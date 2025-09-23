Τραμπ στον ΟΗΕ: Το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα είναι μετανάστες - Απάτη η κλιματική αλλαγή!

Στο βήμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ ανέβηκε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο μετά τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), για πρώτη φορά από το 2020.Για το κλίμα της ομιλίας είχαν προϊδεάσει οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αν και δεν θέλησαν να ανοίξουν όλα τα χαρτιά τους. Ανέφεραν πάντως πως η ομιλία του θα σκιαγραφήσει την παγκόσμια θεώρησή του ενώ αναλυτές ανέμεναν να προβάλλει τον εαυτό του ως έναν «παγκόσμιο ειρηνοποιό». Εξάλλου διακαής πόθος του ήταν και παραμένει το Νόμπελ Ειρήνης.Και αυτό συνέβη γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος κάλυψε όλα τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα διεθνούς πολιτικής (Μεσανατολικό, Ουκρανία), αναφέρθηκε στα προσωπικά του επιτεύγματα, πούλησε στους παριστάμενους αμερικανική ενέργεια, είπε ότι «η κλιματική αλλαγή είναι μια απάτη» ενώ επιτέθηκε στον ΟΗΕ για τη μετανάστευση.Και μέσα σε όλαΆρχισε την ομιλία του χτίζοντας για τον εαυτό του την εικόνα του ειρηνοποιού. Επανέλαβε αυτό που έχει πει κατά κόρον ότι «που όλοι έλεγαν πως δεν θα τελείωναν ποτέ».Επέκρινε ακόμη τον ΟΗΕ λέγοντας ότι «κανένας Πρόεδρος ή Πρωθυπουργός δεν έχει κάνει τίποτε παρόμοιο σε αυτό. Πολύ κρίμα που έπρεπε να τα κάνω εγώ και όχι τα Ηνωμένα Έθνη…Τα Ηνωμένα Έθνη αντίθετα έκαναν τα πάντα για να κλιμακώσουν».Αλλά πάντως, είπε ότι «είμαι σήμερα εδώ νακαι έναν καλύτερο κόσμο. Είμαι εδώ για να συνεργαστώ με όλους όσους μοιράζονται αυτό το όραμα και ανάμεσά του δυστυχώς επαναλαμβάνω δεν είναι τα Ηνωμένα Έθνη»., είπε στη συνέχεια και διευκρίνισε ότι πριν από την ρήξη «επικοινώνησα μαζί τους και τους έκανα μία πρόταση συνεργασίας με αντάλλαγμα το τέλος του πυρηνικού προγράμματος».Πρέπει να τελειώσουμε με την, συνέχισε λέγοντας. «Όσοι αναγνωρίζουν Παλαιστινιακό κράτος επιβραβεύουν την Χαμάς και της δίνουν πάρα πολλά ενώ στέρησαν από τόσο πολλούς τόσα πολλά».Τόνισε ότι «το μήνυμα στη Χαμάς από εμένα είναι ένα:». Πρέπει να σταματήσουμε άμεσα τον πόλεμο στη Γάζα και να διαπραγματευτούμε προς αυτή την κατεύθυνση.Επισήμανε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ ότι εργάζεται «ακατάπαυστα» και για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.Στον πόλεμο όμως δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Η Ρωσία έλεγε για τρεις ημέρες πολέμου, αλλά ήδη πολεμούν για περισσότερα από τρία χρόνια. Χάνονται χιλιάδες άνθρωποι την ημέρα. Το ερώτημα σήμερα είναι πόσες ακόμη ζωές θα χαθούν χωρίς λόγο», είπε.

Η Κίνα και η Ινδία, είπε ακόμη σε αυτό το πλαίσιο «εξακολουθούν να».Προειδοποίησε ότι «οι ΗΠΑ είναι απόλυτα έτοιμες να εφαρμόσουν. Τα μέλη της ΕΕ πρέπει να συνταχθείτε μαζί μας αντί να αγοράζετε πετρέλαιο και αέριο από τη Μόσχα είναι ντροπιαστικό να πολεμάτε τη Ρωσία και παράλληλα να την στηρίζετε».Επιθυμώ την άμεση παύση στηναπό όλους, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν στραφεί σε ένα από τα αγαπημένα του ζητήματα, τοΚαταρχάς επέκρινε και πάλι τα Ηνωμένα Έθνη: «μέσα σε αυτά που αδυνατούν να λύσουν. Οι χώρες των περισσότερων από εσάς έχουν καταστραφεί λόγω των πρακτικών που εφαρμόζουν τα Ηνωμένα Έθνη. Τα Ηνωμένα Έθνη υποτίθεται πως πρέπει να σταματούν τις εισβολές και όχι να τις ενθαρρύνουν και να τις χρηματοδοτούν».Πρόσθεσε ότι «. Η εισβολή είναι χωρίς προηγούμενο και προκειμένου να είναι politically correct δεν κάνουν απολύτως τίποτα».Έκανε μάλιστα καιλέγοντας ότι «». [Η αναφορά γίνεται λίγο μετά το 45:50 του βίντεο].Αναφέρθηκε στα δικά του έργα για να... διδάξει τις ευρωπαϊκές (και όχι μόνο) χώρες που δέχονται μετανάστες χωρίς έλεγχο. «Έχουμε λάβει τολμηρά μέτρα για να σταματήσουμε άμεσα την ανεξέλεγκτη μετανάστευση. Μόλις αρχίσαμε να συλλαμβάνουμε και να απελαύνουμε όλους όσους διέσχιζαν τα σύνορα και να απομακρύνουμε τους παράνομους αλλοδαπούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απλά σταμάτησαν να έρχονται».Προειδοποίησε μάλιστα με μια χαρακτηριστικά «τραμπική» έκφραση τις χώρες που θεωρεί ότι έχουν μεγάλο αριθμό μεταναστών. «Είναι καιρός να τερματιστεί το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων.».Συνέχεια με άλλο ένα ζήτημα για το οποίο ο Τραμπ αναφέρεται συχνά, την, άλλωστε είπε ότι «οι δικές μου ΗΠΑ διαπρέπουν».«Οι ΑΠΕ είναι η πιο ακριβή και χαμηλής ποιότητας ενέργεια που υπάρχει,», είπε και πρόσθεσε ότι «ακόμη και η Κίνα που έχει επενδύσει τεράστια ποσά σε ανεμογεννήτριες χρησιμοποιεί άνθρακα και πετρέλαιο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην Γερμανία που ενώ είχε χαράξει πορεία στην "πράσινη" ενέργεια κατανόησε γρήγορα τον κίνδυνο και δεν χρεοκόπησε».Και συνέχισε λέγοντας ότι «. Δεν υπάρχει καμία από τις προβλέψεις για τον πλανήτη που να έχει επιβεβαιωθεί. Είναι ένα επικίνδυνο αφήγημα η λεγόμενη "πράσινη απάτη", εφευρέθηκε από απατεώνες που σέρνουν χώρες ολόκληρες στην χρεοκοπία και την αποτυχία. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι άλλη μια έκφραση αυτής της απάτης.Δεν ξέχασε όμως ότι είναι και έμπορος: «Αν χρειάζεστε ενέργεια - και οι περισσότεροι εδώ μέσα χρειάζεστε άμεσα», είπε στους παριστάμενους, «, όπως έχω επιβάλει να αναφέρεται στον Λευκό Οίκο».