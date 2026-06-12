Χατζηβασιλείου: Εθνική προτεραιότητα η Ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Με αίσθημα ευθύνης επιστρέφω στο ΥΠΕΞ
Χατζηβασιλείου: Εθνική προτεραιότητα η Ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Με αίσθημα ευθύνης επιστρέφω στο ΥΠΕΞ
O Υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «είναι τιμή μου να εργαστώ για την επίτευξη των συλλογικών εθνικών στόχων, πάντα με γνώμονα το συμφέρον της Πατρίδας και των συμπολιτών μου στις Σέρρες και στην υπόλοιπη Ελλάδα»
«Επιστρέφω με αίσθημα ευθύνης, χαράς και συγκίνησης, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων», δήλωσε ο Τάσος Χατζηβασιλείου, μετά την ορκωμοσία του και την ανάληψη των καθηκόντων του ως Υφυπουργός Εξωτερικών.
Ο κ. Χατζηβασιλείου με δήλωσή του ευχαρίστησε θερμά τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη και την τιμή να τον ορίσει Υφυπουργό Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι επιστρέφει στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο κ. Χατζηβασιλείου στάθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το 2027, την οποία χαρακτήρισε εθνική προτεραιότητα.
Καταλήγοντας ο Υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «είναι τιμή μου να εργαστώ για την επίτευξη των συλλογικών εθνικών στόχων, πάντα με γνώμονα το συμφέρον της Πατρίδας και των συμπολιτών μου στις Σέρρες και στην υπόλοιπη Ελλάδα».
Αναλυτικά η δήλωση του Τάσου Χατζηβασιλείου:
«Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εμπιστοσύνη του και την τιμή να με ορίσει Υφυπουργό Εξωτερικών.
Επιστρέφω με αίσθημα ευθύνης, χαράς και συγκίνησης, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες της Ε.Ε. και, φυσικά, η προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το 2027, αποτελούν εθνικές προτεραιότητες.
Είναι τιμή μου να εργαστώ για την επίτευξη των συλλογικών εθνικών στόχων, πάντα με γνώμονα το συμφέρον της Πατρίδας και των συμπολιτών μου στις Σέρρες και στην υπόλοιπη Ελλάδα».
Ο κ. Χατζηβασιλείου με δήλωσή του ευχαρίστησε θερμά τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη και την τιμή να τον ορίσει Υφυπουργό Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι επιστρέφει στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο κ. Χατζηβασιλείου στάθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το 2027, την οποία χαρακτήρισε εθνική προτεραιότητα.
Καταλήγοντας ο Υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «είναι τιμή μου να εργαστώ για την επίτευξη των συλλογικών εθνικών στόχων, πάντα με γνώμονα το συμφέρον της Πατρίδας και των συμπολιτών μου στις Σέρρες και στην υπόλοιπη Ελλάδα».
Αναλυτικά η δήλωση του Τάσου Χατζηβασιλείου:
«Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εμπιστοσύνη του και την τιμή να με ορίσει Υφυπουργό Εξωτερικών.
Επιστρέφω με αίσθημα ευθύνης, χαράς και συγκίνησης, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες της Ε.Ε. και, φυσικά, η προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το 2027, αποτελούν εθνικές προτεραιότητες.
Είναι τιμή μου να εργαστώ για την επίτευξη των συλλογικών εθνικών στόχων, πάντα με γνώμονα το συμφέρον της Πατρίδας και των συμπολιτών μου στις Σέρρες και στην υπόλοιπη Ελλάδα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα