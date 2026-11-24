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Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι στην Πάτρα με κόφτη και σιδεροπρίονο, αποπειράθηκαν να διαρρήξουν σχολείο
Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι στην Πάτρα με κόφτη και σιδεροπρίονο, αποπειράθηκαν να διαρρήξουν σχολείο
Οι ανήλικοι που συνελήφθησαν είναι 14, 13 και 12 ετών
Στην σύλληψη τριών ανηλίκων, ηλικίας 14, 13 και 12 ετών, προχώρησαν τα ξημερώματα στην Πάτρα, οι αστυνομικοί καθώς επιχείρησαν να διαρρήξουν σχολείο με σκοπό την αφαίρεση χρημάτων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας κόφτης και ένα σιδεροπρίονο.
Από την έρευνα προέκυψε ότι τα συγκεκριμένα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν στην προσπάθεια παραβίασης του εκπαιδευτικού ιδρύματος, προκειμένου να αφαιρεθούν χρήματα από το εσωτερικό του.
Οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας κόφτης και ένα σιδεροπρίονο.
Από την έρευνα προέκυψε ότι τα συγκεκριμένα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν στην προσπάθεια παραβίασης του εκπαιδευτικού ιδρύματος, προκειμένου να αφαιρεθούν χρήματα από το εσωτερικό του.
Οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.
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