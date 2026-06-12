Χατζηβασιλείου: Εθνική προτεραιότητα η Ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Με αίσθημα ευθύνης επιστρέφω στο ΥΠΕΞ

O Υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «είναι τιμή μου να εργαστώ για την επίτευξη των συλλογικών εθνικών στόχων, πάντα με γνώμονα το συμφέρον της Πατρίδας και των συμπολιτών μου στις Σέρρες και στην υπόλοιπη Ελλάδα»