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Με αποκαλυπτικές εμφανίσεις Ιρίνα Σάικ και Μπέλα Χαντίντ στο πάρτι μετά την πασαρέλα της Victoria's Secret, δείτε φωτογραφίες
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Ιρίνα Σάικ Μπέλα Χαντίντ Πάρτι Victoria's Secret

Με αποκαλυπτικές εμφανίσεις Ιρίνα Σάικ και Μπέλα Χαντίντ στο πάρτι μετά την πασαρέλα της Victoria's Secret, δείτε φωτογραφίες

Τα δύο μοντέλα που συμμετείχαν στην εντυπωσιακή επίδειξη μόδας το βράδυ της Κυριακής, βρέθηκαν στο The Bird Streets Club τη Δευτέρα

Με αποκαλυπτικές εμφανίσεις Ιρίνα Σάικ και Μπέλα Χαντίντ στο πάρτι μετά την πασαρέλα της Victoria's Secret, δείτε φωτογραφίες
4 ΣΧΟΛΙΑ
Συνέχεια στις αποκαλυπτικές εμφανίσεις της πασαρέλας της Victoria’s Secret στο Λος Άντζελες έδωσαν Ιρίνα Σάικ και Μπέλα Χαντίντ στο πάρτι που ακολούθησε στο δυτικό Χόλιγουντ.

Τα δύο μοντέλα που συμμετείχαν στην εντυπωσιακή επίδειξη μόδας το βράδυ της Κυριακής, βρέθηκαν στο The Bird Streets Club τη Δευτέρα.

Η 40χρονη Σάικ, που συμπλήρωσε δέκα χρόνια από την πρώτη της πασαρέλα για τη Victoria’s Secret, φόρεσε ένα μαύρο σουτιέν και ένα διάφανο χαμηλόμεσο παντελόνι κάτω από το οποίο διακρινόταν το εσώρουχό της



Στο ίδιο πνεύμα και η 30χρον Χαντίντ που γιόρταζε την έκτη συμμετοχή της στην επίδειξη, επέλεξε ένα διάφανο μαύρο μίνι φόρεμα που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία.

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