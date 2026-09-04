Η Μπέλα Χαντίντ πόζαρε με βρεγμένο T-shirt και εσώρουχο ξαπλωμένη σε ποτάμι
Η Μπέλα Χαντίντ πόζαρε με βρεγμένο T-shirt και εσώρουχο ξαπλωμένη σε ποτάμι
Το 29χρονο μοντέλο εξερεύνησε τη φύση μαζί με τις φίλες της - Η βουτιά στο νερό χωρίς ρούχα
Με βρεγμένο T-shirt και εσώρουχο πόζαρε η Μπέλα Χαντίντ ξαπλωμένη σε ποτάμι και μοιράστηκε τα στιγμιότυπα στα social media.
Το 29χρονο μοντέλο, στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, βρισκόταν πάνω στα βράχια, ντυμένη στα λευκά, ενώ μαζί της βρίσκονταν και φίλες της, με τις οποίες εξερεύνησε το δάσος γύρω τους. Σε ένα από τα κλικ, παρουσιάζονται να κάνουν βουτιά στο νερό, χωρίς ρούχα.
«Just girls», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μπέλα Χαντίντ.
Δείτε τις φωτογραφίες
Το 29χρονο μοντέλο, στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, βρισκόταν πάνω στα βράχια, ντυμένη στα λευκά, ενώ μαζί της βρίσκονταν και φίλες της, με τις οποίες εξερεύνησε το δάσος γύρω τους. Σε ένα από τα κλικ, παρουσιάζονται να κάνουν βουτιά στο νερό, χωρίς ρούχα.
«Just girls», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μπέλα Χαντίντ.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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