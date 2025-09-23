New York Times: Ο πατέρας του Έλον Μασκ, Έρολ, κατηγορείται από παιδιά του για σεξουαλική κακοποίηση

Διαψεύδει ο Έρολ Μασκ

Τι αναφέρουν τα μέλη της οικογένειας

Οι γάμοι του Έρολ Μασκ

Το 1993 η πρώτη καταγγελία

Καταγγελία στην Καλιφόρνια

Νέες καταγγελίες

Από την πλευρά του ο Έρολ Μασκ ανέφερε στους Times ότι οι «αναφορές είναι ψευδείς και εξαιρετικά ανοησίες», ότι οι κατηγορίες είναι κατασκευασμένες από μέλη της οικογένειας που «έβαλαν τα παιδιά να λένε ψεύτικα πράγματα» και ότι προσπαθούν να βγάλουν χρήματα από τον Έλον Μασκ.Σε ένα email προς τους Times, οεπίσης ισχυρίστηκε ότι γνώριζε μόνο μία καταγγελία κακοποίησης. Στο ίδιο μήνυμα πάντως έδωσε εξηγήσεις και για τις περιστάσεις γύρω από δύο άλλες. Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει καλή σχέση με τον Έλον Μασκ και ότι είναι «πολύ κοντά».Ο Έλον Μασκ και ο προσωπικός του δικηγόρος δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο. Το 2017, ο δισεκατομμυριούχος συγκινήθηκε όταν είπε στο περιοδικό Rolling Stone ότι ο πατέρας του είχε κάνει «σχεδόν κάθε κακό πράγμα που μπορείς να φανταστείς». Σε βιογραφία του του 2023, είχε πει ότι δεν επικοινωνεί με τον Έρολ Μασκ.Η πρώην θετή κόρη, που φέρεται να έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στα 4 της και τώρα είναι 37 και έχει αρκετά παιδιά, απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις των New York Times για τις κατηγορίες κατά του Έρολ Μασκ. Περιορίστηκε να πει ότι εκείνη και τα παιδιά της δεν ζούσαν μαζί του. «Τα παιδιά μου είναι ασφαλή και φροντίζονται», είπε.Η κύρια οικονομική υποστήριξη προέρχεται από τον Έλον Μασκ που κάθε μήνα της στέλνει χρήματα και της έχει αγοράσει αυτοκίνητο. «Ο Έλον πάντα ήταν εκεί», είπε.Γεννημένος στην Πραιτόρια, ο Έρολ Μασκ παντρεύτηκε τρεις γυναίκες.Τοπαντρεύτηκε τη διαιτολόγο και μοντέλο Μέι Χάλντεμαν, διαιτολόγο και μοντέλο. Έκαναν τρία παιδιά: τον Έλον, την Τόσκα και τον Κίμπαλ. Ο ζευγάρι χώρισε το 1979 και η γυναίκα έγραψε το 2019 ότι είχε δεχθεί σωματική και λεκτική κακοποίηση. Παράλληλα, ο Έλον Μασκ στη βιογραφία του αναφέρει ότι είχε τεταμένη σχέση με τον πατέρα του και είχε γράψει ότι δεν είχε ίχνος συμπόνιας και γινόταν τρομερά έξαλλος.Μετά το διαζύγιο, ο Έλον έμεινε με τον πατέρα του. «Δεν ήξερα ακόμη πόσο απαίσιος ήταν», είπε στον βιογράφο του.Τοο Έρολ Μασκ παντρεύτηκε για δεύτερη φορά το μοντέλο Σου Γουίλσον. Το 1989, ο Έλον Μασκ, τότε 17 ετών, έφυγε από τη Νότια Αφρική για τη Βόρεια Αμερική. Ο αδερφός και η αδερφή του αργότερα ακολούθησαν, όπως και η Μέι.Ο Έρολ Μασκ παντρεύτηκε τρίτη φορά γύρω στοτην κατά 19 χρόνια νεότερή του Heide-Mari Bezuidenhout, η οποία είχε τρία παιδιά από τον πρώτο της γάμο. Η Bezuidenhout είχε προβλήματα ψυχικής υγείας, κατά δήλωση μελών της οικογένειας. Το ζευγάρι απέκτησε μία κόρη.Το 1993, η 4χρονη κόρη της γυναίκας, που είχε από τον πρώτο της γάμο, είπε στη θεία της, Σμιτ, ότι οτην είχε αγγίξει. Η Σμιτ και άλλοι συγγενείς επικοινώνησαν με τις αρχές. Η αστυνομία άνοιξε έρευνα.Στη συνέχεια, η Bezuidenhout απέσυρε τις κατηγορίες, στο πλαίσιο του διαζυγίου, που περιελάμβανε σπίτι, αυτοκίνητο και μηνιαίο επίδομα, σύμφωνα με μέλη της οικογένειας και το γράμμα του 2010 από τον συγγενή που ζητούσε τη βοήθεια του Έλον Μασκ.Μετά το διαζύγιο, ο Έρολ Μασκ είπε ότι ένας δικαστής του είχε αναθέσει την επιμέλεια της μικρής κόρης τους και ότι δύο δικαστές απέρριψαν τις κατηγορίες κακοποίησης. Η Bezuidenhout μπορούσε να επισκέπτεται μόνο παρουσία κοινωνικού λειτουργού, είπε. Οι Times δεν βρήκαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του.Το 1996, η Bezuidenhout παντρεύτηκε πάλι, αλλά χώρισε σύντομα. Στη συνέχεια εισήχθη σε ψυχιατρικό νοσοκομείο λόγω κατάθλιψης και τα τρία παιδιά της από τον πρώτο γάμο μπήκαν σε ανεξάρτητο ίδρυμα πρόνοιας. Όμως, το 1999 παντρεύτηκε πάλι τον Έρολ Μασκ. Τα τρία άλλα παιδιά έφυγαν από το ίδρυμα το 2000. Την επόμενη χρονιά, ο Έρολ Μασκ και η γυναίκα απέκτησαν άλλη μια κόρη. Το 2002, επισκέφθηκαν τηνγια να δουν τον Έλον Μασκ και τους αγόρασε ένα σπίτι αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μαλιμπού.Μια μέρα, η οικογένεια του Έρολ Μασκ πήγαινε να δει μια ταινία όταν η τότε 14χρονη θετή του κόρη είπε ότι είχε ξεχάσει την μπλούζα της. Επέστρεψε στο δωμάτιό της για να τη πάρει και βρήκε τον πατριό της να μυρίζει τα βρώμικα εσώρουχά της. Κλήθηκε η αστυνομία και ενημερώθηκε ο Έλον Μασκ. Μέλη της οικογένειας είπαν ότι υπέβαλαν καταγγελία στις υπηρεσίες προστασίας παιδιών στο Λος Άντζελες. Ο Έρολ Μασκ αρνείται την κατηγορία και υποστήριξε ότι καθάριζε το δωμάτιο του κοριτσιού, καθώς επέστρεψε από ταξίδι και βρήκε το σπίτι «σε απαίσιο χάλι».Μετά τις καταγγελίες, ο Έλον Μασκ έστειλε τον πατέρα του πίσω στη Νότια Αφρική. Ο Έρολ Μασκ υποστηρίζει ότι έφυγε από μόνος του από τις ΗΠΑ και ότι τότε ξεκίνησε η αποξένωσή του από τον Έλον, που φέρεται να ήθελε να κρατήσει τα παιδιά στην Καλιφόρνια για να τα προστατεύσει.Το 2003 η Bezuidenhout επέστρεψε μόνη της στη Νότια Αφρική μαζί με τέσσερα από τα παιδιά της και το 2005, χώρισε για δεύτερη φορά με διαζύγιο τον Έρολ. Το 2006 ο μικρότερος γιος της σκοτώθηκε σε τροχαίο καιτο 2007 η ίδια έστειλε στον Έλον Μασκ μήνυμα ότι ζει «σε πολύ άσχημη κατάσταση», χωρίς βασικές ανέσεις στο σπίτι. Ο Έλον ανταποκρίθηκε στέλνοντας χρήματα για επισκευές και για τα έξοδα εκπαίδευσης μερικών από τα παιδιά σε ιδιωτικό σχολείο.Η πρώην θετή κόρη του Έρολ Μασκ έκανε χρήση ναρκωτικών και το 2009, η Bezuidenhout επανενώθηκε με τον Έρολ και τα παιδιά επέστρεψαν στο περιβάλλον του. Αργότερα, όταν η πρώην θετή κόρη ήταν 21, κατέθεσε αίτηση για προσωρινή διαταγή προστασίας, λέγοντας ότι ο Έρολ τη φίλησε και την ανάγκασε να τον φιλήσει. Ο Έρολ Μασκ υποστήριξε στους New York Times ότι αυτή του επιτέθηκε και τον φίλησε ανάρμοστα.Με την ίδια προσωρινή διαταγή, η πρώην θετή κόρη κατήγγειλε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ότι δύο αδερφές της και ένας θετός γιος είχαν υποστεί κακοποίηση «χρόνια πριν». Οαπορρίπτει αυτές τις κατηγορίες ως «ανοησίες» ή «παραλογισμό».Το τελευταίο περιστατικό αναφέρεται το 2022. Ένα αγόρι περίπου 5 ετών είπε ότι ο πατέρας του το άγγιξε. Αμέσως άνοιξε έρευνα, που έκλεισε από τους εισαγγελείς ως ανεπαρκώς τεκμηριωμένη.Το 2023 ο Έλον άρχισε να στέλνει κάθε μήνα χρήματα στην πρώην θετή του αδερφή. Εκείνη την περίοδο σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ίδιος και ο αδερφός τους είχαν θέσει ως όρο στον πατέρα τους για να τον στηρίξουν ότι δεν θα είχε κακή συμπεριφορά. «Ο πατέρας μας, ωστόσο, το έκανε», πρόσθεσε.