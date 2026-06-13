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Γερανοφόρο πήρε παραμάζωμα πινακίδα στον Κηφισό, γλίτωσαν από θαύμα επιβάτες μηχανής, δείτε βίντεο
Γερανοφόρο πήρε παραμάζωμα πινακίδα στον Κηφισό, γλίτωσαν από θαύμα επιβάτες μηχανής, δείτε βίντεο
Το γερανοφόρο είχε σηκωμένο τον βραχίονα και διέλυσε την υπερυψωμένη πινακίδα – Σε κίνδυνο οι διερχόμενοι οδηγοί
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη λεωφόρο Κηφισού, όταν γερανοφόρο όχημα που κινούνταν με σηκωμένο τον βραχίονα προσέκρουσε σε υπερυψωμένη πινακίδα σήμανσης, θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς.
Όπως καταγράφεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο βραχίονας του γερανοφόρου χτύπησε τη μεταλλική πινακίδα, ξηλώνοντας μεγάλο τμήμα της που έπεσε στο οδόστρωμα.
Πίσω από το γερανοφόρο ακολουθούσε μοτοσικλέτα με δύο επιβάτες, οι οποίοι γλίτωσαν για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όπως δείχνει το βίντεο μάλιστα, η πτώση του τμήματος της πινακίδας, τους προκάλεσε αστάθεια. Ωστόσο, κατάφεραν να διατηρήσουν τον έλεγχο της μοτοσικλέτας.
Το βίντεο δείχνει το περιστατικό και το πώς σώθηκαν από θαύμα οι δύο αναβάτες, σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Αττικής.
Όπως καταγράφεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο βραχίονας του γερανοφόρου χτύπησε τη μεταλλική πινακίδα, ξηλώνοντας μεγάλο τμήμα της που έπεσε στο οδόστρωμα.
Πίσω από το γερανοφόρο ακολουθούσε μοτοσικλέτα με δύο επιβάτες, οι οποίοι γλίτωσαν για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όπως δείχνει το βίντεο μάλιστα, η πτώση του τμήματος της πινακίδας, τους προκάλεσε αστάθεια. Ωστόσο, κατάφεραν να διατηρήσουν τον έλεγχο της μοτοσικλέτας.
Το βίντεο δείχνει το περιστατικό και το πώς σώθηκαν από θαύμα οι δύο αναβάτες, σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Αττικής.
@john_kak7
Άγιο είχαν τα παιδιά με την μηχανή. #acciden #athens periferiaattikis #road greece♬ πρωτότυπος ήχος - Ιωαννης Κακουλης
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