Σοβαρό ατύχημα υπέστη παίκτης του Survivor, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση: Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ
Σοβαρό ατύχημα υπέστη παίκτης του Survivor, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση: Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ
Ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, αναφέρεται στην ανακοίνωση
Η τηλεοπτική μετάδοση του «Survivor» αναστέλλεται λόγω σοβαρού ατυχήματος παίκτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΚΑΪ.
Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, λίγο πριν από την προγραμματισμένη προβολή του επεισοδίου, ο σταθμός εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι συμμετέχων του ριάλιτι υπέστη σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο.
Ο ΣΚΑΪ εξέφρασε τη στήριξη και τη συμπαράστασή του προς τον ίδιο και την οικογένειά του. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι, αν και η παραγωγή του παιχνιδιού πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό την ευθύνη της Acun Medya, ο σταθμός παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του παίκτη και προτίθεται να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην ιατρική του φροντίδα, αλλά και στη διαδικασία αποκατάστασής του.
Τέλος, σημειώνεται πως η προβολή του προγράμματος αναστέλλεται μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του σταθμού:
«Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του "Survivor" στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του "Survivor" γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί. Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».
Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, λίγο πριν από την προγραμματισμένη προβολή του επεισοδίου, ο σταθμός εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι συμμετέχων του ριάλιτι υπέστη σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο.
Ο ΣΚΑΪ εξέφρασε τη στήριξη και τη συμπαράστασή του προς τον ίδιο και την οικογένειά του. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι, αν και η παραγωγή του παιχνιδιού πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό την ευθύνη της Acun Medya, ο σταθμός παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του παίκτη και προτίθεται να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην ιατρική του φροντίδα, αλλά και στη διαδικασία αποκατάστασής του.
Τέλος, σημειώνεται πως η προβολή του προγράμματος αναστέλλεται μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του σταθμού:
«Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του "Survivor" στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του "Survivor" γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί. Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα