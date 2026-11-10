Η Μπέλα Χαντίντ ανέβασε φωτογραφίες με τον νέο της σύντροφο, τα τρυφερά στιγμιότυπα και η αλλαγή στην εμφάνισή της με τα ξανθά μαλλιά
Η Μπέλα Χαντίντ ανέβασε φωτογραφίες με τον νέο της σύντροφο, τα τρυφερά στιγμιότυπα και η αλλαγή στην εμφάνισή της με τα ξανθά μαλλιά
Το μοντέλο πόζαρε στο πλευρό του Νέιθαν Λέισι σε αγώνα χόκεϊ - Φέρεται πως είναι μαζί από τις αρχές του 2026
Φωτογραφίες με τον νέο της σύντροφο ανέβασε η Μπέλα Χαντίντ, αποκαλύπτοντας παράλληλα το νέο της look με τα ξανθά της μαλλιά.
Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στο Instagram, η 30χρονη ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον Νέιθαν Λέισι, ο οποίος έχει το χέρι του περασμένο γύρω από τους ώμους της, σε αγώνα των Colorado Avalanche το βράδυ του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου. Σε άλλη φωτογραφία, ο ίδιος φαίνεται να δαγκώνει το μάγουλό της.
Σε ακόμη ένα στιγμιότυπο, οι δυο τους χαμογελούν, έχοντας τα χέρια τους τυλιγμένα ο ένας γύρω από τον άλλο.
Δείτε τις φωτογραφίες
Στις φωτογραφίες η Μπέλα Χαντίντ εμφανίζεται με πλατινέ απόχρωση στα μαλλιά της, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν πρόκειται για περούκα ή όχι.
Σε επόμενα στιγμιότυπα η ίδια τρώει χοτ ντογκ, ενώ παρουσιάζει και τους φίλους της που τη συνόδευσαν επίσης στον αγώνα χόκεϊ.
Στη λεζάντα της ανάρτησης, μοιράστηκε πόσο σημαντικό ήταν για εκείνη να παρακολουθήσει τον αγώνα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Hockey Fights Cancer».
«Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεσαι στον κόσμο, η καρδιά, το πάθος, η συντροφικότητα μεταξύ των συμπαικτών, το πάθος των παικτών και η απόλυτη, μέχρι τέλους, με τον καλύτερο τρόπο, αφοσίωση των φιλάθλων είναι το πιο επικό πράγμα που μπορείς να παρακολουθήσεις από κοντά όταν πρόκειται για το χόκεϊ!», έγραψε μεταξύ άλλων.
Η Μπέλα Χαντίντ και ο Νέιθαν Λέισι φέρεται πως είναι μαζί από τις αρχές του 2026. Τους είχαν εντοπίσει για πρώτη φορά μαζί κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, τον Φεβρουάριο.
Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στο Instagram, η 30χρονη ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον Νέιθαν Λέισι, ο οποίος έχει το χέρι του περασμένο γύρω από τους ώμους της, σε αγώνα των Colorado Avalanche το βράδυ του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου. Σε άλλη φωτογραφία, ο ίδιος φαίνεται να δαγκώνει το μάγουλό της.
Σε ακόμη ένα στιγμιότυπο, οι δυο τους χαμογελούν, έχοντας τα χέρια τους τυλιγμένα ο ένας γύρω από τον άλλο.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στις φωτογραφίες η Μπέλα Χαντίντ εμφανίζεται με πλατινέ απόχρωση στα μαλλιά της, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν πρόκειται για περούκα ή όχι.
Σε επόμενα στιγμιότυπα η ίδια τρώει χοτ ντογκ, ενώ παρουσιάζει και τους φίλους της που τη συνόδευσαν επίσης στον αγώνα χόκεϊ.
Στη λεζάντα της ανάρτησης, μοιράστηκε πόσο σημαντικό ήταν για εκείνη να παρακολουθήσει τον αγώνα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Hockey Fights Cancer».
«Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεσαι στον κόσμο, η καρδιά, το πάθος, η συντροφικότητα μεταξύ των συμπαικτών, το πάθος των παικτών και η απόλυτη, μέχρι τέλους, με τον καλύτερο τρόπο, αφοσίωση των φιλάθλων είναι το πιο επικό πράγμα που μπορείς να παρακολουθήσεις από κοντά όταν πρόκειται για το χόκεϊ!», έγραψε μεταξύ άλλων.
Η Μπέλα Χαντίντ και ο Νέιθαν Λέισι φέρεται πως είναι μαζί από τις αρχές του 2026. Τους είχαν εντοπίσει για πρώτη φορά μαζί κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, τον Φεβρουάριο.
Ο Λέισι, σύμφωνα με το Page Six, κατάγεται από το Κολοράντο και η οικογένειά του διαθέτει κατασκευαστική εταιρεία στο Κρέστεντ Μπιούτ. Είναι αδελφός της στενής φίλης της Χαντίντ, Ρέιτσελ Λέισι.
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