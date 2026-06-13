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Αίγιο: Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός μετά την απολογία του για το διπλό φονικό
Αίγιο: Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός μετά την απολογία του για το διπλό φονικό
Ο 65χρονος από την πρώτη στιγμή αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα που τελέστηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Λογγό Αιγίου
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός μετά την απολογία του στον ανακριτή για το διπλό φονικό στο Αίγιο.
Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος, που συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της μέσα στο σπίτι τους, μέχρι αυτήν την ώρα αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς πως κοιμόταν και πως απλώς αντίκρισε την 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο Ολύμπιο νεκρούς μέσα σε μια λίμνη αίματος.
Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα έδειξαν ότι κανείς δεν είχε μπει στο σπίτι τις επίμαχες ώρες, κάτι που επιβεβαιώνεται και από κάμερες ασφαλείας σε γειτονικό σπίτι.
«Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Είμαστε εν αναμονή των αποτελεσμάτων πολλών ανακριτικών πράξεων, τα οποία αναμένεται να έχουμε κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, και αφού συλλέξουμε και τα υπόλοιπα έγγραφα που έχουμε εντοπίσει με τη συνάδελφο, θα προχωρήσουμε σε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. [...] Συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι παντελώς αθώος και ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει διαπράξει το συγκεκριμένο έγκλημα ούτε έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στο συμβάν».
«Τη Μαρία τη γνωρίζω πάνω από 25 χρόνια. Τον άνδρα της τον ξέρω τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν τους είχα δει ποτέ να μαλώνουν, ήταν αγαπημένοι, ούτε η Μαρία μου είχε πει κάτι» δήλωσε ένας άνδρας με ραγισμένη φωνή.
Ο ίδιος παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι «κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στο σπίτι, όταν κλείνει μια πόρτα δεν ξέρει κανείς τι γίνεται μέσα». Σε εκείνο το σημείο είπε ότι το μόνο που γνωρίζει είναι ότι ο 65χρονος Ιταλός είχε βάλει χρήματα για το σπίτι που έμεναν τώρα: «Είχε βάλει λεφτά ο Μάρκο για να φτιάξει το σπίτι που έμεναν τώρα. Είχα δουλέψει κι εγώ στο σπίτι και τα περισσότερα λεφτά μου τα έδωσε ο Μάρκος. Τώρα αν ζήτησε λεφτά από το κτήμα δεν μπορώ να το ξέρω».
Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος, που συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της μέσα στο σπίτι τους, μέχρι αυτήν την ώρα αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς πως κοιμόταν και πως απλώς αντίκρισε την 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο Ολύμπιο νεκρούς μέσα σε μια λίμνη αίματος.
Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα έδειξαν ότι κανείς δεν είχε μπει στο σπίτι τις επίμαχες ώρες, κάτι που επιβεβαιώνεται και από κάμερες ασφαλείας σε γειτονικό σπίτι.
«Υποστηρίζει ότι είναι αθώος»Ο δικηγόρος του, Νίκος Λιμπάντσης ανέφερε σε δηλώσεις του αμέσως μετά την απόφαση:
«Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Είμαστε εν αναμονή των αποτελεσμάτων πολλών ανακριτικών πράξεων, τα οποία αναμένεται να έχουμε κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, και αφού συλλέξουμε και τα υπόλοιπα έγγραφα που έχουμε εντοπίσει με τη συνάδελφο, θα προχωρήσουμε σε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. [...] Συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι παντελώς αθώος και ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει διαπράξει το συγκεκριμένο έγκλημα ούτε έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στο συμβάν».
Θρήνος στην κηδεία για την μητέρα και τον γιο που δολοφονήθηκανΤην ίδια ώρα, σε κλίμα οδύνης τελέστηκε σήμερα (13/6) στο Λόγγο η κηδεία των θυμάτων της διπλής δολοφονίας στον ναό του Αγίου Δημητρίου. Φίλοι, συγγενείς και κάτοικοι είπαν το τελευταίο αντίο στα θύματα της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο με τον κόσμο στον Λόγγο Αιγιάλειας να μην μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί.
«Τη Μαρία τη γνωρίζω πάνω από 25 χρόνια. Τον άνδρα της τον ξέρω τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν τους είχα δει ποτέ να μαλώνουν, ήταν αγαπημένοι, ούτε η Μαρία μου είχε πει κάτι» δήλωσε ένας άνδρας με ραγισμένη φωνή.
Ο ίδιος παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι «κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στο σπίτι, όταν κλείνει μια πόρτα δεν ξέρει κανείς τι γίνεται μέσα». Σε εκείνο το σημείο είπε ότι το μόνο που γνωρίζει είναι ότι ο 65χρονος Ιταλός είχε βάλει χρήματα για το σπίτι που έμεναν τώρα: «Είχε βάλει λεφτά ο Μάρκο για να φτιάξει το σπίτι που έμεναν τώρα. Είχα δουλέψει κι εγώ στο σπίτι και τα περισσότερα λεφτά μου τα έδωσε ο Μάρκος. Τώρα αν ζήτησε λεφτά από το κτήμα δεν μπορώ να το ξέρω».
«Πώς μπόρεσε και το έκανε; Και να μη μετανιώνει;»
Μια άλλη γυναίκα, σε πιο οξύ τόνο, σημείωσε:
«Ήταν μια ψυχούλα. Πώς μπόρεσε και το έκανε; Και να μη μετανιώνει; Να μη μετανοεί; Δηλαδή ήμαρτον, να πει ‘το έκανα συγχωρέστε με’. Ο θεός να τον ελεήσει. Φύγανε δυο αγαπημένα παιδιά. Το Μαράκι μας και ο Ολύμπιος, ένα γλυκύτατο παιδί, ένας λεβέντης πάνω από δύο μέτρα, πανέξυπνο και πολύ καλό παιδάκι».
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