσιαστής δεν είναι σε θέση να βγει στη ραδιοφωνική εκπομπή που συμμετέχει.
Το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης του ΣΚΑΪ, ότι παίκτης υπέστη σοβαρό τραυματισμό με αποτέλεσμα να ανασταλεί η προβολή του ριάλιτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας παίχτης έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.
Σε δηλώσεις που έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου την Τρίτη στη ραδιοφωνική εκπομπή Sfera 102,2, με το απόσπασμα να προβάλλεται στο «Happy Day», εξήγησε ότι ο Γιώργος Λιανός που παρουσιάζει το «Survivor» στον Άγιο Δομίνικο και ταυτόχρονα συμμετέχει στην εκπομπή, δεν θα θα βγει για λίγες ημέρες στον αέρα, καθώς έχει επηρεαστεί ψυχολογικά από το περιστατικό.
Προτεραιότητα του Γιώργου Λιανού, όπως είπε ο παρουσιαστής είναι να βρίσκεται στο πλευρό του παίκτη: «Έχει συμβεί κάτι από χθες βράδυ στο "Survivor". Mίλησα με τον Γιώργο Λιανό χθες βράδυ, γιατί τον έψαξα και με πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι σε κατάσταση ο Γιώργος να βγει στην εκπομπή για λίγες μέρες. Είναι σοκαρισμένος κι αυτός από όλο αυτό που έχει συμβεί. Είναι πάρα πολύ στενοχωρημέμνος. Είναι δίπλα στον παίκτη. Ξέρουμε ο Γιώργος πόσο ευαίσθητος είναι, και ότι τώρα όλο του το μυαλό είναι εκεί, όσο γίνεται να πηγαίνει καλά αυτό το παιδί. Κάνω αυτή την ανακοίνωση, γιατί για κάποιες μέρες θα λείψει και θα ξαναβγεί όποτε νιώσει καλά. Το λέω απλά για τους ακροατές».
Μετά την ανακοίνωση του ΣΚΑΪ, η AcunMedya προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε ο παίκτης στον Άγιο Δομίνικο, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας. Πιο αναλυτικά, ο παίκτης τραυματίστηκε όταν τουριστικό σκάφος τον χτύπησε ενώ έκανε ψαροντούφεκο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή και εκτός κινδύνου.
Η ανακοίνωση της AcunMedya
«Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.
Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.
Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.
Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».
