Απάντηση Βάρρα σε Βορίδη: Με κάλεσε στο γραφείο του και μου ζήτησε να παραιτηθώ

«Τίποτα από τον διάλογο που αναφέρθηκε δεν ειπώθηκε» είπε, ο κ. Βάρρας, αναφερόμενος στη συνομιλία που αποκάλυψε πως είχε μαζί του ο Βορίδης, πριν του ζητήσει να παραιτηθεί