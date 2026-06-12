Στη Ρόδο αύριο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Θα επισκεφθεί το παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού

Ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς τουρισμού, στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ακολούθως θα μιλήσει σε συγκέντρωση πολιτών