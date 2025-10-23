Γεροβασίλη: Πάλεψα και παλέψαμε πολλά χρόνια να μην γίνουμε κόμμα «σκαντζόχοιρος»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Γεροβασίλη: Πάλεψα και παλέψαμε πολλά χρόνια να μην γίνουμε κόμμα «σκαντζόχοιρος»

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε υπέρ των συνεργασιών - «Στόχος οφείλει να συνεχίζει να είναι η κυβερνώσα προοπτική, ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος» είπε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Γεροβασίλη: Πάλεψα και παλέψαμε πολλά χρόνια να μην γίνουμε κόμμα «σκαντζόχοιρος»
Γεωργία Σαδανά
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σταθερά υπέρ των συνεργασιών οι οποίες κτίζονται μέσα στην κοινωνία κυρίως, τάχθηκε η Αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, η οποία έκανε λόγο για «αθροίσματα με κοινές αρχές και αξίες, αλλά και επίγνωση και ειλικρίνεια».

«Η Αριστερά διαχρονικά αλλάζει μορφή, εξελισσόταν με μπρος και πίσω» συνέχισε η κ. Γεροβασίλη, για να προσθέσει πως «άλλοι ξεκινήσαμε και στον ΣΥΡΙΖΑ άλλοι είμαστε σήμερα εδώ. Με τις διασπάσεις, όμως, τελειώσαμε εδώ και μήνες».

Σύμφωνα με την Αντιπρόεδρο της Βουλής, «ζούμε μέρες αναδιάταξης όλου του πολιτικού συστήματος. Χρειάζεται ψυχραιμία, επιμονή, αντοχή και ωριμότητα, σταθερά στη μεγάλη εικόνα και το αναγκαίο για τη χώρα». «Πάλεψα και παλέψαμε πολλά χρόνια να μην γίνουμε κόμμα «σκαντζόχοιρος». Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μακρινό μέλλον, όσο κι αν θα βόλευε», κατέληξε η ίδια.

Από πλευράς του, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος ανέφερε πως «στόχος οφείλει να συνεχίζει να είναι η κυβερνώσα προοπτική. Για αυτό μιλήσαμε από την αρχή για ενιαίο ψηφοδέλτιο». «Ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος. Έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα. Οι σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετικές. Πιστεύαμε και συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην ενότητα, στην συσπείρωση, στην ανασύνθεση και στην υπέρβαση στον προοδευτικό χώρο», κατέληξε ο κ. Θεοχαρόπουλος.

Ο Γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης ανέφερε ότι «η γραμμή που λέει όχι αντιπαράθεση με τον Τσίπρα, αλλά παράλληλες πορείες με στόχο τη σύγκληση συγκρατεί τις κοινωνικές και οργανωτικές μας δυνάμεις και είναι συντριπτική πλειοψηφία στη βάση του κόμματος». «Αν είχαμε γραμμή υψηλών τόνων, θα είχαμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό εισπράττω όπου περιοδεύω στη χώρα και στις οργανώσεις μας», κατέληξε.


Ειδήσεις σήμερα:

Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας

NBA: Συνολικά 30 συλλήψεις για τον παράνομο τζόγο - Εμπλέκονται σχεδόν όλες οι οικογένειες της ιταλικής μαφίας

Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της στο Κορωπί - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη
Γεωργία Σαδανά
13 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης