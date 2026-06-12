Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί, δείτε φωτογραφίες μετά την ορκωμοσία

Δημήτρης Μαρκόπουλος

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης.Παρούσα στην ορκωμοσία ήταν και η, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε.