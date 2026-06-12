Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί, δείτε φωτογραφίες μετά την ορκωμοσία
Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί, δείτε φωτογραφίες μετά την ορκωμοσία
Τα νέα τους καθήκοντα ανέλαβαν Γιώργος Κώτσηρας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Τάσος Χατζηβασιλείου και Μαριλένα Σούκουλη
Τα καθήκοντά τους ανέλαβαν οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί που τοποθετήθηκαν στο κυβερνητικό σχήμα, μετά την ολοκλήρωση της ορκωμοσίας τους και των προβλεπόμενων διαδικασιών παράδοσης – παραλαβής.
Συγκεκριμένα, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο Γιώργος Κώτσηρας ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, διαδεχόμενος τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη ο οποίος εξελέγη γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
Παράλληλα, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού, στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά.
Αλλαγή υπήρξε και στο υπουργείο Οικονομικών, όπου ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέλαβε υφυπουργός Οικονομικών με αρμοδιότητα τη Φορολογική Πολιτική, διαδεχόμενος τον Γιώργο Κώτσηρα.
Συγκεκριμένα, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο Γιώργος Κώτσηρας ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, διαδεχόμενος τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη ο οποίος εξελέγη γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
Παράλληλα, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού, στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά.
Αλλαγή υπήρξε και στο υπουργείο Οικονομικών, όπου ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέλαβε υφυπουργός Οικονομικών με αρμοδιότητα τη Φορολογική Πολιτική, διαδεχόμενος τον Γιώργο Κώτσηρα.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης.
Παρούσα στην ορκωμοσία ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε.
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