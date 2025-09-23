Δικαιολογημένη η αναβολή της συνάντησης με Μητσοτάκη σήμερα, προσχηματικό αν ο Ερντογάν δεν βρει χρόνο αύριο - Αμεση ανάλυση

Κλείσιμο

Κενό στα αυριανά προγράμματα του πρωθυπουργούκαι του προέδρου της Τουρκίαςαναζητούν τα επιτελεία των δύο ηγετών προκειμένου να καταστεί εφικτή η συνάντησή τους, που αναβλήθηκε σήμερα. Σύμφωνα με πηγές με καλή γνώση των δεδομένων, η σημερινή αναβολή του ραντεβού - το οποίο αυτή τη στιγμή είναι «στον αέρα» - θεωρείται απολύτως δικαιολογημένη από την ελληνική πλευρά. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι έμπειροι πολιτικοί αναλυτές, αν η τουρκική πλευρά επικαλεστεί ότι δεν είναι εφικτή η συνάντηση αύριο, κάτι τέτοιο θα είναι προσχηματικό.Το αίτημα της αναβολής υπέβαλε η τουρκική πλευρά,στη συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με πρωτοβουλία του οποίου εκλήθη να παραστεί ο Ερντογάν, καθώς η Τουρκία εμπλέκεται ευθέως σε αρκετά από τα μέτωπα του μεσανατολικού.Το γεγονός ότι η συνάντηση που διοργάνωσε ο Τραμπ ξεκινούσε στις 21.30 ώρα Ελλάδος ενώ το ραντεβού Μητσοτάκη με Ερντογάν είχε οριστεί για τις 21.00 ώρα Ελλάδας, δεν άφηνε περιθώρια για μία ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών - καθώς μάλιστα ο πρόεδρος της Τουρκίας χρησιμοποιεί πάντοτε μεταφραστή, πράγμα που μειώνει τον οφέλιμο χρόνο των συναντήσεών του.Οπότε η τουρκική πλευρά ειδοποίησε και αναζητείται, πλέον, νέα ώρα αύριο στη Νέα Υόρκη με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών. Σημειώνεται ότι ο Ερντογάν αναχωρεί από τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το πρόγραμμά του όπως έχει γίνει έως τώρα γνωστόπροκειμένου να μεταβεί στην Ουάσινγκτον όπου την Πέμπτη θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο .Σε κάθε περίπτωση, τα περιθώρια για συνάντηση με βάση τα προγράμματα των δύο ηγετών και προκειμένου να υπάρχει χρόνος για ουσιαστική συζήτηση είναι στενά.Αύριο Τετάρτη,, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμαΣτις(ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ.Στις(ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ - Σάρα .Στις(ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».Στις(ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.Συνάντηση για καφέ με τον Hamdi Ulukaya, Πρόεδρο του Τουρκο-Αμερικανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, και Αμερικανούς Διευθύνοντες Συμβούλους(Τοποθεσία: Türkevi, 6ος Όροφος). Διμερής Συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο Emmanuel Macron