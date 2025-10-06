Φάμελλος: Τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα, έχουμε διαφορετικές οπτικές αλλά δεν θα είμαστε αντίπαλοι
«Οι πολίτες της χώρας απαιτούν κοινή δράση, μέσα και έξω από τη Βουλή» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Τόνισε ότι χρειάζονται συνεργασίες και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων
«Πολύ σημαντική» χαρακτηρίζει την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, σχολιάζοντας την προαναγγελία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.
Χρησιμοποιώντας ενωτική γλώσσα, αλλά με αιχμές, ο κ. Φάμελλος τονίζει ότι τιμά «τον Αλέξη Τσίπρα, τη συνεργασία μας και την ιστορική παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ». Θέτοντας ως στόχο να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο κ. Φάμελλος αναφέρει ότι με τον κ. Τσίπρα έχουν «διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη», ωστόσο διευκρινίζει ότι «δεν θα είμαστε αντίπαλοι».
«Από την πρώτη ημέρα της εκλογής μου έθεσα την ανάγκη μίας προοδευτικής κυβέρνησης, που θα κάνει πράξη την Προοδευτική Ελλάδα. Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με στόχο και δέσμευση να μείνει το κόμμα όρθιο, με συνέπεια και σοβαρότητα, να αποτινάξει την αναξιοπιστία και να συμβάλλει στην προοδευτική διέξοδο της πατρίδας μας», σημειώνει στη δήλωσή του, προσθέτοντας ότι έχει μιλήσει «για την ανάγκη υπέρβασης του κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου, για την ανάγκη συνεργασιών, για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη δεξιά».
Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, για να γίνει αυτό πράξη απαιτείται ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ. «Μόνο με συνεργασίες και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, με μία νέα κοινωνική πλειοψηφία, αλλά και με υπερβάσεις θα βγάλουμε τη χώρα και την κοινωνία από το σημερινό τέλμα».
«Οι πολίτες της χώρας απαιτούν κοινή δράση, μέσα και έξω από τη Βουλή, σε όλη την Ελλάδα.
Και σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς», καταλήγει.
Αναλυτικά η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου:
Μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι.
Από την πρώτη ημέρα της εκλογής μου έθεσα την ανάγκη μίας προοδευτικής κυβέρνησης, που θα κάνει πράξη την Προοδευτική Ελλάδα.
Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με στόχο και δέσμευση να μείνει το κόμμα όρθιο, με συνέπεια και σοβαρότητα, να αποτινάξει την αναξιοπιστία και να συμβάλλει στην προοδευτική διέξοδο της πατρίδας μας.
Μίλησα με γενναιότητα για την ανάγκη υπέρβασης του κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου, για την ανάγκη συνεργασιών, για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη δεξιά.
Για να γίνει αυτό πράξη απαιτείται ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταλύτης, αλλά και εγγύηση της Προοδευτικής Ελλάδας.
Αυτή είναι η δική μου πρόταση.
Αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση.
Αυτή είναι η δική μας προτεραιότητα.
Μόνο με συνεργασίες και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, με μία νέα κοινωνική πλειοψηφία, αλλά και με υπερβάσεις θα βγάλουμε τη χώρα και την κοινωνία από το σημερινό τέλμα.
Και αυτές τις πρωτοβουλίες ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις αναλαμβάνει καθημερινά.
Οι πολίτες της χώρας απαιτούν κοινή δράση, μέσα και έξω από τη Βουλή, σε όλη την Ελλάδα.
Και σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
