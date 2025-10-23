Γεροβασίλη: Πάλεψα και παλέψαμε πολλά χρόνια να μην γίνουμε κόμμα «σκαντζόχοιρος»

Σταθερά υπέρ των συνεργασιών οι οποίες κτίζονται μέσα στην κοινωνία κυρίως, τάχθηκε η Αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, η οποία έκανε λόγο για «αθροίσματα με κοινές αρχές και αξίες, αλλά και επίγνωση και ειλικρίνεια».



«Η Αριστερά διαχρονικά αλλάζει μορφή, εξελισσόταν με μπρος και πίσω» συνέχισε η κ. Γεροβασίλη, για να προσθέσει πως «άλλοι ξεκινήσαμε και στον ΣΥΡΙΖΑ άλλοι είμαστε σήμερα εδώ. Με τις διασπάσεις, όμως, τελειώσαμε εδώ και μήνες».



Σύμφωνα με την Αντιπρόεδρο της Βουλής, «ζούμε μέρες αναδιάταξης όλου του πολιτικού συστήματος. Χρειάζεται ψυχραιμία, επιμονή, αντοχή και ωριμότητα, σταθερά στη μεγάλη εικόνα και το αναγκαίο για τη χώρα». «Πάλεψα και παλέψαμε πολλά χρόνια να μην γίνουμε κόμμα «σκαντζόχοιρος». Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μακρινό μέλλον, όσο κι αν θα βόλευε», κατέληξε η ίδια.



Από πλευράς του, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος ανέφερε πως «στόχος οφείλει να συνεχίζει να είναι η κυβερνώσα προοπτική. Για αυτό μιλήσαμε από την αρχή για ενιαίο ψηφοδέλτιο». «Ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος. Έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα. Οι σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετικές. Πιστεύαμε και συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην ενότητα, στην συσπείρωση, στην ανασύνθεση και στην υπέρβαση στον προοδευτικό χώρο», κατέληξε ο κ. Θεοχαρόπουλος.



Ο Γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης ανέφερε ότι «η γραμμή που λέει όχι αντιπαράθεση με τον Τσίπρα, αλλά παράλληλες πορείες με στόχο τη σύγκληση συγκρατεί τις κοινωνικές και οργανωτικές μας δυνάμεις και είναι συντριπτική πλειοψηφία στη βάση του κόμματος». «Αν είχαμε γραμμή υψηλών τόνων, θα είχαμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό εισπράττω όπου περιοδεύω στη χώρα και στις οργανώσεις μας», κατέληξε.





Ειδήσεις σήμερα:

