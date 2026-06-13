Υπουργείο Εσωτερικών κατά Χάρη Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT
Υπουργείο Εσωτερικών κατά Χάρη Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT
Ο δήμαρχος Αθηναίων τοποθετήθηκε για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προωθείται στη Βουλή λέγοντας πως «βάζουν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα»
Απάντηση στις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, έδωσαν πηγές του υπουργείου Εσωτερικών, υποστηρίζοντας ότι για ακόμη μία φορά επέλεξε να τοποθετηθεί «χωρίς να γνωρίζει επαρκώς το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα, σχολίασε πως «βάζουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα» σχετικά με τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προωθείται στη Βουλή και αντιτίθεται στην απόφαση οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και πάνε στις κεντρικές υπηρεσίες
Αυτό που αναφέρεται από το υπουργείο Εσωτερικών είναι «Για μια ακόμα φορά πριν αναφερθεί στον Κώδικα του συνιστούμε να μελετήσει (ή έστω να ρωτήσει το ChatGPT)» και καταλήγουν πως «σεβόμαστε απόλυτα τον Χάρη Δούκα ως Δήμαρχο Αθηναίων. Καλό θα είναι επιτέλους, να σεβαστεί και αυτός το πολύ σημαντικό αξίωμα το οποίο υπηρετεί και του έχουν αναθέσει οι δημότες της πόλης».
Αναλυτικά η απάντηση από κύκλους του υπουργείου Εσωτερικών:
Για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Αθηναίων επέλεξε να δείξει την παντελή του άγνοια για την Αυτοδιοίκηση. Για μια ακόμα φορά πριν αναφερθεί στον Κώδικα του συνιστούμε να μελετήσει (ή έστω να ρωτήσει το ChatGPT). Ωστόσο για να τον διευκολύνουμε:
A. Στον πίνακα αρμοδιοτήτων στην αρμοδιότητα 6.2.1.8 αναφέρεται ρητά «οι δήμοι έχουν αρμοδιότητα την εφαρμογή του Κώδικα Πολεοδομίας και Χωροταξίας - Νικόλαος Ταγαράς». Παράλληλα σε ισχύ παραμένει και μετά την ψήφιση του Νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, το άρθρο 97Α του Καλλικράτη που ρυθμίζει επικουρικά τα ζητήματα στελέχωσης των Υπηρεσιών Δόμησης.
Και κυρίως: Στον Κώδικα Πολεοδομίας - Χωροταξίας ( νόμος 5306/26), ο οποίος ψηφίστηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στο άρθρο 317 αναφέρεται ρητά «Αρμόδια όργανα για την χορήγηση των διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών είναι οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, εκτός αν ορίζεται ρητή από τις οικείες διατάξεις».
Σεβόμαστε απόλυτα τον Χάρη Δούκα ως Δήμαρχο Αθηναίων. Καλό θα είναι επιτέλους, να σεβαστεί και αυτός το πολύ σημαντικό αξίωμα το οποίο υπηρετεί και του έχουν αναθέσει οι δημότες της πόλης
Η ανάρτηση Δούκα, στην οποία απάντησαν οι κύκλοι του Υπουργείου αναφέρει:
«Μήπως ακούσατε κάτι το τελευταίο διάστημα για κάποιο κύκλωμα διαφθοράς; Ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης ήρθε στη Βουλή και μια από τις βασικές του καινοτομίες είναι πως οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και πάνε στις κεντρικές υπηρεσίες» δηλώνει ο δήμαρχος Αθηναίων.
Για να καταπολεμήσουμε τάχα τη διαφθορά. Έτσι λέει ο κώδικας.
Την ίδια στιγμή, έχουμε δύο παραιτήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων, έχουμε έναν ακόμη πρώην γενικό γραμματέα που είναι εμπλεκόμενος, έχουμε προφυλακισμένα υψηλόβαθμα στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, και 30 ακόμη πρόσωπα κατηγορούμενους.
Αυτοί είναι που θα καταπολεμήσουν τη διαφθορά;
Εμείς το λέμε στα μέρη μας: βάζουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα».
Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα, σχολίασε πως «βάζουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα» σχετικά με τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προωθείται στη Βουλή και αντιτίθεται στην απόφαση οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και πάνε στις κεντρικές υπηρεσίες
Αυτό που αναφέρεται από το υπουργείο Εσωτερικών είναι «Για μια ακόμα φορά πριν αναφερθεί στον Κώδικα του συνιστούμε να μελετήσει (ή έστω να ρωτήσει το ChatGPT)» και καταλήγουν πως «σεβόμαστε απόλυτα τον Χάρη Δούκα ως Δήμαρχο Αθηναίων. Καλό θα είναι επιτέλους, να σεβαστεί και αυτός το πολύ σημαντικό αξίωμα το οποίο υπηρετεί και του έχουν αναθέσει οι δημότες της πόλης».
Αναλυτικά η απάντηση από κύκλους του υπουργείου Εσωτερικών:
Για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Αθηναίων επέλεξε να δείξει την παντελή του άγνοια για την Αυτοδιοίκηση. Για μια ακόμα φορά πριν αναφερθεί στον Κώδικα του συνιστούμε να μελετήσει (ή έστω να ρωτήσει το ChatGPT). Ωστόσο για να τον διευκολύνουμε:
A. Στον πίνακα αρμοδιοτήτων στην αρμοδιότητα 6.2.1.8 αναφέρεται ρητά «οι δήμοι έχουν αρμοδιότητα την εφαρμογή του Κώδικα Πολεοδομίας και Χωροταξίας - Νικόλαος Ταγαράς». Παράλληλα σε ισχύ παραμένει και μετά την ψήφιση του Νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, το άρθρο 97Α του Καλλικράτη που ρυθμίζει επικουρικά τα ζητήματα στελέχωσης των Υπηρεσιών Δόμησης.
Και κυρίως: Στον Κώδικα Πολεοδομίας - Χωροταξίας ( νόμος 5306/26), ο οποίος ψηφίστηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στο άρθρο 317 αναφέρεται ρητά «Αρμόδια όργανα για την χορήγηση των διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών είναι οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, εκτός αν ορίζεται ρητή από τις οικείες διατάξεις».
Σεβόμαστε απόλυτα τον Χάρη Δούκα ως Δήμαρχο Αθηναίων. Καλό θα είναι επιτέλους, να σεβαστεί και αυτός το πολύ σημαντικό αξίωμα το οποίο υπηρετεί και του έχουν αναθέσει οι δημότες της πόλης
Η ανάρτηση Δούκα, στην οποία απάντησαν οι κύκλοι του Υπουργείου αναφέρει:
«Μήπως ακούσατε κάτι το τελευταίο διάστημα για κάποιο κύκλωμα διαφθοράς; Ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης ήρθε στη Βουλή και μια από τις βασικές του καινοτομίες είναι πως οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και πάνε στις κεντρικές υπηρεσίες» δηλώνει ο δήμαρχος Αθηναίων.
Για να καταπολεμήσουμε τάχα τη διαφθορά. Έτσι λέει ο κώδικας.
Την ίδια στιγμή, έχουμε δύο παραιτήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων, έχουμε έναν ακόμη πρώην γενικό γραμματέα που είναι εμπλεκόμενος, έχουμε προφυλακισμένα υψηλόβαθμα στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, και 30 ακόμη πρόσωπα κατηγορούμενους.
Αυτοί είναι που θα καταπολεμήσουν τη διαφθορά;
Εμείς το λέμε στα μέρη μας: βάζουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα».
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