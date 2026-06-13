Αίγιο: Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός μετά την απολογία του για το διπλό φονικό

«Πώς μπόρεσε και το έκανε; Και να μη μετανιώνει;»Μια άλλη γυναίκα, σε πιο οξύ τόνο, σημείωσε:«Ήταν μια ψυχούλα. Πώς μπόρεσε και το έκανε; Και να μη μετανιώνει; Να μη μετανοεί; Δηλαδή ήμαρτον, να πει ‘το έκανα συγχωρέστε με’. Ο θεός να τον ελεήσει. Φύγανε δυο αγαπημένα παιδιά. Το Μαράκι μας και ο Ολύμπιος, ένα γλυκύτατο παιδί, ένας λεβέντης πάνω από δύο μέτρα, πανέξυπνο και πολύ καλό παιδάκι».