Τα γυρίζει ο Πέτρος Παππάς για τον έπαινο στην εργατικότητα του Άδωνι Γεωργιάδη μετά από υπόδειξη του ΠΑΣΟΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δηλώνει τώρα ότι ευχαριστεί τον υπουργό Υγείας για το «παραγωγικό  debate», αλλά προσθέτει ότι αυτό που του είπε είναι  ότι «η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση»

Με μια ανάρτησή του στο Χ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς, αναδιπλώνεται αναφορικά με  τα καλά λόγια τα οποία απηύθυνε προς τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «πιο εργατικό υπουργό» στο πλαίσιο της συζήτησης που διοργάνωσε το Debate House για την κατάσταση στο ΕΣΥ. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το ΠΑΣΟΚ του ζητήθηκε να ανασκευάσει, μιας και πέρα από τον έπαινο για την εργατικότητα του υπουργού, εμφανίστηκε να εξαίρει το έργο του στην Υγεία. 

Αναλυτικά, ο Πέτρος Παππάς έγραψε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον @AdonisGeorgiadi για το παραγωγικό Debate που είχαμε. Ο ίδιος, εμφανίζεται να με ευχαριστεί επειδή τον επαίνεσα για το έργο του στην Υγεία. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη: Του υπενθύμισα ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση.

Ως μάχιμος γιατρός, στα Επείγοντα του ΕΣΥ, επί 17 χρόνια, εξήγησα ξεκάθαρα, ότι με τις εξευτελιστικές αμοιβές των γιατρών και των νοσηλευτών, τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες, την ουσιαστικά ανύπαρκτη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας –ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα–, τις πολύωρες κι επικίνδυνες για την ίδια τη ζωή των ασθενών αναμονές στα Νοσοκομεία και την οικονομική ασφυξία στην οποία έχουν οδηγήσει τα μικρομεσαία εργαστήρια, το ΕΣΥ δεν μπορεί παρά να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο.

Αν όλα αυτά ο Υπουργός τα αντιλαμβάνεται ως "έπαινο", τότε ας τα κρατήσει. Είναι αποκλειστικά δικά του».

Νωρίτερα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στη διάρκεια της συζήτησης είχε αναφέρει: «Δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται γιατί αν όχι ο πιο εργατικός είναι από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε έκανε ό,τι μπορούσε» 

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του επανέλαβε, δε, «αναγνώρισα ότι στα μέτρα των δυνατοτήτων και των πόρων, κάνατε τα μέγιστα. Εγώ λέω ότι ότι είστε ο πιο εργατικός υπουργός».

Με αφορμή αυτές τις τοποθετήσεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση στο Χ γράφοντας «θα ήταν άδικο να μήν ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή @PetrosPappas4 για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας».

«Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί. Επειδή στην πολιτική μου ζωή έχω βιώσει μεγάλη εχθροπάθεια αυτή του η συμπεριφορά με κέρδισε» κατέληξε στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.


