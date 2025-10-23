Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της στο Κορωπί - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη
Ο 50χρονος ξυλοκόπησε τη γυναίκα μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους - Κάλεσε την Άμεση Δράση και ισχυρίστηκε πως την εντόπισε χτυπημένη
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε 40χρονη από τον σύντροφό της στο Κορωπί. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και δίνει «μάχη» διασωληνωμένη.
Ο 50χρονος Έλληνας ξυλοκόπησε με γροθιές στο κεφάλι την 40χρονη Λιθουανή μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr.
Στη συνέχεια ο άνδρας κάλεσε την Άμεση Δράση ισχυριζόμενος πως εντόπισε τη σύντροφό του χτυπημένη.
Η 40χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη.
Κατά πληροφορίες, ο 50χρονος είχε συλληφθεί το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 40χρονης. Τα παιδιά του ζευγαριού είναι 4 ετών και 3,5 μηνών.
