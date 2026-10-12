Η Μπέλα Χαντίντ πόζαρε με κόκκινο μπικίνι για τα 30ά της γενέθλια
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Μπέλα Χαντίντ Γενέθλια Μπικίνι

Η Μπέλα Χαντίντ πόζαρε με κόκκινο μπικίνι για τα 30ά της γενέθλια

Το μοντέλο φωτογραφήθηκε στην αρχή με ένα φόρεμα, το οποίο στη συνέχεια έβγαλε, αποκαλύπτοντας το μπικίνι, όπου αναγραφόταν η ηλικία της

Η Μπέλα Χαντίντ πόζαρε με κόκκινο μπικίνι για τα 30ά της γενέθλια
Φορώντας ένα αποκαλυπτικό κόκκινο μπικίνι γιόρτασε τα 30ά της γενέθλια η Μπέλα Χαντίντ.

Το διάσημο μοντέλο γιόρτασε, περνώντας ένα Σαββατοκύριακο στην εξοχή μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα. Αφού εθεάθη να αναχωρεί από το Λος Άντζελες με ιδιωτικό αεροσκάφος, συνοδευόμενη από περίπου δώδεκα φίλους της, δημοσίευσε στο Instgaram μια σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες από την απόδρασή της.

Ποζάροντας δίπλα σε μια λίμνη, η Μπέλα Χαντίντ εμφανίστηκε με ένα ριγέ βαμβακερό φόρεμα και καουμπόικες μπότες, κοιτάζοντας προς το νερό. Στη συνέχεια, έβγαλε το φόρεμά της, αποκαλύπτοντας ένα μικροσκοπικό κόκκινο μπικίνι, πάνω στο οποίο αναγραφόταν η ηλικία της. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με χρυσά κολιέ και βραχιόλια με χάντρες, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Γεια σας, με λένε Μπέλα και είμαι 30 ετών».

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε


Η Μπέλα Χαντίντ πόζαρε με κόκκινο μπικίνι για τα 30ά της γενέθλια
Η Μπέλα Χαντίντ πόζαρε με κόκκινο μπικίνι για τα 30ά της γενέθλια
Η Μπέλα Χαντίντ πόζαρε με κόκκινο μπικίνι για τα 30ά της γενέθλια
Η Μπέλα Χαντίντ πόζαρε με κόκκινο μπικίνι για τα 30ά της γενέθλια
Η Μπέλα Χαντίντ πόζαρε με κόκκινο μπικίνι για τα 30ά της γενέθλια

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