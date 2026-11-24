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Βίντεο: Απίστευτο σκηνικό σε αγώνα στην Ουρουγουάη με μια μπάλα να προκαλεί καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο
Βίντεο: Απίστευτο σκηνικό σε αγώνα στην Ουρουγουάη με μια μπάλα να προκαλεί καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο
Η απομάκρυνση της μπάλας σε αγώνα της Β' Εθνικής στην Ουρουγουάη ήταν η αιτία για τη σύγκρουση οχημάτων εκτός γηπέδων χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν θύματα παρά μόνο υλικές ζημιές
Η Ουρουγουάη Μοντεβιδέο και η Παϊσαντού ΦΚ αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Β' της Εθνικής στη χώρα της Λατινικής Αμερικής και η έδρα της πρώτης είναι το Parque Ancap το οποίο βρίσκεται στα περίχωρα της πρωτεύουσας.
Ένα γήπεδο που, όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, θυμίζει περισσότερο αυτά των προπονητικών κέντρων που γίνονται τα φιλικά προετοιμασίας και όχι γήπεδο που φιλοξενεί επίσημους αγώνες.
Στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, που διεξήχθη πριν από δύο μήνες περίπου, αλλά έγινε viral τώρα καθώς κυκλοφόρησε ένα απίστευτο βίντεο, στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου έγινε μία φάση που ήταν η αφορμή για ένα τροχαίο ατύχημα εκτός γηπέδου!
Ο αμυντικός της γηπεδούχου Ρίτσαρντ Νούνιες, έκοψε μια αντεπίθεση των φιλοξενούμενων και ως γνήσιος Λατινοαμερικανός έδιωξε με φοβερή δύναμη τη μπάλα εκτός πλάγιας γραμμής. Μόνο που σ' εκείνη την πλευρά του γηπέδου δεν υπήρχαν κερκίδες και η μπάλα βρέθηκε στον παρακείμενο δρόμο που εκείνη την ώρα είχε αρκετή κυκλοφορία.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το να οδηγείς (με σχετικά μεγάλη ταχύτητα) και να αντικρίζεις ξαφνικά μια μπάλα μπροστά σου, δεν είναι και το πιο ευχάριστο κάτι που επιβεβαιώθηκε με άσχημο τρόπο καθώς κάποια οχήματα την απέφυγαν, αλλά το φρενάρισμα ενός σαστισμένου οδηγού έφερε την καραμπόλα πολλών οχημάτων.
Ένα γήπεδο που, όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, θυμίζει περισσότερο αυτά των προπονητικών κέντρων που γίνονται τα φιλικά προετοιμασίας και όχι γήπεδο που φιλοξενεί επίσημους αγώνες.
Στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, που διεξήχθη πριν από δύο μήνες περίπου, αλλά έγινε viral τώρα καθώς κυκλοφόρησε ένα απίστευτο βίντεο, στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου έγινε μία φάση που ήταν η αφορμή για ένα τροχαίο ατύχημα εκτός γηπέδου!
Ο αμυντικός της γηπεδούχου Ρίτσαρντ Νούνιες, έκοψε μια αντεπίθεση των φιλοξενούμενων και ως γνήσιος Λατινοαμερικανός έδιωξε με φοβερή δύναμη τη μπάλα εκτός πλάγιας γραμμής. Μόνο που σ' εκείνη την πλευρά του γηπέδου δεν υπήρχαν κερκίδες και η μπάλα βρέθηκε στον παρακείμενο δρόμο που εκείνη την ώρα είχε αρκετή κυκλοφορία.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το να οδηγείς (με σχετικά μεγάλη ταχύτητα) και να αντικρίζεις ξαφνικά μια μπάλα μπροστά σου, δεν είναι και το πιο ευχάριστο κάτι που επιβεβαιώθηκε με άσχημο τρόπο καθώς κάποια οχήματα την απέφυγαν, αλλά το φρενάρισμα ενός σαστισμένου οδηγού έφερε την καραμπόλα πολλών οχημάτων.
Την ίδια ώρα ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά με τον τελικό απολογισμό πάντως να είναι σημαντικές υλικές ζημιές και μικροτραυματισμοί των επιβατών που επέβαιναν στα οχήματα τα οποία ενεπλάκησαν στην καραμπόλα.
En Uruguay, un pelotazo desde el estadio terminó provocando un accidente en plena autopista. 🇺🇾 Fútbol uruguayo, no lo entenderías. https://t.co/ZLNj1k70Jk— Barra Brava (@barrabrava_net) November 23, 2026
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