Απάντηση Βάρρα σε Βορίδη: Με κάλεσε στο γραφείο του και μου ζήτησε να παραιτηθώ
Απάντηση Βάρρα σε Βορίδη: Με κάλεσε στο γραφείο του και μου ζήτησε να παραιτηθώ
«Τίποτα από τον διάλογο που αναφέρθηκε δεν ειπώθηκε» είπε, ο κ. Βάρρας, αναφερόμενος στη συνομιλία που αποκάλυψε πως είχε μαζί του ο Βορίδης, πριν του ζητήσει να παραιτηθεί
Με δήλωσή του, ο Γρηγόρης Βάρρας επιχείρησε να απαντήσει σε όσα κατέθεσε ο Μάκης Βορίδης στην εξεταστική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο κ. Βάρρας ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «τίποτα από τον διάλογο που αναφέρθηκε δεν ειπώθηκε. Απολύτως τίποτα» και πρόσθεσε ότι ο πρώην υπουργός τον κάλεσε στο γραφείο του και του ζήτησε την παραίτησή του, προφασιζόμενος ότι η δημοσιότητα για τον τεχνικό σύμβουλο δεν κάνει καλό.
Αναλυτικά η δήλωση του Γρηγόρη Βάρρα:
«Με βάση τα όσα ανέφερε ο κ. Βορίδης στην Εξεταστική έχω να δηλώσω τα εξής όπως έγιναν:
Με κάλεσε στο γραφείο του και μου ζήτησε την παραίτηση προφασιζόμενος ότι η δημοσιότητα για τον τεχνικό σύμβουλο δε κάνει καλό. Την αποπομπή μου από Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά την απεργαζόταν με τον Διευθυντή του κ. Αθανασά από τον Ιούλιο του 2020 όταν πρωτοέστειλα το σχέδιο προκήρυξης για τον τεχνικό σύμβουλο στο γραφείο του κατόπιν αιτήματος του, όπως κατέθεσα και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αναλυτικά.
Τίποτα από τον διάλογο που αναφέρθηκε δεν ειπώθηκε. Απολύτως τίποτα.
Επίσης όσον αφορά για τους ελέγχους αυτοί είχαν ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2020 και την ημέρα που μου ζητήθηκε η παραίτηση ήδη είχα στείλει στην δικαιοσύνη τρεις υποθέσεις. Δεν ισχύουν και εδώ όσα ανέφερε.
Όσο αναφορά για τη διακήρυξη που την εξήρε ήταν αυτή που είχα στη θητεία μου δημιουργήσει και επιβεβαιώνει με περίτρανο τρόπο ότι αυτή η διακήρυξη άνοιξε τον ανταγωνισμό».
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία
Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Miss Universe: Me λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
Ο κ. Βάρρας ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «τίποτα από τον διάλογο που αναφέρθηκε δεν ειπώθηκε. Απολύτως τίποτα» και πρόσθεσε ότι ο πρώην υπουργός τον κάλεσε στο γραφείο του και του ζήτησε την παραίτησή του, προφασιζόμενος ότι η δημοσιότητα για τον τεχνικό σύμβουλο δεν κάνει καλό.
Αναλυτικά η δήλωση του Γρηγόρη Βάρρα:
«Με βάση τα όσα ανέφερε ο κ. Βορίδης στην Εξεταστική έχω να δηλώσω τα εξής όπως έγιναν:
Με κάλεσε στο γραφείο του και μου ζήτησε την παραίτηση προφασιζόμενος ότι η δημοσιότητα για τον τεχνικό σύμβουλο δε κάνει καλό. Την αποπομπή μου από Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά την απεργαζόταν με τον Διευθυντή του κ. Αθανασά από τον Ιούλιο του 2020 όταν πρωτοέστειλα το σχέδιο προκήρυξης για τον τεχνικό σύμβουλο στο γραφείο του κατόπιν αιτήματος του, όπως κατέθεσα και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αναλυτικά.
Τίποτα από τον διάλογο που αναφέρθηκε δεν ειπώθηκε. Απολύτως τίποτα.
Επίσης όσον αφορά για τους ελέγχους αυτοί είχαν ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2020 και την ημέρα που μου ζητήθηκε η παραίτηση ήδη είχα στείλει στην δικαιοσύνη τρεις υποθέσεις. Δεν ισχύουν και εδώ όσα ανέφερε.
Όσο αναφορά για τη διακήρυξη που την εξήρε ήταν αυτή που είχα στη θητεία μου δημιουργήσει και επιβεβαιώνει με περίτρανο τρόπο ότι αυτή η διακήρυξη άνοιξε τον ανταγωνισμό».
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία
Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Miss Universe: Me λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα