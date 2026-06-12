Ο Μάκης Βορίδης πρόεδρος στην Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος, αντιπρόεδρος η Ευαγγελία Λιακούλη
Ο Μάκης Βορίδης πρόεδρος στην Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος, αντιπρόεδρος η Ευαγγελία Λιακούλη
Γραμματέας εξελέγη ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος - Το προεδρείο θα συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα για τον προγραμματισμό των εργασιών
Ο Μάκης Βορίδης εξελέγη πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη της συνεδρίαση.
Κατά τη μυστική ψηφοφορία, στην οποία συμμετείχαν οι 38 από τους 42 βουλευτές, ο κ. Βορίδης έλαβε 25 ψήφους, 11 λευκά και 2 άκυρα. Αντιπρόεδρος εξελέγη η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη με 30 ψήφους και 8 λευκά, ενώ γραμματέας με 32 ψήφους και 6 λευκά εξελέγη ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
Το προεδρείο θα συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα για τον προγραμματισμό των εργασιών, που συνεχίζονται την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη.
Η επιτροπή καλείται εντός διμήνου να ολοκληρώσει την έκθεση της. Στη συνέχεια η Ολομέλεια της Βουλής θα αποφασίσει με δύο ψηφοφορίες, σε απόσταση ενός μήνα μεταξύ τους, ποιες διατάξεις του Συντάγματος θα αναθεωρηθούν.
Κατά τη μυστική ψηφοφορία, στην οποία συμμετείχαν οι 38 από τους 42 βουλευτές, ο κ. Βορίδης έλαβε 25 ψήφους, 11 λευκά και 2 άκυρα. Αντιπρόεδρος εξελέγη η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη με 30 ψήφους και 8 λευκά, ενώ γραμματέας με 32 ψήφους και 6 λευκά εξελέγη ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
Το προεδρείο θα συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα για τον προγραμματισμό των εργασιών, που συνεχίζονται την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη.
Η επιτροπή καλείται εντός διμήνου να ολοκληρώσει την έκθεση της. Στη συνέχεια η Ολομέλεια της Βουλής θα αποφασίσει με δύο ψηφοφορίες, σε απόσταση ενός μήνα μεταξύ τους, ποιες διατάξεις του Συντάγματος θα αναθεωρηθούν.
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