Τζέσικα Άλμπα και Κας Γουόρεν: Οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό τους
Θα έχουν συνεπιμέλεια των τριών παιδιών τους, ενώ κανένας από τους δύο δεν θα καταβάλει διατροφή στον άλλον
Η Τζέσικα Άλμπα και ο Κας Γουόρεν έκλεισαν οριστικά το κεφάλαιο του γάμου τους, καθώς το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε. Σύμφωνα με το TMZ έγγραφα που εξασφάλισε επιβεβαιώνουν ότι η διαδικασία λύσης του γάμου του πρώην ζευγαριού έχει οριστικοποιηθεί, βάζοντας νομικό τέλος σε μια σχέση που διήρκεσε σχεδόν δύο δεκαετίες.
Οι δυο τους θα έχουν συνεπιμέλεια και των τριών παιδιών τους — ηλικίας 17, 14 και 7 ετών, ενώ κανένας από τους δύο δεν θα καταβάλει διατροφή στον άλλον. Παράλληλα, ποσό ύψους τριών εκατομμυρίων δολαρίων θα καταβληθεί στον Γουόρεν, προκειμένου να εξισορροπηθεί η κατανομή της κοινής περιουσίας τους.
Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε στο Βανκούβερ το 2004, στα γυρίσματα της ταινίας Fantastic Four σητν οποία πρωταγωνιστούσε η σταρ του Χόλιγουντ. Η Άλμπα υποδυόταν τη Sue Storm, ενώ ο Γουόρεν εργαζόταν ως βοηθός σκηνοθέτη. Ο γάμος του πραγματοποιήθηκε 19 Μαΐου 2008.
Παρά τον χωρισμό τους, η Άλμπα και ο Γουόρεν διατηρούν καλή σχέση. Η ηθοποιός επαίνεσε πρόσφατα τον πρώην σύζυγό της για τον τρόπο που ασκεί τα γονεϊκά του καθήκοντα, στο πλαίσιο της νέας τους πορείας ως γονείς που μοιράζονται την επιμέλεια.
Η Τζέσικα Άλμπα έχει προχωρήσει στην προσωπική της ζωή, αφού βρίσκεται σε σχέση με τον Ντάνι Ραμίρεζ από τον Ιούλιο του 2025. Οι φήμες περί ειδυλλίου ξεκίνησαν όταν απαθανατίστηκαν να επιστρέφουν μαζί στο Λος Άντζελες από το Κανκούν το περασμένο καλοκαίρι, ενώ εμφανίστηκαν μαζί και σε αρκετές ακόμη περιστάσεις τον ίδιο μήνα, μεταξύ των οποίων και σε ένα δείπνο.
Πλέον δεν κρύβουν τον έρωτά τους, με την ηθοποιό να μοιράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινές τους φωτογραφίες και τα τρυφερά στιγμιότυπα του ζευγαριού να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
Jessica Alba and Cash Warren Finalize Divorce https://t.co/L6j3OgTa6t pic.twitter.com/jSQsMKslRl— TMZ (@TMZ) February 14, 2026
