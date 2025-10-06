Άμεση ανάλυση: Γιατί έσπευσε να... πέσει στη θάλασσα ο Τσίπρας - Σε ποιους ρίχνει γέφυρες, ποιους θέλει να προλάβει

Θα απευθυνθεί στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, η οποία ασφυκτιά σε «ένα καθεστώς γενικευμένης διαφθοράς που γεννά ανισότητες και αδικία» και το οποίο, «δε μπορεί να συνεχιστεί άλλο». Και για όσους από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ και τις «λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις έχουν ακόμη αμφιβολία για τοο Αλέξης τους το είπε όσο πιο καθαρά γίνεται: «Αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε. Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας». Η ταραχή που επικρατεί στα κόμματα, αλλά και στην κυβέρνηση, από τη σίγουρη, πλέον, έλευση του κόμματος Τσίπρα ενδεχομένως θα επιταχύνει τις εξελίξεις και για τα δύο άλλα υπό ίδρυση κόμματα, του Αντώνη Σαμαρά και της Μαρίας Καρυστιανού.Εξάλλου, οι γνωρίζοντες τον Τσίπρα υποστηρίζουν πως οπου ο Αλέξης έλαβε σοβαρά υπόψιν του για να ανακοινώσει, ουσιαστικά, το κόμμα του παραιτούμενος από το βουλευτικό αξίωμα είναι η ανησυχία του μην τον προλάβει η χαροκαμένη μάνα ή ο έτερος πρώην πρωθυπουργός καθώς παρά τα πόσα περί του αντιθέτου λέγονται υπάρχει ένα τμήμα του εκλογικού σώματος στο οποίο απευθύνονται και οι τρεις.Τέλος, μέλλει να αποδειχθεί αν η επίσπευση των αποφάσεων Τσίπρα συνδέεται και με πιθανολογούμενες εξελίξεις στην κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η βασίμως εικαζόμενη ακυβερνησία εφόσον, όπερ και το πιθανότερο δεν υπάρξει αυτοδυναμία., ο οποίος τις τελευταίες ημέρες εμφανίζεται να έχει το προβάδισμα στη διαδοχή, όποτε αυτή γίνει, του Κυριάκου Μητσοτάκη…