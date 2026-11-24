Ελληνοαιγυπτιακή συνεργασία: Συνάντηση Βύρωνα Βασιλειάδη με την ηγεσία της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυγας του Σουέζ
Ελληνοαιγυπτιακή συνεργασία: Συνάντηση Βύρωνα Βασιλειάδη με την ηγεσία της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυγας του Σουέζ
Στο επίκεντρο οι επενδυτικές προοπτικές, οι ναυτιλιακές δραστηριότητες και η ανάπτυξη συνεργασιών στους τομείς της βιομηχανίας, των logistics και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Νέες προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου στους τομείς της ναυτιλίας, της βιομηχανίας και των λιμενικών υπηρεσιών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 1ου Αιγυπτιοελληνικού Φόρουμ Οικονομικής Διπλωματίας, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Αθήνα στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2026.
Στο περιθώριο του Φόρουμ, ο Βύρων Βασιλειάδης, πρόεδρος του Vasileiadis Group of Companies (V Group), συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυγας του Σουέζ (Suez Canal Economic Zone – SCZONE), στο πλαίσιο των διμερών επαφών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας.
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Στο περιθώριο του Φόρουμ, ο Βύρων Βασιλειάδης, πρόεδρος του Vasileiadis Group of Companies (V Group), συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυγας του Σουέζ (Suez Canal Economic Zone – SCZONE), στο πλαίσιο των διμερών επαφών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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