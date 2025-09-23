Μαρινάκης για αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν: Δεν θα απολογηθούμε εμείς, αναζητείται νέα ώρα
Μαρινάκης για αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν: Δεν θα απολογηθούμε εμείς, αναζητείται νέα ώρα
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα συνομιλεί «όχι για να υποχωρήσει, αλλά για να κερδίσει»
Την επίσημη θέση της κυβέρνησης για την αναβολή της συνάντησης ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Όπως ανέφερε μιλώντας στο One, η αναβολή ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά, με τις δύο χώρες να αναζητούν κοινό χρόνο για να πραγματοποιηθεί το ραντεβού αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.
Απαντώντας στην κριτική που έχει δεχθεί η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή για τα μάτια του κόσμου, ότι έψαχνε να βρει δικαιολογία, να το δεχθούμε και δεν είναι αναβολή αλλά ακύρωση. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μια κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια, πρέπει να πάρουν μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά–καλά μάθουν τι συνέβη;».
Και πρόσθεσε: «Έστω ότι η Τουρκία –υποθετικά, να μην παρερμηνευτώ– ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Ότι πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν;».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα συνομιλεί «όχι για να υποχωρήσει, αλλά για να κερδίσει». «Από τη μια μας λένε ότι συνομιλούμε με πειρατή, εμείς λέμε συνομιλούμε και κερδίζουμε», τόνισε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ρητορικά: «Θυμάστε άλλη κυβέρνηση να επεκτείνει χέρα στο Ιόνιο;».
