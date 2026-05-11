Ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό»: Όταν ο Γιούνκερ έλεγε στον Τσίπρα ότι «αν υποσχόμουν εγώ το προεκλογικό πρόγραμμά σου θα είχα 80% όχι 36%»

Επώδυνες μνήμες από την περίοδο που η Ελλάδα ήταν ένα βήμα πριν το μνημόνιο το 2009 και κατά την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ξεδιπλώνονται στο δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο χιλιοστό».



Το ντοκιμαντέρ των Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτωρίας Δενδρινού αποκαλύπτει το κλίμα καχυποψίας έως και εχθρότητας έναντι της Ελλάδας, όταν ανακοινώθηκε από τον διοικητή της ΤτΕ Γιώργο Προβόπουλο και τον τότε ΥΠΟΙΚ Γιώργο Παπακωνσταντίνου ότι το έλλειμμα θα κινείται πάνω από το 12%.



Ήταν η εποχή που ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ δήλωνε: «The game is over».



Αιχμηρός εμφανίστηκε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Δήλωσε εντυπωσιασμένος από την απόκλιση μεταξύ των «παλιών και των νέων στοιχείων». Το μήνυμα του τότε επικεφαλής του Eurogroup ήταν ξεκάθαρο: «Το παιχνίδι τελείωσε. Χρειαζόμαστε σοβαρά στατιστικά στοιχεία».



«Ηταν μεγάλο λάθος της Ελλάδας να αφήσει τους υπόλοιπους εταίρους να πιστεύουν ότι τα πράγματα πήγαιναν σχετικά καλά. Από τη στιγμή που η Ελλάδα παραδέχθηκε ότι είχε παραπλανήσει τους εταίρους, δεν ήταν πια αξιόπιστη» λέει ο Γιούνκερ



Μιλώντας στην εκπομπή, ο Γιούνκερ τονίζει ότι ήταν όντως μεγάλο λάθος της ελληνικής κυβέρνησης να κάνουν τους εταίρους να πιστεύουν ότι πάνε καλά τα πράγματα καθώς πλέον, η Ελλάδα δεν ήταν αξιόπιστη κι έτσι μπορούσε να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Αποκάλυψε μάλιστα ότι μία υπουργός Οικονομικών άλλης χώρας είχε προτείνει σε συνεδρίαση του Eurogroup να... πωληθεί η Ακρόπολη. «Της είπα να το βουλώσει, της είπα σκάσε!» είπε ο Γιούνκερ.



«Σοκαριστήκαμε, το μέγεθος ήταν σοκαριστικό, έδειχνε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν ειλικρινής» είπε μιλώντας στην εκπομπή ο Κλάους Ρέγκλινγκ, προσθέτοντας ότι «από εκεί και πέρα χάνεται η εμπιστοσύνη».



Η κάμερα μπαίνει στις πρώτες, κρίσιμες ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2015 - στη στιγμή που οι προεκλογικές εξαγγελίες συγκρούονται με την ωμή πραγματικότητα των δημόσιων οικονομικών. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η εικόνα είναι σοκαριστική. Τα διαθέσιμα του Δημοσίου δεν επαρκούν για τις υποχρεώσεις που έρχονται. Η χώρα έχει μόλις 1,6 δισ. ευρώ στο ταμείο και μπροστά της πολλαπλάσιες πληρωμές. «Ήταν τρόμος», θυμάται η τότε Γενική Διευθύντρια Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής, Σταυρούλα Μηλιάκου, περιγράφοντας τη στιγμή που το ενδεχόμενο να μην πληρωθούν μισθοί και συντάξεις παύει να είναι θεωρητικό σενάριο και γίνεται άμεση απειλή.

«Είχα την εντύπωση πως έρχονταν σαν τους επαναστάτες από τα οδοφράγματα»



Ντάισελμπλουμ: «Ο Βαρουφάκης τους εκνεύρισε όλους στην Ευρώπη»





Ο Νταίσελμπλουμ από την πλευρά του αναφέρεται σε ένα περιστατικό από την περίοδο των επαφών του Γιάνη Βαρουφάκη με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, περιγράφοντας μια επίσκεψή του στην Ιταλία. Όπως λέει, ο Βαρουφάκης, μετά από συνάντηση στο ιταλικό Υπουργείο Οικονομικών, φέρεται να δήλωσε δημόσια ότι και το ιταλικό χρέος είναι μη βιώσιμο, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την ιταλική πλευρά.



Ο Τόμας Στέφεν, υφυπουργός Οικονομικών της Γερμανίας το 2015, περιγράφει τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ως έναν πολιτικό με ξεκάθαρο όραμα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και τη νομισματική ολοκλήρωση.



Όπως αναφέρει, για τον Σόιμπλε αποτελούσε διαχρονική επιδίωξη η ύπαρξη ενός ενιαίου νομίσματος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που τον οδήγησε να ενθαρρύνει και κράτη εκτός ευρώ να ενταχθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα στη ζώνη του ενιαίου νομίσματος. Στην οπτική του, η συμμετοχή στο Eurogroup συνεπαγόταν αυξημένο επίπεδο ευθύνης και δημοσιονομικής πειθαρχίας.



Γ. Στουρνάρας: «Ο Μ. Ντράγκι είπε ότι η συνάντηση με τον Βαρουφάκη πήγε τραγικά»



Γ. Ντάισελμπλουμ: «Ο Βαρουφάκης ήταν αρνητικός προς το Eurogroup»







Σε συνάντηση που είχε ο Σόιμπλε με τον Γιάνη Βαρουφάκη στην κοινή συνέντευξη Τύπου ανακοινώθηκε το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων: «Δεν υπήρξε απόλυτη συμφωνία. Συμφωνούμε πως διαφωνούμε.» δήλωσε ο Σόιμπλε για να συμπληρώσει ο Βαρουφάκης «Δεν φτάσαμε σε συμφωνία. Δεν συμφωνήσαμε καν ότι διαφωνούμε.»



Η στάση του Γιάνη Βαρουφάκη στα Eurogroup αξιολογήθηκε αρνητικά από την πλευρά των εταίρων, με την εκτίμηση ότι προσέγγιζε τις διαπραγματεύσεις με την πεποίθηση πως θα μπορούσε ο ίδιος, προσωπικά, να πείσει τα υπόλοιπα κράτη-μέλη ότι η ελληνική θέση ήταν η ορθή.



Ωστόσο, ο τότε Έλληνας υπουργός δεν αποχώρησε από την αίθουσα για την τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά παρέμεινε στο τραπέζι του Eurogroup και μιλούσε, όπως εκτιμάται, με τον Έλληνα πρωθυπουργό, παρουσία όλων των ομολόγων του και των συνεργατών τους.



Η διαδικασία αυτή διήρκεσε πάνω από μισή ώρα, γεγονός που, όπως σημειώνει ο Ντάισελμπλουμ, οδήγησε αρκετούς υπουργούς να χάσουν την υπομονή τους και να αποχωρήσουν σταδιακά από τη συνεδρίαση, μεταξύ των οποίων οι υπουργοί Αυστρίας, Ισπανίας και ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.



Γ. Ντάισελμπλουμ: «Ο Βαρουφάκης διέκοψε τη συνεδρίαση για να τηλεφωνήσει στην Αθήνα και όλοι έφυγαν»





Ο Ντάισελμπλουμ σημειώνει ότι στη συνέχεια πλησίασε τον Βαρουφάκη, ο οποίος συνέχιζε ακόμη το τηλεφώνημα, και του είπε πως «δεν υπάρχει πλέον συμφωνία», καθώς η αποχώρηση των υπουργών δεν επέτρεπε τη λήψη απόφασης. Όπως αναφέρει, η αντίδραση του Έλληνα υπουργού δεν άλλαξε τη ροή της διαδικασίας, καθώς συνέχισε την επικοινωνία του για αρκετή ώρα, πριν τελικά απαντήσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία.



«Ηταν από τις λίγες συνεδριάσεις του Eurogroup που έληξε σε χάος» θυμάται ο Ντάισελμπλουμ.



Σύμφωνα με τον ίδιο, βλέποντας τις διαπραγματεύσεις να μην προχωρούν με τον Γιάνη Βαρουφάκη, ζήτησε να υπάρξει απευθείας επικοινωνία με το επιτελείο του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Η επαφή αυτή τελικά πραγματοποιήθηκε και το επόμενο πρωί συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα στο ξενοδοχείο του στις Βρυξέλλες. Εκεί, σύμφωνα με τον ίδιο, συμφωνήθηκε ότι η μόνη ρεαλιστική διέξοδος ήταν μια κοινή δημόσια δήλωση πως οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε επαφή, είχαν «εποικοδομητικές συνομιλίες» και ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με στόχο πιθανές προσαρμογές στο πρόγραμμα.



Στόχος, ήταν να σταλεί ένα μήνυμα σταθερότητας και να αποκατασταθεί, έστω και προσωρινά, η εμπιστοσύνη των αγορών και των εταίρων.

Χ. Γεωργιάδης: «Κανείς δεν κατάλαβε το πλάνο του Βαρουφάκη»



Π. Μοσκοβισί: «Ο τύπος που είδαμε στο Eurogroup ήταν τραγικός»





Ο τύπος που είδαμε στο Eurogroup ήταν τραγικός, λέει ο Πιερ Μοσκοβισί. «Πίστευε πως αυτός ο ίδιος θα μπορούσε να πείσει όλες τις χώρες του Eurogroup πως είχε δίκιο.»



«Δεν είμαι σίγουρος καν ότι ήξερε πως δουλεύει το Eurogroup και αυτό νομίζω ότι το συμπεριζόμασταν όλοι. Δηλαδή όλοι ακριβώς δεν είχαμε καταλάβει που είναι το κέντρο της εξουσίας και πού πρέπει να διαπραγματευτείς. Είπε ο Γιάννης ο Βαρουφάκης ότι αντιμετωπίζουμε μια ανθρωπιστική κρίση και άρα πρέπει να αλλάξει και τουλάχιστον έξι εφτά υπουργοί γέλασαν. Αυτό εκτός από τη χυδαιότητα της αντίδρασης, μου δημιούργησε ότι έχουμε πολύ δύσκολο έργο.»



Ο τότε επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, θυμάται πως ο «Γιάνης Βαρουφάκης μπήκε στη συνεδρίαση και άρχισε αμέσως να κάνει μαθήματα ότι δεν καταλαβαίνανε τι πραγματικά συνέβαινε, την οικονομική πλευρά. Οπότε το κλίμα ήταν αρνητικό και από τις δυο πλευρές.»



Παράλληλα, περιγράφει ένα χαρακτηριστικό περιστατικό από τις διαπραγματεύσεις με τον Γιάνη Βαρουφάκη. Όπως αναφέρει, είχε επιτευχθεί μια αρχική συμφωνία διαδικαστικού χαρακτήρα, με πρόβλεψη για συνέχιση των συζητήσεων και πιθανές προσαρμογές στους όρους του προγράμματος. Σε εκείνο το σημείο, ο Βαρουφάκης ζήτησε να επικοινωνήσει με την Αθήνα, κάτι που έγινε δεκτό από τους υπόλοιπους υπουργούς, αν και δεν αποτελούσε συνήθη πρακτική.



«Επέκταση της δανειακής σύμβασης του δευτέρου μνημονίου κατά ένα τετράμηνο συν τους όρους του δευτέρου μνημονίου που δεν είχε εκπληρώσει η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου συν και πρόσθετους όρους» λέει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, σύμφωνα με τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας «Υπέγραψε επέκταση δανειακής σύμβασης χωρίς δάνειο. ... Δεν εξασφάλισε δάνεια και ξύναμε επί τετράμηνο τον πάτο του δημοσίου.»





Π. Λαφαζάνης: «Σκέφτηκα ότι η υπόθεση πάει για ναυάγιο»

«Τα ταμειακά διαθέσιμα δυο μέρες μετά τις εκλογές είναι ήδη στο κόκκινο. Προφανώς θα έπρεπε να βρεθεί μια άμεση λύση για να πληρωθούνε μισθοί και συντάξεις και να μην υπάρξει στάση πληρωμών του ελληνικού δημοσίου προς συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους τον πρώτο μήνα της διακυβέρνησής μας» λέει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, γενικός γραμματέας του τότε πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, τη διετία 2015-2016.Ο Ζαν Κλωντ Γιούνκερ, όταν υποδέχθηκε στις Βρυξέλλες τον νέο πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, φρόντισε να δείξει, όπως λέει ο ίδιος φιλικότητα και ότι «δεν υποδεχόμασταν έναν εχθρό». Αποκάλυψε μάλιστα τον διάλογο που είχε με τον κ. Τσίπρα όταν μείνανε δυο τους. «Μου είπε, ξέρετε, εξελέγην με ποσοστό 36% κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από τους εταίρους μας" Τότε του απάντησα: Αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Εγώ αν είχα ποτέ τέτοιο πρόγραμμα όπως αυτό που που υποχέθηκες προεκλογικά στην Ελλάδα θα είχα 80%, οπότε το 36% είναι μάλλον χαμηλό».Ο Μάρτιν Σέλμαϊρ, τότε επικεφαλής του επιτελείου του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χαρακτηρίζει την πρώτη του συνάντηση με το επιτελείο της ελληνικής κυβέρνησης ως μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εμπειρίες της ζωής του. Η ελληνική αντιπροσωπεία μπήκε στην αίθουσα σαν «επαναστάτες που έρχονται κατευθείαν από τα οδοφράγματα. Μπήκαν στην αίθουσα, κάθονταν με τα πουκάμισα ανοιχτά και μας ρωτούσαν 'Πού είναι τα χρήματα; Πού είναι τα χρήματα;'»Η δραματικότητα και η κρισιμότητα των στιγμών υπογραμμίστηκε και από την στάση του τότε ΥΠΟΙΚ, Γιάνη Βαρουφάκη ο οποίος κατάφερε να τους έχει όλους απέναντί του. Οι πρωταγωνιστές εκείνης της περιόδου μιλούν με διόλου κολακευτικά λόγια για εκείνον.