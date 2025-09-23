Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
New York Times: Ο πατέρας του Έλον Μασκ, Έρολ, κατηγορείται από παιδιά του για σεξουαλική κακοποίηση
Βοήθεια από τον Έλον Μασκ ζητά η οικογένεια - Σύμφωνα με τους New York Times, οι κατηγορίες κατά του Έρολ Μασκ αφορούν για περιστατικά που φέρονται ότι έγιναν από το 1993 σε Νότια Αφρική και Καλιφόρνια
«Φως» στα παρασκήνια της οικογενείας Μασκ ρίχνει δημοσίευμα των New York Times, που αποκαλύπτουν ότι παιδιά, βιολογικά και θετά, του Έρολ Μασκ, τον έχουν καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση από το 1993 μέχρι και σήμερα. Τα περιστατικά φέρονται ότι έγιναν σε Νότια Αφρική και Καλιφόρνια, ενώ τα μέλη της οικογένειας έχουν απευθυνθεί στον Έλον Μασκ, ζητώντας τη βοήθειά του.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, παρότι ο Έλον Μασκ είναι λαλίστατος για πολλά πράγματα της ζωής του, υπάρχει ένα κομμάτι στο οποίο δεν αναφέρεται. Πρόκειται για την ψυχρότητα στις σχέσεις του με τον πατέρα του, που διαρκεί πολλά χρόνια.
Η εφημερίδα αναφέρει ότι σημαντικός παράγοντας τη ρήξη του Έλον Μασκ με τον πατέρα του αποτελούν οι καταγγελίες εις βάρος του Έρολ Μασκ για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Μάλιστα, συγγενείς έχουν προσεγγίσει τον ιδρυτή της Tesla ζητώντας βοήθεια, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να έχει αναλάβει δράση, όπως δείχνουν γράμματα, email και συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας.
Από το 1993 η πρώτη καταγγελία
Η πρώτη καταγγελία χρονολογείτε από το 1993, όταν η τότε τετράχρονη θετή κόρη του Έρολ Μασκ είπε σε συγγενείς ότι την είχε αγγίξει στο σπίτι. Δέκα χρόνια αργότερα, η θετή κόρη είπε ότι τον έπιασε να μυρίζει τα βρώμικα εσώρουχά της. Ορισμένα μέλη της οικογένειας έχουν κατηγορήσει τον Έρολ Μασκ ότι κακοποίησε δύο από τις κόρες του και έναν θετό γιο. Το τελευταίο περιστατικό φέρεται ότι έγινε μόλις το 2023, όταν μέλη της οικογένειας και κοινωνικός λειτουργός προσπάθησαν να παρέμβουν μετά από καταγγελία ότι ο τότε 5χρονος γιος του είχε δηλώσει ότι ο πατέρας του τον ακούμπησε στους γλουτούς.
Αρχεία της αστυνομίας και των δικαστηρίων δείχνουν ότι άνοιξαν τρεις ξεχωριστές αστυνομικές έρευνες. Οι δύο έκλεισαν, ενώ ασαφές παραμένει τι έχει συμβεί στην τρίτη. Ο 79χρονος Έρολ Μασκ δεν έχει καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα.
«Βλέπουμε καθημερινά αυτά τα παιδιά να υποφέρουν»
Τα περιστατικά έχουν προκαλέσει ρήξη στην οικογένεια. Κάποιοι συγγενείς ζήτησαν βοήθεια από τον μεγαλύτερο γιο, Έλον. Περίπου το 2010, συγγενής έγραψε στον Έλον Μασκ ένα γράμμα 5 σελίδων για μερικές από τις κατηγορίες και του ζήτησε να παρέμβει. «Χρειαζόμαστε πραγματικά τη συμβουλή, τη βοήθεια και την καθοδήγησή σου σε αυτά τα ζητήματα γιατί βλέπουμε καθημερινά αυτά τα παιδιά να υποφέρουν», έγραψε ο συγγενής στο γράμμα, το οποίο είδαν οι New York Times.
Δεν είναι σαφές αν ο Έλον Μασκ διάβασε το γράμμα, όμως ένας βοηθός του έστειλε μήνυμα σε συγγενή, ενώ ο ίδιος ο δισεκατομμυριούχος έχει παράσχει οικονομική υποστήριξη στη θετή οικογένεια και τα αδέρφια του από τον τρίτο γάμο του πατέρα του. Κάποτε προσπάθησε να κρατήσει αυτά τα μέλη της οικογένειας στην Καλιφόρνια, όπου θα ήταν μακριά από τον Έρολ Μασκ. Δεν ενεπλάκη όμως στις αστυνομικές έρευνες στη Νότια Αφρική.
Ισχυρή επιρροή
Στο παρελθόν, ο Έρολ Μασκ, έχει ισχυρή επιρροή στην οικογένεια. Η πρώην θετή κόρη, για την οποία κατηγορήθηκε ότι άγγιξε στα 4 της, είπε ότι στα 20 της έκανε παιδί μαζί του. Αγωνίστηκε με τη χρήση ναρκωτικών, ενώ η μητέρα της, που παντρεύτηκε δύο φορές τον Έρολ, πάλεψε με προβλήματα ψυχικής υγείας.
Ο Έρολ Μασκ «άφησε ένα τεράστιο τραύμα στην οικογένειά μας», δήλωσε η Έλμι Σμιτ, αδερφή της τρίτης συζύγου, που υποστήριξε ότι έχει στείλει email στον Έλον Μασκ.
Διαψεύδει ο Έρολ Μασκ
Από την πλευρά του ο Έρολ Μασκ ανέφερε στους Times ότι οι «αναφορές είναι ψευδείς και εξαιρετικά ανοησίες», ότι οι κατηγορίες είναι κατασκευασμένες από μέλη της οικογένειας που «έβαλαν τα παιδιά να λένε ψεύτικα πράγματα» και ότι προσπαθούν να βγάλουν χρήματα από τον Έλον Μασκ.
Σε ένα email προς τους Times, ο Έρολ Μασκ επίσης ισχυρίστηκε ότι γνώριζε μόνο μία καταγγελία κακοποίησης. Στο ίδιο μήνυμα πάντως έδωσε εξηγήσεις και για τις περιστάσεις γύρω από δύο άλλες. Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει καλή σχέση με τον Έλον Μασκ και ότι είναι «πολύ κοντά».
Ο Έλον Μασκ και ο προσωπικός του δικηγόρος δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο. Το 2017, ο δισεκατομμυριούχος συγκινήθηκε όταν είπε στο περιοδικό Rolling Stone ότι ο πατέρας του είχε κάνει «σχεδόν κάθε κακό πράγμα που μπορείς να φανταστείς». Σε βιογραφία του του 2023, είχε πει ότι δεν επικοινωνεί με τον Έρολ Μασκ.
Τι αναφέρουν τα μέλη της οικογένειας
Η πρώην θετή κόρη, που φέρεται να έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στα 4 της και τώρα είναι 37 και έχει αρκετά παιδιά, απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις των New York Times για τις κατηγορίες κατά του Έρολ Μασκ. Περιορίστηκε να πει ότι εκείνη και τα παιδιά της δεν ζούσαν μαζί του. «Τα παιδιά μου είναι ασφαλή και φροντίζονται», είπε.
Η κύρια οικονομική υποστήριξη προέρχεται από τον Έλον Μασκ που κάθε μήνα της στέλνει χρήματα και της έχει αγοράσει αυτοκίνητο. «Ο Έλον πάντα ήταν εκεί», είπε.
Οι γάμοι του Έρολ Μασκ
Γεννημένος στην Πραιτόρια, ο Έρολ Μασκ παντρεύτηκε τρεις γυναίκες.
Το 1970 παντρεύτηκε τη διαιτολόγο και μοντέλο Μέι Χάλντεμαν, διαιτολόγο και μοντέλο. Έκαναν τρία παιδιά: τον Έλον, την Τόσκα και τον Κίμπαλ. Ο ζευγάρι χώρισε το 1979 και η γυναίκα έγραψε το 2019 ότι είχε δεχθεί σωματική και λεκτική κακοποίηση. Παράλληλα, ο Έλον Μασκ στη βιογραφία του αναφέρει ότι είχε τεταμένη σχέση με τον πατέρα του και είχε γράψει ότι δεν είχε ίχνος συμπόνιας και γινόταν τρομερά έξαλλος.
Μετά το διαζύγιο, ο Έλον έμεινε με τον πατέρα του. «Δεν ήξερα ακόμη πόσο απαίσιος ήταν», είπε στον βιογράφο του.
Το 1989 ο Έρολ Μασκ παντρεύτηκε για δεύτερη φορά το μοντέλο Σου Γουίλσον. Το 1989, ο Έλον Μασκ, τότε 17 ετών, έφυγε από τη Νότια Αφρική για τη Βόρεια Αμερική. Ο αδερφός και η αδερφή του αργότερα ακολούθησαν, όπως και η Μέι.
Ο Έρολ Μασκ παντρεύτηκε τρίτη φορά γύρω στο 1992 την κατά 19 χρόνια νεότερή του Heide-Mari Bezuidenhout, η οποία είχε τρία παιδιά από τον πρώτο της γάμο. Η Bezuidenhout είχε προβλήματα ψυχικής υγείας, κατά δήλωση μελών της οικογένειας. Το ζευγάρι απέκτησε μία κόρη.
Το 1993 η πρώτη καταγγελία
Το 1993, η 4χρονη κόρη της γυναίκας, που είχε από τον πρώτο της γάμο, είπε στη θεία της, Σμιτ, ότι ο Έρολ Μασκ την είχε αγγίξει. Η Σμιτ και άλλοι συγγενείς επικοινώνησαν με τις αρχές. Η αστυνομία άνοιξε έρευνα.
Στη συνέχεια, η Bezuidenhout απέσυρε τις κατηγορίες, στο πλαίσιο του διαζυγίου, που περιελάμβανε σπίτι, αυτοκίνητο και μηνιαίο επίδομα, σύμφωνα με μέλη της οικογένειας και το γράμμα του 2010 από τον συγγενή που ζητούσε τη βοήθεια του Έλον Μασκ.
Μετά το διαζύγιο, ο Έρολ Μασκ είπε ότι ένας δικαστής του είχε αναθέσει την επιμέλεια της μικρής κόρης τους και ότι δύο δικαστές απέρριψαν τις κατηγορίες κακοποίησης. Η Bezuidenhout μπορούσε να επισκέπτεται μόνο παρουσία κοινωνικού λειτουργού, είπε. Οι Times δεν βρήκαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του.
Το 1996, η Bezuidenhout παντρεύτηκε πάλι, αλλά χώρισε σύντομα. Στη συνέχεια εισήχθη σε ψυχιατρικό νοσοκομείο λόγω κατάθλιψης και τα τρία παιδιά της από τον πρώτο γάμο μπήκαν σε ανεξάρτητο ίδρυμα πρόνοιας. Όμως, το 1999 παντρεύτηκε πάλι τον Έρολ Μασκ. Τα τρία άλλα παιδιά έφυγαν από το ίδρυμα το 2000. Την επόμενη χρονιά, ο Έρολ Μασκ και η γυναίκα απέκτησαν άλλη μια κόρη. Το 2002, επισκέφθηκαν την Καλιφόρνια για να δουν τον Έλον Μασκ και τους αγόρασε ένα σπίτι αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μαλιμπού.
Καταγγελία στην Καλιφόρνια
Μια μέρα, η οικογένεια του Έρολ Μασκ πήγαινε να δει μια ταινία όταν η τότε 14χρονη θετή του κόρη είπε ότι είχε ξεχάσει την μπλούζα της. Επέστρεψε στο δωμάτιό της για να τη πάρει και βρήκε τον πατριό της να μυρίζει τα βρώμικα εσώρουχά της. Κλήθηκε η αστυνομία και ενημερώθηκε ο Έλον Μασκ. Μέλη της οικογένειας είπαν ότι υπέβαλαν καταγγελία στις υπηρεσίες προστασίας παιδιών στο Λος Άντζελες. Ο Έρολ Μασκ αρνείται την κατηγορία και υποστήριξε ότι καθάριζε το δωμάτιο του κοριτσιού, καθώς επέστρεψε από ταξίδι και βρήκε το σπίτι «σε απαίσιο χάλι».
Μετά τις καταγγελίες, ο Έλον Μασκ έστειλε τον πατέρα του πίσω στη Νότια Αφρική. Ο Έρολ Μασκ υποστηρίζει ότι έφυγε από μόνος του από τις ΗΠΑ και ότι τότε ξεκίνησε η αποξένωσή του από τον Έλον, που φέρεται να ήθελε να κρατήσει τα παιδιά στην Καλιφόρνια για να τα προστατεύσει.
Νέες καταγγελίες
Το 2003 η Bezuidenhout επέστρεψε μόνη της στη Νότια Αφρική μαζί με τέσσερα από τα παιδιά της και το 2005, χώρισε για δεύτερη φορά με διαζύγιο τον Έρολ. Το 2006 ο μικρότερος γιος της σκοτώθηκε σε τροχαίο καιτο 2007 η ίδια έστειλε στον Έλον Μασκ μήνυμα ότι ζει «σε πολύ άσχημη κατάσταση», χωρίς βασικές ανέσεις στο σπίτι. Ο Έλον ανταποκρίθηκε στέλνοντας χρήματα για επισκευές και για τα έξοδα εκπαίδευσης μερικών από τα παιδιά σε ιδιωτικό σχολείο.
Η πρώην θετή κόρη του Έρολ Μασκ έκανε χρήση ναρκωτικών και το 2009, η Bezuidenhout επανενώθηκε με τον Έρολ και τα παιδιά επέστρεψαν στο περιβάλλον του. Αργότερα, όταν η πρώην θετή κόρη ήταν 21, κατέθεσε αίτηση για προσωρινή διαταγή προστασίας, λέγοντας ότι ο Έρολ τη φίλησε και την ανάγκασε να τον φιλήσει. Ο Έρολ Μασκ υποστήριξε στους New York Times ότι αυτή του επιτέθηκε και τον φίλησε ανάρμοστα.
Με την ίδια προσωρινή διαταγή, η πρώην θετή κόρη κατήγγειλε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ότι δύο αδερφές της και ένας θετός γιος είχαν υποστεί κακοποίηση «χρόνια πριν». Ο Έρολ απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες ως «ανοησίες» ή «παραλογισμό».
Το τελευταίο περιστατικό αναφέρεται το 2022. Ένα αγόρι περίπου 5 ετών είπε ότι ο πατέρας του το άγγιξε. Αμέσως άνοιξε έρευνα, που έκλεισε από τους εισαγγελείς ως ανεπαρκώς τεκμηριωμένη.
Το 2023 ο Έλον άρχισε να στέλνει κάθε μήνα χρήματα στην πρώην θετή του αδερφή. Εκείνη την περίοδο σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ίδιος και ο αδερφός τους είχαν θέσει ως όρο στον πατέρα τους για να τον στηρίξουν ότι δεν θα είχε κακή συμπεριφορά. «Ο πατέρας μας, ωστόσο, το έκανε», πρόσθεσε.
