Δεν θα υπογράψουμε την Κυριακή τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, λέει το ιρανικό ΥΠΕΞ
Δεν θα υπογράψουμε την Κυριακή τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, λέει το ιρανικό ΥΠΕΞ
Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η πιθανότητα της υπογραφής του μνημονίου στις επόμενες ημέρες δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί
Ο ακριβής χρόνος υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ δεν θα είναι την Κυριακή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκέι, μετέδωσαν σήμερα κρατικά ΜΜΕ στην Τεχεράνη.
Ο Μπαγκέι δήλωσε ότι η πιθανότητα της υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ στις επόμενες ημέρες δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί, αλλά πρόσθεσε ότι χρειάζεται προσοχή σχετικά με το οποιοδήποτε σχόλιο για την ημερομηνία της υπογραφής, εξαιτίας της καθυστέρησης της άλλης πλευράς.
«Πρέπει να περιμένουμε την ακριβή ώρα υπογραφής του μνημονίου. Αν και δεν θα γίνει αύριο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, λόγω της αστάθειας της άλλης πλευράς, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με αυτή τη διαδικασία» τόνισε χαρακτηριστικά.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει την πολύμηνη πολεμική διαμάχη στη Μέση Ανατολή, με το τελικό κείμενο της συμφωνίας να έχει καταρτιστεί.
Το Πακιστάν προετοιμάζεται τώρα για μία ηλεκτρονική υπογραφή που αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών, ενώ θα ακολουθήσουν συνομιλίες τεχνικού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα, πρόσθεσε ο Σαρίφ.
Ο Μπαγκέι δήλωσε ότι η πιθανότητα της υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ στις επόμενες ημέρες δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί, αλλά πρόσθεσε ότι χρειάζεται προσοχή σχετικά με το οποιοδήποτε σχόλιο για την ημερομηνία της υπογραφής, εξαιτίας της καθυστέρησης της άλλης πλευράς.
«Πρέπει να περιμένουμε την ακριβή ώρα υπογραφής του μνημονίου. Αν και δεν θα γίνει αύριο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, λόγω της αστάθειας της άλλης πλευράς, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με αυτή τη διαδικασία» τόνισε χαρακτηριστικά.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει την πολύμηνη πολεμική διαμάχη στη Μέση Ανατολή, με το τελικό κείμενο της συμφωνίας να έχει καταρτιστεί.
Το Πακιστάν προετοιμάζεται τώρα για μία ηλεκτρονική υπογραφή που αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών, ενώ θα ακολουθήσουν συνομιλίες τεχνικού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα, πρόσθεσε ο Σαρίφ.
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