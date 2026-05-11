Πανικός σε πτήση Αθήνα-Μόναχο: Αναγκαστική προσγείωση και εκκένωση λόγω τεχνικού προβλήματος, δείτε βίντεο

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Αθήνας πραγματοποίησε τη Δευτέρα πτήση της Lufthhansa μετά από ένδειξη στον κινητήρα.Με βάση το πρωτόκολλο η πτήση 1753 από Αθήνα για Μόναχο επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Αθήνας και το αεροσκάφος εκκενώθηκε από την έξοδο κινδύνου με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία έκτακτης ανάγκης με τσουλήθρα.Στο αεροσκάφος, μόλις ανακοινώθηκε η έκτακτη ανάγκη επικράτησε πανικός ανάμεσα στους επιβάτες.Δείτε το βίντεο που ανέβασε μία εξ αυτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Η επίσημη ενημέρωση της εταιρείας αναφέρει ότι το πλήρωμα του Airbus A321 έλαβε προειδοποιητικό μήνυμα για βλάβη. Ακολουθώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας, οι κυβερνήτες κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να εξασφαλίσουν προτεραιότητα για άμεση προσγείωση.Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν, προσγειώθηκε ομαλά και κατευθύνθηκε αυτόνομα μέχρι τη θέση στάθμευσης.Εξαιτίας μιας έντονης οσμής στο πίσω μέρος της καμπίνας των επιβατών, το πλήρωμα έκρινε απαραίτητη την άμεση αποβίβαση των επιβαινόντων για προληπτικούς λόγους, επιστρατεύοντας τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης.Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκένωσης,και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Το Airbus παραμένει καθηλωμένο και εξετάζεται από τεχνικούς εμπειρογνώμονες για να διαπιστωθεί η αιτία του προβλήματος.«Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας κάθε στιγμή», δήλωσε εκπρόσωπος της Lufthansa, με την εταιρεία να απολογείται στους επιβάτες για την ταλαιπωρία.