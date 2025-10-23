NBA: Συνολικά 30 συλλήψεις για τον παράνομο τζόγο - Εμπλέκονται σχεδόν όλες οι οικογένειες της ιταλικής μαφίας
NBA: Συνολικά 30 συλλήψεις για τον παράνομο τζόγο - Εμπλέκονται σχεδόν όλες οι οικογένειες της ιταλικής μαφίας
Οι Τσόνσεϊ Μπίλαπς (προπονητής των Μπλέιζερς), Ντέιμον Τζόουνς (βοηθός προπονητής των Κάβαλιερς) και ο Τέρι Ροζίερ (γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ) ανάμεσα στους συλληφθέντες δύο ξεχωριστών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται σχεδόν όλες οι γνωστές οικογένειες της ιταλικής μαφίας
Με κάθε επισημότητα οι αμερικανικές αρχές επιβεβαίωσαν τα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών για το διπλό σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που συγκλονίζει τον (όχι και τόσο) μαγικό κόσμο του NBA.
Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ο επικεφαλής του FBI Κας Πατέλ. μαζί με τον εισαγγελέα της ανατολικής περιφέρειας της Νέας Υόρκης Τζόσεφ Νοτσέλα και την επίτροπο της αστυνομίας Τζέσικα Τις ανακοίνωσαν ότι μετά από έρευνες που διήρκεσαν αρκετά χρόνια (από το 2019 και μετά) οι Αρχές κατάφεραν να αποκαλύψουν ένα τεράστιο κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιώντας πρώην και νυν αθλητές και προπονητές του NBA είχε θησαυρίσει.
Η έρευνα επεκτάθηκε σε 11 πολιτείες της χώρας και το πρώτο της κομμάτι αφορούσε τα παράνομα τουρνουά πόκερ που διοργανώνουν γνωστές οικογένειες της ιταλικής μαφίας (Μπονάνο, Γκαμπίνο, Τζενοβέζε), ενώ το δεύτερο τον παράνομο στοιχηματισμό (πάλι μέσω των ίδιων οικογενειών σε αγώνες του NBA) με τρεις από τους συλληφθέντες να εμπλέκονται και στα δύο.
«Το γεγονός ότι τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες εγκληματικές οικογένειες κατηγορούνται μαζί είναι ασυνήθιστα σπάνιο», είπε χαρακτηριστικά η επίτροπος της αστυνομίας πριν ο κ. Πατέλ εξηγήσει πως ακριβώς λειτουργούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα.
Στο κομμάτι των παράνομων τουρνουά πόκερ εμπλέκονται οι δύο προπονητές (Τσόνσεϊ Μπίλαπς, χεντ κόουτς των Πόρτλαντ Μπλέιζερς), Ντέιμον Τζόουνς (βοηθός των Κλίβαλεντ Καβαλίερς), ενώ στον στοιχηματικό των αγώνων ο νυν άσος των Μαϊάμι Χιτ Έρικ Ροζίερ και συνολικά έχουν ήδη συλληφθεί 31 άτομα.
Οι Μπίλαπς, Τζόουνς κατηγορούνται από τις αρχές ότι η Μαφία τους χρησιμοποίησε για να δίνουν την αίσθηση στα υποψήφια θύματα τους ότι συμμετείχαν σ' ένα καθαρό τραπέζι, την ίδια ώρα που τους προμήθευαν με μυστικές κάμερες που τους επέτρεπε να διαβάζουν σημαδεμένα φύλλα ή τραπέζια με ακτίνες χ, με τις εκτιμήσεις των αρχών να κάνουν λόγο για πολλά εκατομμύρια που κατάφεραν να αποσπάσουν αμφότεροι από τα ανυποψίαστα θύματα τους.
Μάλιστα στο κύκλωμα που είχε στηθεί, έχουν χρησιμοποιηθεί και επαγγελματίες παίκτες πόκερ
Στο άλλο σκέλος που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό εμπλέκεται ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, ενώ συνολικά σ' αυτό το σκάνδαλο εμπλέκονται έξι άτομα χωρίς όμως να δώσει περισσότερα στοιχεία για τους υπόλοιπους.
Κατά πληροφορίες ο Ροζίερ (σύμφωνα με άλλες πηγές και ο Τζόουνς) έδινε πληροφορίες σχετικά με τη δική του κατάσταση ή των συμπαικτών του ή ακόμη αλλοίωνε την απόδοση του προκειμένου οι μαφιόζοι να θησαυρίσουν από συγκεκριμένα ειδικά στοιχήματα. Η υπόθεση του Ροζίερ φέρεται να έχει άμεση σχέση με το σκάνδαλο που είχε ως πρωταγωνιστή τον πρώην παίκτη των Τορόντο Ράπτοτς, Τζοντέι Πόρτερ ο οποίος την άνοιξη του 2024 αποκλείστηκε δια βίου από το NBA για την εμπλοκή του σε ανάλογο σκάνδαλο.
Ο Ροζίερ μέσω του δικηγόρου του επιμένει ότι είναι αθώος και περιμένει τη διεξαγωγή της δίκης για να αποκαταστήσει το όνομα του, ενώ Μπίλαπς και Τζόουνς δεν έχουν προβεί σε κάποιο σχόλιο.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ο επικεφαλής του FBI Κας Πατέλ. μαζί με τον εισαγγελέα της ανατολικής περιφέρειας της Νέας Υόρκης Τζόσεφ Νοτσέλα και την επίτροπο της αστυνομίας Τζέσικα Τις ανακοίνωσαν ότι μετά από έρευνες που διήρκεσαν αρκετά χρόνια (από το 2019 και μετά) οι Αρχές κατάφεραν να αποκαλύψουν ένα τεράστιο κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιώντας πρώην και νυν αθλητές και προπονητές του NBA είχε θησαυρίσει.
Η έρευνα επεκτάθηκε σε 11 πολιτείες της χώρας και το πρώτο της κομμάτι αφορούσε τα παράνομα τουρνουά πόκερ που διοργανώνουν γνωστές οικογένειες της ιταλικής μαφίας (Μπονάνο, Γκαμπίνο, Τζενοβέζε), ενώ το δεύτερο τον παράνομο στοιχηματισμό (πάλι μέσω των ίδιων οικογενειών σε αγώνες του NBA) με τρεις από τους συλληφθέντες να εμπλέκονται και στα δύο.
«Το γεγονός ότι τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες εγκληματικές οικογένειες κατηγορούνται μαζί είναι ασυνήθιστα σπάνιο», είπε χαρακτηριστικά η επίτροπος της αστυνομίας πριν ο κ. Πατέλ εξηγήσει πως ακριβώς λειτουργούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα.
WATCH LIVE: FBI holds news conference after high-profile NBA arrests https://t.co/ry13q8wHE2— Fox News (@FoxNews) October 23, 2025
Στο κομμάτι των παράνομων τουρνουά πόκερ εμπλέκονται οι δύο προπονητές (Τσόνσεϊ Μπίλαπς, χεντ κόουτς των Πόρτλαντ Μπλέιζερς), Ντέιμον Τζόουνς (βοηθός των Κλίβαλεντ Καβαλίερς), ενώ στον στοιχηματικό των αγώνων ο νυν άσος των Μαϊάμι Χιτ Έρικ Ροζίερ και συνολικά έχουν ήδη συλληφθεί 31 άτομα.
Οι Μπίλαπς, Τζόουνς κατηγορούνται από τις αρχές ότι η Μαφία τους χρησιμοποίησε για να δίνουν την αίσθηση στα υποψήφια θύματα τους ότι συμμετείχαν σ' ένα καθαρό τραπέζι, την ίδια ώρα που τους προμήθευαν με μυστικές κάμερες που τους επέτρεπε να διαβάζουν σημαδεμένα φύλλα ή τραπέζια με ακτίνες χ, με τις εκτιμήσεις των αρχών να κάνουν λόγο για πολλά εκατομμύρια που κατάφεραν να αποσπάσουν αμφότεροι από τα ανυποψίαστα θύματα τους.
Μάλιστα στο κύκλωμα που είχε στηθεί, έχουν χρησιμοποιηθεί και επαγγελματίες παίκτες πόκερ
Στο άλλο σκέλος που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό εμπλέκεται ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, ενώ συνολικά σ' αυτό το σκάνδαλο εμπλέκονται έξι άτομα χωρίς όμως να δώσει περισσότερα στοιχεία για τους υπόλοιπους.
Κατά πληροφορίες ο Ροζίερ (σύμφωνα με άλλες πηγές και ο Τζόουνς) έδινε πληροφορίες σχετικά με τη δική του κατάσταση ή των συμπαικτών του ή ακόμη αλλοίωνε την απόδοση του προκειμένου οι μαφιόζοι να θησαυρίσουν από συγκεκριμένα ειδικά στοιχήματα. Η υπόθεση του Ροζίερ φέρεται να έχει άμεση σχέση με το σκάνδαλο που είχε ως πρωταγωνιστή τον πρώην παίκτη των Τορόντο Ράπτοτς, Τζοντέι Πόρτερ ο οποίος την άνοιξη του 2024 αποκλείστηκε δια βίου από το NBA για την εμπλοκή του σε ανάλογο σκάνδαλο.
Ο Ροζίερ μέσω του δικηγόρου του επιμένει ότι είναι αθώος και περιμένει τη διεξαγωγή της δίκης για να αποκαταστήσει το όνομα του, ενώ Μπίλαπς και Τζόουνς δεν έχουν προβεί σε κάποιο σχόλιο.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα