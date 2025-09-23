Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Τραμπ στον ΟΗΕ: Το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα είναι μετανάστες - Απάτη η κλιματική αλλαγή!
Είπε ότι το πρόβλημα έγκειται στο ότι στην Κίνα, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός διοξειδίου του άνθρακα.... φυσάει - Ζήτησε διαπραγμάτευση για να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα - «Δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά» - «Τερματίστε την ανεξέλεγκτη μετανάστευση γιατί οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου»
Στο βήμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ ανέβηκε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο μετά τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), για πρώτη φορά από το 2020.
Για το κλίμα της ομιλίας είχαν προϊδεάσει οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αν και δεν θέλησαν να ανοίξουν όλα τα χαρτιά τους. Ανέφεραν πάντως πως η ομιλία του θα σκιαγραφήσει την παγκόσμια θεώρησή του ενώ αναλυτές ανέμεναν να προβάλλει τον εαυτό του ως έναν «παγκόσμιο ειρηνοποιό». Εξάλλου διακαής πόθος του ήταν και παραμένει το Νόμπελ Ειρήνης.
Και αυτό συνέβη γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος κάλυψε όλα τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα διεθνούς πολιτικής (Μεσανατολικό, Ουκρανία), αναφέρθηκε στα προσωπικά του επιτεύγματα, πούλησε στους παριστάμενους αμερικανική ενέργεια, είπε ότι «η κλιματική αλλαγή είναι μια απάτη» ενώ επιτέθηκε στον ΟΗΕ για τη μετανάστευση.
Και μέσα σε όλα, αναφέρθηκε ειδικά στην Ελλάδα.
Άρχισε την ομιλία του χτίζοντας για τον εαυτό του την εικόνα του ειρηνοποιού. Επανέλαβε αυτό που έχει πει κατά κόρον ότι «μέσα στους 7 μήνες τελείωσα 7 πολέμους που όλοι έλεγαν πως δεν θα τελείωναν ποτέ».
Επέκρινε ακόμη τον ΟΗΕ λέγοντας ότι «κανένας Πρόεδρος ή Πρωθυπουργός δεν έχει κάνει τίποτε παρόμοιο σε αυτό. Πολύ κρίμα που έπρεπε να τα κάνω εγώ και όχι τα Ηνωμένα Έθνη… Είναι λυπηρό που τα Ηνωμένα Έθνη δεν κάνουν πλέον την δουλειά τους. Τα Ηνωμένα Έθνη αντίθετα έκαναν τα πάντα για να κλιμακώσουν».
Αλλά πάντως, είπε ότι «είμαι σήμερα εδώ να προσφέρω χείρα βοηθείας σε όλα τα έθνη που έχουν την διάθεση να συμπράξουν για ένα καλύτερο μέλλον και έναν καλύτερο κόσμο. Είμαι εδώ για να συνεργαστώ με όλους όσους μοιράζονται αυτό το όραμα και ανάμεσά του δυστυχώς επαναλαμβάνω δεν είναι τα Ηνωμένα Έθνη».
Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, είπε στη συνέχεια και διευκρίνισε ότι πριν από την ρήξη «επικοινώνησα μαζί τους και τους έκανα μία πρόταση συνεργασίας με αντάλλαγμα το τέλος του πυρηνικού προγράμματος».
Πρέπει να τελειώσουμε με την κατάπαυση του πυρός στην Γάζα άμεσα αλλά χωρίς να ξεχάσουμε την 7η Οκτωβρίου, συνέχισε λέγοντας. «Όσοι αναγνωρίζουν Παλαιστινιακό κράτος επιβραβεύουν την Χαμάς και της δίνουν πάρα πολλά ενώ στέρησαν από τόσο πολλούς τόσα πολλά».
Τόνισε ότι «το μήνυμα στη Χαμάς από εμένα είναι ένα: Απελευθερώστε άμεσα όλους τους ομήρους». Πρέπει να σταματήσουμε άμεσα τον πόλεμο στη Γάζα και να διαπραγματευτούμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Επισήμανε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ ότι εργάζεται «ακατάπαυστα» και για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.
«Πίστευα πως θα υπήρχε πρόοδος λόγω της καλής μου σχέσης με τον Πούτιν. Στον πόλεμο όμως δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Η Ρωσία έλεγε για τρεις ημέρες πολέμου, αλλά ήδη πολεμούν για περισσότερα από τρία χρόνια. Χάνονται χιλιάδες άνθρωποι την ημέρα. Το ερώτημα σήμερα είναι πόσες ακόμη ζωές θα χαθούν χωρίς λόγο», είπε.
Η Κίνα και η Ινδία, είπε ακόμη σε αυτό το πλαίσιο «εξακολουθούν να στηρίζουν τη ρωσική οικονομία αγοράζοντας ρωσική ενέργεια».
Προειδοποίησε ότι «οι ΗΠΑ είναι απόλυτα έτοιμες να εφαρμόσουν ένα νέο κύμα πολύ σκληρών κυρώσεων προς την ρωσική οικονομία. Τα μέλη της ΕΕ πρέπει να συνταχθείτε μαζί μας αντί να αγοράζετε πετρέλαιο και αέριο από τη Μόσχα είναι ντροπιαστικό να πολεμάτε τη Ρωσία και παράλληλα να την στηρίζετε».
Επιθυμώ την άμεση παύση στην κατασκευή πυρηνικών όπλων από όλους, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν στραφεί σε ένα από τα αγαπημένα του ζητήματα, το μεταναστευτικό.
Καταρχάς επέκρινε και πάλι τα Ηνωμένα Έθνη: «Η κρίση της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης είναι αποκλειστικά ένα θέμα που τα Ηνωμένα Έθνη δημιούργησαν μέσα σε αυτά που αδυνατούν να λύσουν. Οι χώρες των περισσότερων από εσάς έχουν καταστραφεί λόγω των πρακτικών που εφαρμόζουν τα Ηνωμένα Έθνη. Τα Ηνωμένα Έθνη υποτίθεται πως πρέπει να σταματούν τις εισβολές και όχι να τις ενθαρρύνουν και να τις χρηματοδοτούν».
Πρόσθεσε ότι «η Ευρώπη περισσότερο από όλους είναι σε εξαιρετικά επικίνδυνη περίοδο. Η εισβολή είναι χωρίς προηγούμενο και προκειμένου να είναι politically correct δεν κάνουν απολύτως τίποτα».
Έκανε μάλιστα και ειδική αναφορά στην Ελλάδα λέγοντας ότι «το 54% των κρατουμένων στις Ελληνικές φυλακές είναι μετανάστες». [Η αναφορά γίνεται λίγο μετά το 45:50 του βίντεο].
Αναφέρθηκε στα δικά του έργα για να... διδάξει τις ευρωπαϊκές (και όχι μόνο) χώρες που δέχονται μετανάστες χωρίς έλεγχο. «Έχουμε λάβει τολμηρά μέτρα για να σταματήσουμε άμεσα την ανεξέλεγκτη μετανάστευση. Μόλις αρχίσαμε να συλλαμβάνουμε και να απελαύνουμε όλους όσους διέσχιζαν τα σύνορα και να απομακρύνουμε τους παράνομους αλλοδαπούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απλά σταμάτησαν να έρχονται».
Προειδοποίησε μάλιστα με μια χαρακτηριστικά «τραμπική» έκφραση τις χώρες που θεωρεί ότι έχουν μεγάλο αριθμό μεταναστών. «Είναι καιρός να τερματιστεί το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων. Πρέπει να το τερματίσετε τώρα. Οι χώρες σας πηγαίνουν κατά διαόλου».
Συνέχεια με άλλο ένα ζήτημα για το οποίο ο Τραμπ αναφέρεται συχνά, την ενέργεια, άλλωστε είπε ότι «οι δικές μου ΗΠΑ διαπρέπουν».
«Οι ΑΠΕ είναι η πιο ακριβή και χαμηλής ποιότητας ενέργεια που υπάρχει, είναι ένα αστείο…», είπε και πρόσθεσε ότι «ακόμη και η Κίνα που έχει επενδύσει τεράστια ποσά σε ανεμογεννήτριες χρησιμοποιεί άνθρακα και πετρέλαιο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην Γερμανία που ενώ είχε χαράξει πορεία στην "πράσινη" ενέργεια κατανόησε γρήγορα τον κίνδυνο και δεν χρεοκόπησε».
Και συνέχισε λέγοντας ότι «η μεγαλύτερη απάτη στον κόσμο είναι η κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει καμία από τις προβλέψεις για τον πλανήτη που να έχει επιβεβαιωθεί. Είναι ένα επικίνδυνο αφήγημα η λεγόμενη "πράσινη απάτη", εφευρέθηκε από απατεώνες που σέρνουν χώρες ολόκληρες στην χρεοκοπία και την αποτυχία. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι άλλη μια έκφραση αυτής της απάτης.
Δεν ξέχασε όμως ότι είναι και έμπορος: «Αν χρειάζεστε ενέργεια - και οι περισσότεροι εδώ μέσα χρειάζεστε άμεσα», είπε στους παριστάμενους, «είμαστε εδώ να σας προσφέρουμε σε απίστευτες ποσότητες πετρέλαιο, αέριο και "καθαρό όμορφο άνθρακα», όπως έχω επιβάλει να αναφέρεται στον Λευκό Οίκο».
