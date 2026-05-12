Επίτροπος ΕΕ προς Μητσοτάκη: Η πρόοδος της Ελλάδας στο Κράτος Δικαίου ενισχύει την οικονομία και τις επενδύσεις
«Θα ήθελα να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου» είπε στον Έλληνα πρωθυπουργό ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάικλ ΜακΓκράθ
Μήνυμα στήριξης στις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ ΜακΓκράθ, κατά τη συνάντησή του σήμερα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη «σημαντική πρόοδο» που έχει καταγράψει η χώρα στον τομέα του Κράτους Δικαίου, τονίζοντας ότι η θεσμική σταθερότητα και οι αλλαγές που προωθήθηκαν συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος.
«Θα ήθελα να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. ΜακΓκραθ.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου λειτουργεί ως βασικός παράγοντας εμπιστοσύνης για τις αγορές και τις επιχειρήσεις, επισημαίνοντας πως «η βεβαιότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν θέσεις εργασίας».
