Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα: Η πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, τα προσκλητήρια για το νέο κόμμα και το βιβλίο

Νέο λαϊκό κίνημα

Προσκλητήριο στον ΣΥΡΙΖΑ

Παράλληλα, απάντησε στις αιτιάσεις για χρήση των βουλευτικών προνομίων, υποστηρίζοντας ότι «εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης». «Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της» όπως σημείωσε, προαναγγέλλοντας στην ουσία τη δημιουργία ενός νέου λαϊκού κινήματος, με αφετηρία τις περιοδείες για την παρουσίαση του βιβλίου του.«Δεν πιστεύω σε Μεσσίες, ούτε σε κομματικές κατασκευές εργαστηρίου. Πιστεύω όμως στη δύναμη του λαϊκού κινήματος που παλεύει συλλογικά για κοινωνική δικαιοσύνη», όπως εξήγησε ο ίδιος, χωρίς να εξαιρεί από το νέο κίνημα και τους πρώην συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ.«Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες», κατέληξε ο κ. Τσίπρας, δίνοντας ραντεβού στις σελίδες του βιβλίου του.