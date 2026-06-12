Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί, δείτε φωτογραφίες μετά την ορκωμοσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ορκομωσία Υπουργεία Δημήτρης Μαρκόπουλος Μαριλένα Σούκουλη Γιώργος Κώτσηρας

Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί, δείτε φωτογραφίες μετά την ορκωμοσία

Τα νέα τους καθήκοντα ανέλαβαν Γιώργος Κώτσηρας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Τάσος Χατζηβασιλείου και Μαριλένα Σούκουλη

Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί, δείτε φωτογραφίες μετά την ορκωμοσία
6 ΣΧΟΛΙΑ
Τα καθήκοντά τους ανέλαβαν οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί που τοποθετήθηκαν στο κυβερνητικό σχήμα, μετά την ολοκλήρωση της ορκωμοσίας τους και των προβλεπόμενων διαδικασιών παράδοσης – παραλαβής.

Συγκεκριμένα, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο Γιώργος Κώτσηρας ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, διαδεχόμενος τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη ο οποίος εξελέγη γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί, δείτε φωτογραφίες μετά την ορκωμοσία
Από αριστερά: Νίκος Ταχιάος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Χρίστος Δήμας και Γιώργος Κώτσηρας
Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί, δείτε φωτογραφίες μετά την ορκωμοσία
Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Παράλληλα, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού, στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά.

Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί, δείτε φωτογραφίες μετά την ορκωμοσία
Μαριλένα Σούκουλη και Νίκος Τσάφος
Κλείσιμο

Αλλαγή υπήρξε και στο υπουργείο Οικονομικών, όπου ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέλαβε υφυπουργός Οικονομικών με αρμοδιότητα τη Φορολογική Πολιτική, διαδεχόμενος τον Γιώργο Κώτσηρα.

Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί, δείτε φωτογραφίες μετά την ορκωμοσία
Δημήτρης Μαρκόπουλος και Γιώργος Κώτσηρας
Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί, δείτε φωτογραφίες μετά την ορκωμοσία
Δημήτρης Μαρκόπουλος

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης.

Παρούσα στην ορκωμοσία ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε.

Δείτε βίντεο:

Δείτε live την ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης