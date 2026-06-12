Στη Ρόδο αύριο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Θα επισκεφθεί το παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού
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Κυριάκος Μητσοτάκης Ρόδος

Στη Ρόδο αύριο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Θα επισκεφθεί το παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού

Ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς τουρισμού, στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ακολούθως θα μιλήσει σε συγκέντρωση πολιτών

Στη Ρόδο αύριο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Θα επισκεφθεί το παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Ρόδο το Σάββατο.

Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου και στη συνέχεια τον Λιμένα Ρόδου.

Στις 12.00 ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς τουρισμού, στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στις 13.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην πόλη της Ρόδου.

Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.
9 ΣΧΟΛΙΑ
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