Ο Μάκης Βορίδης πρόεδρος στην Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος, αντιπρόεδρος η Ευαγγελία Λιακούλη
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Μάκης Βορίδης Ευαγγελία Λιακούλη Βουλή Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο Μάκης Βορίδης πρόεδρος στην Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος, αντιπρόεδρος η Ευαγγελία Λιακούλη

Γραμματέας εξελέγη ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος - Το προεδρείο θα συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα για τον προγραμματισμό των εργασιών

Ο Μάκης Βορίδης πρόεδρος στην Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος, αντιπρόεδρος η Ευαγγελία Λιακούλη
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Ο Μάκης Βορίδης εξελέγη πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη της συνεδρίαση.

Κατά τη μυστική ψηφοφορία, στην οποία συμμετείχαν οι 38 από τους 42 βουλευτές, ο κ. Βορίδης έλαβε 25 ψήφους, 11 λευκά και 2 άκυρα. Αντιπρόεδρος εξελέγη η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη με 30 ψήφους και 8 λευκά, ενώ γραμματέας με 32 ψήφους και 6 λευκά εξελέγη ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Το προεδρείο θα συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα για τον προγραμματισμό των εργασιών, που συνεχίζονται την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Η επιτροπή καλείται εντός διμήνου να ολοκληρώσει την έκθεση της. Στη συνέχεια η Ολομέλεια της Βουλής θα αποφασίσει με δύο ψηφοφορίες, σε απόσταση ενός μήνα μεταξύ τους, ποιες διατάξεις του Συντάγματος θα αναθεωρηθούν.
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