Ο Βορίδης παρουσίασε έγγραφα για τα πεπραγμένα του Βάρρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Έκανε όσα με κατηγορεί» είπε στην Εξεταστική

και πρόσθεσε ότι ο πρώην υπουργός τον κάλεσε στο γραφείο του και του ζήτησε την παραίτησή του, προφασιζόμενος ότι η δημοσιότητα για τον τεχνικό σύμβουλο δεν κάνει καλό.

Σε δριμύ κατηγορώ κατά τουπροχώρησε οκατά την εισήγηση του στην εξεταστική επιτροπή για τον, καταθέτοντας σειρά εγγράφων που αποδεικνύουν - όπως υποστήριξε ο ίδιος - πράξεις και σοβαρές παραλείψεις από τον τότε διοικητή του οργανισμού.«Ο εγκαλών έκανε όσα με κατηγορεί» ανέφερε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιστρέφοντας τις κατηγορίες που του πρόσαψε ο κ. Βάρρας καταθέτοντας στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.Τοπαρουσιάζει το αποκαλυπτικό έγγραφο που κατέθεσε στην επιτροπή ο κ. Βορίδης τα οποίο εμφανίζει τον κ.να καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες τουνα προχωρήσουν στις πληρωμές τουεφαρμόζοντας πιστά την τεχνική λύση του, αν και οι αρμόδιες διευθύνσεις του ζητούσαν να λάβει περιοριστικά μέτρα, ιδίως για την κατανομή του εθνικού αποθέματος στην Κρήτη.Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού κατέθεσε στην εξεταστική ότι ο κ. Βορίδης, υπογράφοντας την τεχνική λύση του 2019, διέπραξε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.«Στις 23.6.2020 η Διεύθυνση Ενισχύσεων και τεχνικών έργων απέστειλε στον τότε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Βάρρα ενημερωτικό σημείωμα για την κατανομή των βοσκοτόπων. Του επισημαίνουν ότι έχει αυξηθεί το ζωικό κεφάλαιο και του προτείνουν μέτρα γραμμικής μείωσης. Τι θα περιμένατε μετά από αυτό; Τι επέλεξε να κάνει ο ο κ. Βάρρας;» ανέφερε ο κ. Βορίδης για να προσθέσει αμέσως μετά: «Στις 30.10.2020, λοιπόν, ο κ. Βάρρας στέλνει επείγον και εμπιστευτικό έγγραφο προς την διεύθυνση τεχνικών ελέγχων. Λέει στο έγγραφο να προχωρήσουν σε όλες τις ενέργειες για την ορθή εφαρμογή κατανομής δημοσίων βοσκοτόπων 2020 λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ του 2015. Τι λες τώρα; Την παράνομη; Την αντικοινοτική; Πάμε όμως και παρακάτω γιατί γίνεται καλύτερο. Λέει ο κ. Βάρρας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν στην κατανομή των βοσκοτόπων με ακριβώς την ίδια διαδικασία του 2019. Προσέξτε, εγώ είμαι ο “γνωστός εγκληματίας” και εφάρμοσα όσα μου είπε ο Καπρέλης το 2019, αν και όπως είπε ο κ. Βάρρας ο ίδιος δεν θα μου έφερνε ποτέ να υπογράψω τέτοιο χαρτί και εμφανίζεται να ζητά να εφαρμοστεί ότι μου είπε ο Καπρέλης. Πόσο καλύτερο να γίνει;».Ο πρώην υπουργός σημείωσε δε, ότι αν εφαρμόζονταν η εισήγηση Βάρρα, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης θα λάμβαναν το 2020 επιδοτήσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ, ωστόσο ο διάδοχός του στον ΟΠΕΚΕΠΕ,«εφάρμοσε την εισήγηση των υπηρεσιών και επέβαλε οριζόντιο πλαφόν στην Κρήτη στα 20 εκτάρια. Με το μέτρο Παππά οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης πήραν μέγιστο 4.000 ευρώ».Ο κ. Βορίδης τοποθετήθηκε και για τους πραγματικούς λόγους που τον οδήγησαν στο να ζητήσει την παραίτηση του κ. Βάρρα. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι ο τότε υπουργός τον καρατόμησε κατ' απαίτηση της εταιρείας Neuropublic, η οποία παρείχε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στον οργανισμό.«Στις 27.10.2020 ο κ. Βάρρας δίνει μια συνέντευξη. Την δίνει στην εφημερίδα "Τα ΝΕΑ" και περιγράφει μια αντιπαράθεση» ανέφερε ο πρώην υπουργός για να προσθέσει ότι στην ίδια συνέντευξη ο κ. Βάρρας υποστήριξε πως «ο τεχνικός σύμβουλος (Neuropublic) έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια στρατηγική και μη αρμόζουσα επιρροή στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο ΥΠΑΤ, ενώ μίλησε και για πιέσεις που δέχεται από πάνω προς τα κάτω».«Τον φώναξα στο γραφείο μου στις 30.10.2020 και τον ρώτησα αν ισχύουν και αν έχουν αποδοθεί ορθά όσα γράφονται στην συνέντευξη. “Τα είπα” μου ανέφερε» συνέχισε ο κ. Βορίδης για να σημειώσει πως κάλεσε αμέσως τον κ. Βάρρα να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες κατά της συγκεκριμένης εταιρείας. «Του ζητώ να πάει στο γραφείο του και να φωνάξει τους νομικούς για καταγγελία της συμβάσεως, ενεργοποίηση ρητρών, αγωγή και μηνυτήρια αναφορά. Καταγγελία - αποζημίωση ή και μήνυση. Γιατί καταλαβαίνεις, του λέω, ότι αν με φωνάξει εισαγγελέας και με ρωτήσει τι έκανα για όσα ο ίδιος κατήγγειλε δημόσια, θα πρέπει να απαντήσω. Τι μου απάντησε ο κ. Βάρρας; “Δεν έχω τέτοια στοιχεία”. Έχει βγει δημόσια, είπε αυτά που είπε για μη αρμόζουσα επιρροή από την εταιρεία, ετοιμαζόμασταν τότε να ανεβάσουμε την προκήρυξη για τον νέο διαγωνισμό και μου λέει ότι δεν έχει στοιχεία που αποδεικνύουν όσα είπε, ενώ έχουμε υποχρέωση να τηρούμε αποστάσεις από όλους τους αντισυμβαλλόμενους» είπε ο ίδιος και πρόσθεσε αναφορικά με τον διάλογο που είχε τότε με τον κ. Βάρρα και ο οποίος οδήγησε στο να του ζητήσει την παραίτηση: «Ανέφερες στην συνέντευξή σου πιέσεις που έρχονται από πάνω. Από πάνω σου είναι ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός. Σε στοχοποίησε κανείς από εμάς; Καταλαβαίνεις τι λες; Σε πείραξα κάπου; Σου έκανα κάτι κακό; Θέλεις να μου εξομολογηθείς κάτι; Ποιος από πάνω σε στοχοποιεί; Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά δημόσια; Αυτός είναι ο λόγος της παραίτησης και γι' αυτό ζητήθηκε. Γι' αυτή την συνέντευξη. Και ήρθε εδώ να πει ο Βάρρας ότι ήμουν εγώ εκπρόσωπος της Neuropublic. Τον ρωτήσατε πώς του ήρθε; Επειδή πήγα σε μια εκδήλωση της εταιρείας 3 χρόνια μετά; Και ο Χαρίτσης ήταν εκεί. Τι σημαίνει αυτό, ότι με τον Χαρίτση οργανώνουμε τα συμφέροντα της εταιρείας; Τραγέλαφος. Η Neuropublic πόσα χρόνια είναι τεχνικός σύμβουλος στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Από το 2010. Την βρήκα με 10 χρόνια μέσα και εγώ εκπροσωπώ τα συμφέροντα της; Με τον Γαργαλάκο πού γνωριστήκαμε; Ήμασταν μαζί στην ΚΝΕ να δίνουμε αγώνες για τον σοσιαλισμό; Προσέξτε, εμείς σηκώσαμε την πρώτη ανταγωνιστική προκήρυξη καθώς για πρώτη φορά συμμετείχε στον διαγωνισμό και 2η εταιρεία. Και εναντίον αυτής της προκήρυξης προσέφυγε η εταιρεία που υποτίθεται ότι εγώ εκπροσωπούσα».Πέραν αυτών, κατά την έναρξη της εισήγησής του ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι η εμπλοκή του ξεκίνησε με την κατάθεση Βάρρα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και εν συνεχεία με την διαβίβαση της δικογραφίας στην Βουλή. «Από το σύνολο των μαρτυριών προκύπτει μια πράξη που μου καταλογίζουν. Το “Συμφωνώ” στην κατανομή των βοσκοτόπων το 2019 και 2020. Αυτή είναι η πράξη. Όλα τα υπόλοιπα είναι ζητήματα που μπορεί να αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν αφορούν πράξη δική μου. Σας απασχόλησε το κατά πόσο είναι νόμιμη η τεχνική λύση και αν μπορεί να εφαρμοστεί για την κατανομή των βοσκοτόπων. Λέω ότι οτιδήποτε άλλο θα ήταν ευθέως παράνομο χωρίς διακριτική ευχέρεια. Ο νόμος καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή της τεχνικής λύσης και όποιος δεν την εφαρμόζει διαπράττει ευθέως παράβαση καθήκοντος. Πέρασαν από εδώ αρκετοί μάρτυρες με εμπειρία. Όλοι έχουν βαθιά γνώση του θέματος και όλοι συμφώνησαν ότι η εφαρμογή της τεχνικής λύσης είναι νόμιμη. Ένας είπε κάτι διαφορετικό: ο κ. Βάρρας. Σας ανέγνωσα την διάταξη για να κατανοήσετε ότι αν κάποιος έκανε κάτι διαφορετικό θα ήταν παράνομος. Τι ακριβώς συζητάμε, η διάταξη είναι ακόμα και σήμερα ισχύουσα» είπε.Ο πρώην υπουργός έσπευσε να απαντήσει και στο ερώτημα αν επί ημερών του εφαρμόστηκε ορθά η υπουργική απόφαση της τεχνικής λύσης: «Σας θυμίζω ότι παρακάλεσα την διοίκηση Καπρέλη - ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνουν για τις πληρωμές του Οκτωβρίου για να μην υπάρξει αναταραχή στις πληρωμές. Είχαν εμπειρία και το είχαν ξανακάνει. Άλλωστε ήταν καθαρά τεχνικό ζήτημα. Θεώρησα και δεν μετανιώνω καθόλου γι' αυτό ότι έπρεπε να μείνει ο κ. Καπρέλης να κάνει την πληρωμή. Ο Καπρέλης με αίσθημα πατριωτικού καθήκοντος δέχθηκε να παραμείνει παρά το γεγονός ότι είχε διαθέσει την παραίτηση του λόγω πολιτικής αλλαγής. Είμαι 3 μήνες υπουργός δεν έχω το βάθος γνώσης που έχω σήμερα και δέχθηκα την εισήγηση της υπηρεσίας. Ήταν λάθος η εισήγηση που έβαλα το “Συμφωνώ”. Η εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ότι υπάρχει αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην περιφερειακή ενότητα της Κρήτης γι' αυτό και λαμβάνει μέτρα περιορισμού της κατανομής στην Κρήτη. Πρέπει ή δεν πρέπει να υπογράφει ο υπουργός την απόφαση; Όφειλα να βάλω το “Συμφωνώ”; Η υπουργική απόφαση στο άρθρο 6 λέει ότι η κατανομή υπογράφεται από τον οικείο αντιπεριφερειάρχη και σημειώνει ότι αν δεν υπογραφεί η υπογραφή μπαίνει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το λύσαμε και αυτό. Δεν έχεις επιλογή να μην υπογράψεις».«Ο κ. Βάρρας είπε ότι δεν μου έφερνε ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτό θα ήταν παράβαση καθήκοντος» ανέφερε σε άλλο σημείο για να προσθέσει: «Ορθά ο Καπρέλης εφαρμόζει την υπουργική απόφαση. Ορθά υπογράφουν και βάζουν αντίστοιχο “συμφωνώ” οι Απόστολου και Αραχωβίτης στην κατανομή βοσκοτόπων από την Πελοπόννησο στην Κρήτη; Άρα ποιο είναι το μη νόμιμο; Με ομοιόμορφη πρακτική οι υπουργοί διαδοχικώς μετά από εισήγηση ΟΠΕΚΕΠΕ εφαρμόζουν ακριβώς αυτό που είναι νόμιμο και επιβαλλόμενο» πρόσθεσε για να σημειώσει ότι ο κ. Βάρρας ουδέποτε του εισηγήθηκε αλλαγή του πλαισίου, της υπουργικής απόφασης ή του νόμου: «Ο Καπρέλης είχε την άποψη που εφαρμόσαμε. Έρχεται ο κ. Βάρρας Νοέμβριο 2019 που είναι τρομερός τεχνοκράτης πολύ καλός. Τα ξέρει όλα, έχει ασχοληθεί είναι γνώστης του αντικειμένου πολύ περισσότερο από εμένα με μεγάλη διαφορά. Μάλιστα. Τι μας πρότεινε; Τίποτα».«τίποτα από τον διάλογο που αναφέρθηκε δεν ειπώθηκε. Απολύτως τίποτα»«Με βάση τα όσα ανέφερε ο κ. Βορίδης στην Εξεταστική έχω να δηλώσω τα εξής όπως έγιναν:Με κάλεσε στο γραφείο του και μου ζήτησε την παραίτηση προφασιζόμενος ότι η δημοσιότητα για τον τεχνικό σύμβουλο δε κάνει καλό. Την αποπομπή μου από Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά την απεργαζόταν με τον Διευθυντή του κ. Αθανασά από τον Ιούλιο του 2020 όταν πρωτοέστειλα το σχέδιο προκήρυξης για τον τεχνικό σύμβουλο στο γραφείο του κατόπιν αιτήματος του, όπως κατέθεσα και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αναλυτικά.Τίποτα από τον διάλογο που αναφέρθηκε δεν ειπώθηκε. Απολύτως τίποτα.Επίσης όσον αφορά για τους ελέγχους αυτοί είχαν ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2020 και την ημέρα που μου ζητήθηκε η παραίτηση ήδη είχα στείλει στην δικαιοσύνη τρεις υποθέσεις. Δεν ισχύουν και εδώ όσα ανέφερε.Όσο αναφορά για τη διακήρυξη που την εξήρε ήταν αυτή που είχα στη θητεία μου δημιουργήσει και επιβεβαιώνει με περίτρανο τρόπο ότι αυτή η διακήρυξη άνοιξε τον ανταγωνισμό».Κατά την διάρκεια της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ορωτήθηκε για το περιεχόμενο τη δήλωσης Βάρρα και υποστήριξε ότι είναι αντιφατική.«Τι μας λέει ο κ. Βάρρας; Ότι τελικά προχώρησα τον διαγωνισμό για την επιλογή του τεχνικού συμβούλου με την δική του προκήρυξη. Συγγνώμη, αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα μας έλεγε ότι ζήτησα την παραίτησή του για να βγάλω την δική μου προκήρυξη. Τώρα δηλαδή τι μας λέει; Ότι τον παραίτησα για να προχωρήσω τελικά με την δική του προκήρυξη;» είπε.Γιατί ασχοληθήκατε τόσο πολύ με την σύμβαση;Για την επάρκεια των πληρωμών και να μπουν όροι που να διασφαλίζουν την εμπειρία. Αλλιώς χωρίς όρους διατρέχαμε τον κίνδυνο να πάρει το έργο κάποιος που δεν θα μπορούσε να το τρέξει. Ζητούσα να προστεθούν όροι εμπειρίας. Να ανοίξει ο ανταγωνισμός με την διασφάλιση της επάρκειας την εμπειρίας των συμμετεχόντων.Πάντως, ο κ. Βορίδης, παρά το γεγονός ότι προστέθηκε στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας μετά τις καταγγελίες Βάρρα, έσπευσε να υπερασπιστεί τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις βαρύτατες κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντίον του ο κ. Αλέξανδρος Καζαμίας.Ο βουλευτής Επικρατείας της Πλεύσης Ελευθερίας ισχυρίστηκε ότι ο κ. Βάρρας, αν και γνώριζε τις παρανομίες που γίνονταν στον οργανισμό ήδη από το 2020, δεν τις κατήγγειλε αμέσως στη Δικαιοσύνη, αλλά σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά, ανταλλάσσοντας την σιωπή του με θέση μετακλητού στο Μέγαρο Μαξίμου.